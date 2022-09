Gato por liebre: los brindis al sol de la Consejería de Salud

Recientemente, la Consejera de Salud ha afirmado “ya se atiende en 48 horas a los ciudadanos en los centros de salud de Andalucía”. Desde Marea Blanca, hemos consultado a compañer@s de diferentes municipios y barriadas. Más del 80% desmienten esa afirmación de la Consejera. En casi todos rebasa esta demora la semana y en bastantes casos incluso más de 10 días.

“Te aconsejan que vayas al centro de salud personalmente, a ver si surge un hueco o te meten como un ”bis“ y te cuelan”. Sobrecarga de las agendas de consulta se llama eso. Para la enésima reedición de Rinconete y Cortadillo, ¿dónde está aquí el “gato por liebre”? Pues muy sencillo. La consejera no explica quiénes le atenderán ni con qué finalidad. Entonces la respuesta está expresada en otras entrevistas y declaraciones: la Junta dice que la atención en primaria en 48 horas “se puede hacer ya” con las consultas de acogida. La consejera de Salud dice que esta consulta “permite que si una persona, cuando saca una cita, cree que la demora es excesiva, acude a su centro de salud y la enfermera la evalúa y ve adonde tiene que dirigirla si ella no puede solucionar el caso”.

Apareció la palabra mágica: “consulta de acogida”. “Una enfermera se encargará de evaluar y derivar al paciente (...)”. Y en esta segunda afirmación, ¿dónde está el gato por liebre? Pues en que no hay enfermeras suficientes. España es uno de los países con menos enfermeras/os por cada médico del mundo, situándose en la posición número 142 de los 193 países cuyos datos se disponen a nivel mundial, con una ratio de 1,48 enfermeras por cada médico. “España necesita 110.000 enfermeras más para alcanzar las ratios europeas. Y en este tema, como en tantos otros, Andalucía también está en los últimos lugares. La ratio nacional es de 5,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes y Andalucía tiene 5 enfermeros no jubilados por cada 1.000 habitantes. Navarra, por ejemplo, tiene 8,6 enfermeros no jubilados /1.000 hab. Es decir, saturada la atención primaria con falta de personal médico, la consejera anuncia que a la plantilla de enfermería, también deficitaria, se le va a endosar la evaluación, la posible derivación y un ”prediagnóstico“ a los pacientes que lleguen con la lógica decepción (por no decir cabreo) de no tener cita en tiempo adecuado. Mayor saturación y responsabilidad para el personal de enfermería.

De aumentar la plantilla de enfermería o de personal médico no se habla. Y todo eso, sin contar los recelos que el personal médico puede tener ante esta iniciativa que podría entenderse como una intromisión en el campo clínico médico. Supondrán estas medidas de cara a la galería un descontento tanto de usuarios como de personal sanitario médico y de enfermería, por mucho que quieran revestirse de eficiencia y mejora en los servicios y de “promoción” en vez de “sobreexplotación” de la enfermería.