Alarma con los fondos europeos

Andalucía está viviendo un momento clave y, por desgracia, contamos con un Gobierno en Andalucía que no está a la altura de este momento histórico. Nuestra comunidad está recibiendo un volumen de recursos sin precedentes, tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, para superar la crisis de la pandemia y emprender la recuperación económica y social justa e intensa, la que esta tierra necesita. Una oportunidad única de modernizar nuestro tejido empresarial e industrial, reforzar la sanidad pública, la educación y los servicios sociales y construir una Andalucía en igualdad y en la que nadie se quede atrás.

De hecho, Andalucía es la comunidad de España con mayor volumen asignado de fondos europeos. Del marco de apoyo comunitario 2014-2020, la Junta dispone de 6.785 millones de euros, pero el montante final asciende a 10.492 millones si sumamos otras vías de financiación europea para afrontar el Covid. Sin embargo, esta enorme cantidad de recursos están en peligro por la incapacidad de gestión del gobierno de Moreno Bonilla, que sólo ha ejecutado el 38% del total. Esta desidia pone en riesgo 4 puntos de crecimiento del PIB andaluz y 120.000 empleos.

Por poner un ejemplo especialmente sangrante, el gabinete de Moreno Bonilla no ha ejecutado el 88% de los fondos FEDER para atención sanitaria, a pesar del colapso de la sanidad pública andaluza que ha provocado la protesta de decenas de miles de ciudadanos el pasado fin de semana en las calles. Ni el 69% de los fondos FEADER para ayudar a la producción agrícola y ganadera, cuando el mundo rural está atravesando un momento muy complicado y merece el apoyo de todos las administraciones.

Estas alarmantes cifras demuestran que Moreno Bonilla está sobrepasado, no sólo en la gestión de la sanidad pública, sino en toda la planificación económica de la comunidad. De hecho, Andalucía no converge desde que el PP llegó al gobierno de la Junta. Desde 2019, la comunidad registra un diferencial negativo con respecto al crecimiento económico de España de ocho puntos básicos. Y está aún lejos de recuperar el nivel del PIB andaluz con el que se encontraron (-4,2% de diferencia). Lo peor de todo es que quedan por ejecutar más de 6.700 millones antes de final de 2023 y a este ritmo cansino de la Junta no parece posible.

La parálisis del gobierno de Moreno Bonilla está poniendo en peligro la recuperación tras la pandemia y puede provocar que, por primera vez, nuestra comunidad tenga que devolver fondos europeos, lo que sería una verdadera catástrofe. Andalucía siempre ha tenido una buena imagen en Europa que ha sido forjada durante décadas. En Bruselas nos respetan e, incluso, nos admiran tanto por haber sido una de las pocas regiones que han ejecutado siempre íntegramente todas las ayudas recibidas como por el progreso alcanzado con dichos recursos.

Ahora estamos en un nuevo horizonte de ayudas europeas, el más ambicioso de la historia con el objetivo de superar la crisis derivada de la pandemia. Hemos sido la CCAA más beneficiada de toda España y Europa en la asignación de fondos. En los próximos seis años tendremos un volumen equivalente a la mitad de todo lo que hemos tenido en los 34 años anteriores de historia de Andalucía en la UE.

La previsión de crecimiento de Andalucía con el nuevo marco 2021-2027 es de 6,4 puntos de aumento del PIB y la generación de 200.000 empleos. Está sobre la mesa poder bajar la tasa de paro de la comunidad en cinco puntos.

Pero para aprovechar al máximo este aluvión de recursos, la Junta tiene que ejecutar 6.721 millones antes de 2023, 2.070 millones de los fondos Next Generation y 8.819 millones correspondientes nuevo marco 2021-27. En total, 17.610 millones de euros de inversiones con fondos europeos para Andalucía en los próximos seis años.

Es escandaloso, asimismo, que a febrero de 2022, algo más de un año después del inicio del marco 2021-2027, el gobierno andaluz carezca aún de los programas de planificación operativa y que los agentes económicos y sociales de la comunidad los desconozcan. El nuevo reglamento establece que si está planificación no está lista a 31 de diciembre de 2022 puede conllevar la pérdida de 1.000 millones de euros para Andalucía.

Si Moreno Bonilla no espabila y se pone a trabajar con diligencia, Andalucía puede perder la oportunidad histórica de aprovechar al máximo los fondos europeos post pandemia, o puede ser la primera vez en la historia que Andalucía tenga que devolver fondos a la UE.

Por eso, urge una mesa de diálogo con partidos y agentes económicos y sociales para conocer al detalle la ejecución de estos importantes fondos y poder decidir entre todos su destino. Si no sabe o no puede, que busque el diálogo y el consenso para superar esta situación de alarma real.

Moreno Bonilla debe centrarse ya en Andalucía, no podemos perder más tiempo y más recursos porque esté distraído con los asuntos internos del Partido Popular o haciendo cábalas a ver cuándo le viene mejor convocar elecciones. Andalucía no merece un presidente en de brazos cruzados cuando hay más de 17.000 millones en juego. Está en peligro nuestro futuro.