La unidad de las izquierdas es insuficiente

Estamos en plena campaña electoral. Tras una larga época de gobiernos del PSOE y una legislatura con gobierno del PP y Ciudadanos parece que los vientos le soplan favorables a la candidatura de Juan Manuel Moreno Bonilla. El actual presidente de la Junta de Andalucía, sin hacer muchos movimientos, simplemente está esperando que los resultados de las encuestas se hagan realidad. La campaña de los socialistas está siendo plana y aburrida. Su candidato, Juan Espadas, es un candidato sin carisma, sin ilusión. Parece que está esperando que pasen las elecciones para quedarse tranquilo. Habla mucho de derecha y ultraderecha pero no propone nada concreto. No propone nada que genere ilusión y pueda movilizar a los suyos. Los partidos a la izquierda del PSOE han tenido un arranque de campaña no muy prometedor.

Hay que agradecer a personas concretas como Sebastián Martín Recio y otros, pero particularmente a él, los enormes esfuerzos para conseguir una candidatura conjunta de las izquierdas del PSOE: desde IU hasta Podemos, incluyendo Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Es la apuesta Por Andalucía que después de los traspiés iniciales finalmente se presenta a las elecciones del próximo 19 de junio.

¿Pero es esto suficiente? Lo primero que tenemos que peguntarnos es: ¿suficiente para que? Para mí suficiente es hacer lo conveniente para revertir la situación en la que progresivamente estamos entrando y al calor de las encuestas podemos prever que irá a más. Una situación donde la parte más débil de la sociedad está perdiendo. Está perdiendo porque los servicios públicos se están deteriorando, en particular la sanidad pública. Está perdiendo porque desde la crisis del 2008, y se ha acentuado con las posteriores, la diferencia de ingresos tras impuestos de la parte más débil de la sociedad va aumentando con respecto a la parte ganadora. El gráfico siguiente ilustra esta realidad. El gráfico está tomado de la base de datos sobre la desigualdad mantenida por Piketty y otros.

De forma muy cualitativa podemos observar cómo a partir de 2005 aproximadamente la curva azul, los ingresos del 50% menos favorecido, van disminuyendo con respecto al correspondiente al 10% más afortunado.

En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de la riqueza. Es decir las propiedades muebles e inmuebles, de los ciudadanos. Podemos ver como el 1% posee el 19,8%, el 10% más rico el 46, el 50% menos beneficiados, curva roja, se conforma con el 17,1% y además ha ido disminuyendo en los últimos años. Estos son los datos a nivel de España. A nivel mundial la situación es aún más cruda.

A estas realidades objetivas se añade la percepción reciente que no es suficiente el mérito para ascender en la escala social. La percepción cada vez más extendida es que se ha parado el ascensor social, que la universidad entre otros mecanismos puso en marcha en los 80. En definitiva, estudiar una carrera no te garantiza nada. La percepción anterior se hace más insoportable cuando se comprueba objetivamente que el 65% de la riqueza se explica por herencia y no por algún tipo de mérito distinto a haber nacido en una familia afortunada. Datos y una reflexión al respecto puede encontrarse aquí.

El gobierno progresista de España ha hecho muchas cosas relevantes: el IMV (Ingreso Mínimo Vital), el aumento de SMI, la gestión de los Ertes en la pandemia, la reforma laboral, etc. Pero su gestión está siendo empañada por dificultades no resueltas u otras recientemente aparecidas: el IMV ha llegado a muy pocos de sus destinatarios potenciales, el aumento del SMI está siendo consumido rápidamente por la inflación, la sanidad pública, aunque competencia de las autonomías, va en caída libre, las empresas aceptaron los Ertes pero siguen sin abonar un volumen inmenso de horas extras a los trabajadores, la inflación está generando pérdidas muy relevantes a los asalariados, etc.

Lo anterior genera impotencia en los ciudadanos. Ven un gobierno progresista que no logra sacar adelante sus grandes proyectos. Las dudas y titubeos del PSOE a la hora de hacer una reforma fiscal más progresiva refuerzan más esa sensación de impotencia. Algo similar está pasando con la indecisión del gobierno central de controlar a las eléctricas y sus desmedidas ganancias caídas del cielo. La privatización a pasos agigantados de la sanidad en muchas comunidades del PP pero también del PSOE añaden más elementos descorazonadores.

Hay que plantear propuestas más concretas que puedan ilusionar a un sector amplio de la sociedad, convencerlos para conseguir una mayoría progresista en Andalucía y aumentar la mayoría a nivel de España

En esta situación, las izquierdas, en las que incluyo al PSOE, no pueden simplemente quedarse en decir que viene el lobo, que viene la ultraderecha como está siendo la parte central de la campaña del PSOE. Tampoco puede conformarse con pregonar la unidad de los partidos a la izquierda del socialismo. Ni conformarse con decir que hay que financiar mejor la sanidad. Todo esto es insuficiente. Hay que plantear propuestas más concretas que puedan ilusionar a un sector amplio de la sociedad, convencerlos para conseguir una mayoría progresista en Andalucía y aumentar la mayoría a nivel de España.

Estamos a nivel europeo y mundial, y particularmente en España, en el centro de una batalla cultural. Una batalla cultural que están ganando, posiblemente, (pero no solamente por el control que tienen de los medios) los que propugnan eliminar el papel del Estado, liberar la economía, bajar los impuestos y disolver o minimizar los servicios públicos.

Los progresistas debemos abordar la manera de cambiar la tendencia actual con respecto a la desigualdad. Debemos indicar que la riqueza no es un derecho natural y que debe ser distribuida de forma más equitativa. Y esto no solamente por razones morales, más bien por razones fundamentalmente económicas. La época más igualitaria en el mundo, desde los 40 hasta los 80, ha sido la época de mayor prosperidad para la humanidad. En España, debido a la dictadura, esta época dorada ha sido más tarde: de los 80 a los 2000. La forma de hacer esto como ya han propuesto algunos como Piketty es mediante los impuestos. Hacen falta unos impuestos más progresivos en lo que respecta al IRPF. Es decir, a los ingresos anuales de las personas. Los ingresos superiores digamos a 200.000 euros, deben ser grabados en mayor medida y más progresivamente, los superiores a un millón, etc. Los números pueden ser orientativos pero debemos tener en cuenta que el ingreso medio por adulto en España es alrededor de 31.000 euros año y el SMI 14.000. Hay que convencer a los votantes socialistas de esta necesidad. El presidente Pedro Sánchez y algunos de sus varones autonómicos no están convencidos de esa idea pero debemos atraerlos a estas posiciones.

Hay que crear más impuestos. En particular un impuesto que grave a las propiedades agregadas a nivel de estado. Esto incluye aumentar y no disminuir el impuesto de sucesiones para cantidades superiores a un millón de euros

Pero hay que crear más impuestos. En particular un impuesto que grave a las propiedades agregadas a nivel de estado. Esto incluye aumentar y no disminuir el impuesto de sucesiones para cantidades superiores a un millón de euros. Es justamente lo contrario de lo que hizo el gobierno socialista de Susana Diaz. Y, además, hay que armonizar los impuestos en el estado español. No es plausible que se permita una lucha a la baja de los impuestos entre comunidades autónomas. Este impuesto sobre la propiedad bien diseñado puede ser la base de una herencia universal. Es decir una cantidad de dinero que todo el mundo recibiría a los 25 años. Algunos han estimado que podría ser del orden de 120.000 euros.

Los progresistas debemos ser más ambiciosos también a nivel europeo en el terreno de los impuestos. Hay que establecer algunos a nivel europeo, hay que perseguir los paraísos fiscales y hay que poner un impuesto mínimo a los beneficios empresariales a nivel europeo. Resulta al menos sorprendente que haya tenido que ser Biden, el presidente de EEUU, quien haya propuesto y conseguido un impuesto mínimo el 15% a estos impuestos. Es sorprendente que haya sido Biden y no algún líder socialdemócrata europeo. Y es sorprendente que su propuesta inicial de que ese mínimo fuera del 25%, la propuesta de alguien claramente no de izquierdas, fuera reducida al 15% por la presión, entre otros de los líderes europeos, y que la izquierda no dijera nada al respecto. Hay que aspirar a subir ese mínimo al 25%.

Hay cosas que tienen que cambiar en las ambiciones, las prioridades y los objetivos de la izquierda progresista. He citado la forma de abordar la desigualdad pero hay otras temáticas que solo voy a citar aunque las desarrollaré más adelante.

Una de ellas es el gran problema de la humanidad con el cambio climático. Es un problema que debemos resolver claramente aunque todavía no se están tomando las decisiones necesarias. Pero en este tema, como en muchos otros, las izquierdas progresistas debemos mirarlo, también, desde el punto de vista de la desigualdad: ¿Quiénes son los que más contaminan? ¿Quiénes son los perdedores con el cambio climático? ¿Qué impacto está teniendo sobre las áreas rurales?

El estado debe abordar iniciativas que las empresas y el sector privado no se atreven a abordar por el riesgo que conlleva o las pocas expectativas de beneficios a corto plazo

El papel del Estado es otra de ellas. Claramente defendemos el papel muy importante del estado en la recolección de impuestos, el mantenimiento del estado del bienestar, etc. Pero no solamente eso: el estado debe abordar iniciativas que las empresas y el sector privado no se atreven a abordar por el riesgo que conlleva o las pocas expectativas de beneficios a corto plazo. Ideas que trataremos en otro momento pueden encontrarse en las publicaciones de Maria Mazzucato. Debemos pensar que el estado y los servicios públicos en general deben estar para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y los servidores públicos, funcionarios o no, debe estar dedicados a ese cometido.

Otra problemática muy relevante en estos momentos es la de los autónomos. Los progresistas debemos diseñar propuestas convincentes para ellos. Debemos apoyar a empresarios que se arriesgan y aportan innovación y evitar a otros empresarios que sólo piensan en absorber los recursos públicos.

En definitiva votemos a las opciones progresistas, pero no nos conformemos con decir que viene el lobo. Aportemos opciones políticas que busquen el beneficio de la mayoría y concretemos pactos par hacerlas posibles.