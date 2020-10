Sobre el apoyo al empresariado andaluz y a Abengoa

Estimado Presidente de la Junta de Andalucía:

Las consecuencias sociales y económicas derivadas de la crisis sanitaria pueden ser, serán más graves y largas en el tiempo. Muchos análisis coinciden en la priorización de iniciativas y políticas contracíclicas desde el sector público para respaldar al tejido productivo privado y que siga generando riqueza y empleo.

Andalucía está necesitada, sigue estando necesitada, de inversiones e iniciativas privadas. Contamos con un sector empresarial que, a pesar del histórico estigma social, está evolucionando de manera ágil y rápida en sus modelos de gestión, de políticas de recursos humanos, de responsabilidad social y con el territorio. Es la clase empresarial, junto a la firme colaboración del Gobierno, la que sigue estando llamada a pilotar el progreso económico que no puede ahora entenderse sin la innovación, sin la sostenibilidad y sin la responsabilidad social.

Cuando los distintos responsables políticos, y a su Gobierno se lo hemos podido oír en numerosas ocasiones, insisten en la necesidad de atraer inversión privada hacia Andalucía, no puede cometerse el error de cometer desagravios con el propio empresariado andaluz. Es regla básica que las inversiones de capitales internacionales se mueven fundamentalmente por criterios de rentabilidad económica a corto plazo. Atraer a grandes empresas que buscan suelo regalado, impuestos bajos y mano de obra barata es una receta que deberíamos haber enterrado hace décadas. Son demasiado sangrantes las experiencias de ese tipo. Todas acaban yéndose. Lamentablemente aún sigue habiendo casos vivos en Andalucía en los que las grandes corporaciones exprimen al territorio y su gente hasta que encuentran mayor rentabilidad en otro sitio. No tienen ninguna clase de apego.

A la vez, empresas de referencia nacidas en Andalucía que destacan por su innovación, por su eficiencia, por su capacidad de adaptación, por la calidad y excelencia de sus productos encuentran en otros gobiernos y otros mercados mayor recepción a sus iniciativas de la que reciben en su propia tierra. Es muy andaluz también eso de no ser profeta en tierra propia. Son numerosas las empresas andaluzas elogiadas mucho más en otros lugares, alimentarias, de servicios básicos, de infraestructuras, tecnológicas,…,

Estamos ante una crisis económica de aún incalculables consecuencias. La capacidad de dinamización de la economía de la administración pública es importante si hay decisión, si hay prestancia, eficiencia, convencimiento. Ahora más que nunca es necesario encontrar fórmulas de entendimiento público privadas que se basen en la honestidad y la transparencia y no en clientelismos. Ahora más que nunca es necesario un esfuerzo para respaldar a los empresarios y que se sientan arropados en su actividad emprendedora. Exigiéndoles, eso sí, honestidad y justicia con Andalucía y su gente mediante un sistema fiscal proporcionado, unos puestos de trabajo dignos, unas técnicas y procedimientos basados en la eficiencia, los recursos renovables y la sostenibilidad.

Sería imperdonable que Abengoa entrase en situación de colapso porque es poco creíble que el Gobierno andaluz no cuente con instrumentos para intervenir y salvar una situación que se vuelve, por momentos dramática e irreversible.

Debemos para ello tener pilares sólidos andaluces en sectores estratégicos como el financiero, no podemos perder peso en las decisiones de entidades que operan netamente en territorio andaluz como UNICAJA. Cuidar empresas de referencia como ABENGOA. Sería imperdonable que entrase en situación de colapso porque es poco creíble que el Gobierno andaluz no cuente con instrumentos para intervenir y salvar una situación que se vuelve, por momentos dramática e irreversible. Porque si no tiene esos instrumentos, Sr. Presidente es su obligación ir poniéndolos en marcha con toda su capacidad técnica y jurídica. El Gobierno del Estado ya se ha comprometido de forma clara con la situación de ABENGOA, es de recibo que también desde el Gobierno andaluz se dé el paso de forma clara.

Los procesos judiciales son cuestionables muchos de ellos, no pueden marcar la ruta de un Gobierno que se precie de apoyar su tejido productivo. ABENGOA tiene una enorme experiencia en el sector de las renovables que se perfila en la actualidad, como lo fue hace más de una década, en uno de los pilares del futuro en Andalucía con su gran potencial en estos recursos.

Es necesario incidir en la mejora en el funcionamiento, competitividad y eficiencias de los sectores productivos que son nuestros pilares. Equilibrar la cadena de valor en el sector agroalimentario, eliminando la supremacía y abusos del sector distribuidor. Fortalecer el sector servicios, especialmente vinculado al turismo, para evitar depender de grandes touroperadoras…

Andalucía necesita de sus empresarios. El sector empresarial necesita de Andalucía y su Gobierno, quizás por estabilidad y seguridad jurídica, clima y fertilidad, capacitación del personal, de los mejores del mundo para trabajar y emprender. Aún no sabemos las verdaderas repercusiones de una crisis sanitaria que ya es social y económica, que está afectando, que seguirá afectando al tejido empresarial andaluz. Por eso, ahora más que nunca se necesita un acuerdo político, que se llegue a un consenso entre todas las fuerzas políticas andaluzas para evitar males mayores, para mejorar la solvencia y fortaleza de nuestras empresas, las que generan riqueza y empleo. Porque las medidas contra la pandemia deben ser sanitarias, pero a la vez, asistenciales y de respaldo a las empresas, las que generan riqueza y empleo, por tanto, las que contribuyen de forma decidida a que la superación de esta crisis pueda ser afrontada con las mayores garantías.

En la Fundación Savia, como parte de la sociedad civil, estamos a su disposición para sumar y lograr que Andalucía sea, cada día un poco mejor.