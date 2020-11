Sobre el bombardeo de Cabra

El pasado día 6 de noviembre apareció en la edición de Andalucía de elDiario.es un artículo titulado “El bombardeo republicano de Cabra: la ‘Guernica del sur’ que inventó el franquismo”, firmado por Juan Miguel Baquero. Como quiera que en dicho artículo se me cita, y no lo fielmente que sería de desear, me dispongo a precisar algunas cuestiones, acogiéndome a la profesionalidad de la dirección de elDiario.es Andalucía para que sean publicadas.

Ya el título del artículo no me parece muy atinado. La propaganda de Franco utilizó las fotos de Cris Velasco y filmó un documental que no debió tener mucha difusión fuera de nuestras fronteras. Luego, tras la guerra, el olvido. Hasta 2008, septuagésimo aniversario, en el que un grupo de investigadores contra viento, marea y unas administraciones públicas sólo propicias a airear los crímenes de un lado, pudieron organizar de forma particular unos actos de recuerdo de los hechos y de las víctimas. Y, posteriormente, los trabajos de Antonio Arrabal y Julio Fernández. Pero el franquismo no inventó ni hizo nada. “En un rincón queda, durante décadas, la memoria de los derrotados”, dice Baquero. Y también quedó arrinconada la de los muertos en el bombardeo.

Se apoya Baquero en un artículo publicado el 9 de noviembre de 2019 en el diario Público por el doctor en Historia Francisco Navarro López, en el que justificaba el bombardeo por una fuerte presencia de tropas en la ciudad, que no era tal. Ese y otros aspectos fueron contestados suficientemente por Estudio y Acción en ABC de Córdoba del 30 de noviembre de 2019, por lo que no me extenderé sobre ellos.

En mi libro “El ejército de las sombras” sostengo, efectivamente, en base a la abundante documentación consultada, que el bombardeo de Cabra fue decidido por el mando republicano tras dar mayor credibilidad a unos fantásticos informes del SIEP (Servicio de Información Especial Periférico) que a las fotos de dos reconocimientos aéreos previos que no mostraban presencia de tropas en la ciudad. Baquero va bien hasta llegar (páginas 166 y 167 del libro) a un balance de víctimas de 80 civiles y más de doscientos militares que parece atribuirme a mí: “Pero el "balance de víctimas" señala "que los muertos civiles fueron 80 mientras que los fallecidos militares pasaron de 200", según la información que firma Hidalgo”, escribe Baquero. Según ello, el lector podría pensar que si yo confirmo más de 200 muertos militares es que la guarnición de Cabra debía ser mucho mayor aún en esos días y, por tanto, el bombardeo tendría alguna legitimidad o justificación.

En realidad ese número tan elevado de víctimas militares fue una invención del SIEP en un informe fechado el 30 de diciembre de 1938 para justificarse, tapar sus errores y seguir insistiendo en que en Cabra había muchas tropas. Pero esa cifra no la suscribo yo; la cifra real de víctimas, a la que me atengo, es la de 109 muertos, perfectamente estudiados e identificados por Antonio Arrabal.

Queda aclarada, pues, la cuestión.