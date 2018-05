Carta a la presidenta de la Junta de Andalucía sobre la dehesa

Estimada Presidenta:

Hemos leído con verdadero interés y satisfacción la noticia aparecida en la prensa especializada sobre la visita realizada a Bruselas, el pasado 16 de Mayo, por nuestro Consejero de Agricultura, para defender el mantenimiento de los fondos de la PAC, en los Presupuestos del Próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea, que actualmente está en proceso de negociación.

Afortunadamente esta noticia escrita, coincidió con unas declaraciones radiofónicas hechas por usted en el mismo sentido, en las que dejaba de manifiesto que para la Junta de Andalucía es de vital importancia mantener el actual presupuesto de la PAC, por la gran influencia que tiene la agricultura y ganadería en Andalucía, y el gran papel que ha de jugar en el futuro desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma.

Es un placer poder decirle que desde la Fundación Savia coincidimos plenamente con usted y su Consejero en la necesidad de plantearnos como un gran reto la defensa presupuestaria de la próxima PAC, dentro del contexto de incertidumbre creado por la compleja situación que atraviesa la UE con el Brexit, el problema humano de la inmigración y las reticencias de algunos países contribuyentes para seguir apoyando la PAC en las actuales circunstancias.

En este sentido, y con el ánimo de aportar positivamente nuestra opinión, queremos pedirle su implicación personal para corregir, ahora que estamos a tiempo, una de las situaciones más injustas que existen en nuestro territorio, y que se viene produciendo de forma sistemática, años tras año, con los ganaderos de extensivo y la DEHESA, sin que nadie le ponga remedio.

Sra. Presidenta, la DEHESA de Quercus, que está indisolublemente unida a la ganadería extensiva, es un ecosistema único en el mundo, que se está deteriorando por falta de la única medida que parece tener la llave, la rentabilidad. La dehesa es un legado cultural milenario de nuestros antepasados, que ha sido el medio de sustento de incontables generaciones y que estamos obligados a mantener y entregar a las generaciones futuras. No podemos olvidar que para cientos de miles de hectáreas de territorio andaluz es la única alternativa al desierto.

La DEHESA es una auténtica “joya agraria”, un sistema agrícola y ganadero que necesita de cuatro elementos fundamentales: El árbol, el pasto, el ganado y el hombre. La dehesa es un ecosistema singular y único, sólo se encuentra en la Península Ibérica. Considerar como básica esta circunstancia es, sin lugar a dudas, la aportación más importante que Andalucía y España puede aportar a la próxima PAC, que ahora empieza a negociarse, ya que conecta plenamente con las tres directrices que emanan de Bruselas:

a) Jugar un papel decisivo en el desarrollo del nuevo modelo de economía circular.

b) Luchar contra la despoblación rural.

c) Fomentar el empleo y crecimiento en las zonas rurales más desfavorecidas.

Estas directrices, están ya incluidas en los objetivos que tiene establecidos la Comisión Europea y forman parte de sus prioridades para la Nueva PAC. No debería existir ninguna duda en sus consejerías de que la DEHESA de Quercus es la que cumple mejor este papel en las zonas más pobres, despobladas y desfavorecidas de Andalucía (lo atestigua y contempla muchos siglos de historia). Hay poco que probar y demostrar en una DEHESA TRADICIONAL bien manejada. Esos suelos pobres y limitados no sirven para otra cosa mejor. Todo se ha probado ya en ellos en las últimas décadas, y lo único que se ha mantenido a lo largo de los siglos es la DEHESA. No la dejemos morir.



Todos los esfuerzos voluntaristas realizados por la Administración hasta ahora para salvar a las dehesas (heridas de muerte) no ha frenado su deterioro. Tenemos que plantearnos recuperar su manejo tradicional (milenario) y salvémosla ahora, que todavía estamos a tiempo. Es muy sintomático que, las mayores tasas de despoblamiento rural se estén produciendo en las comarcas en las que la dehesa es el modelo predominante.

Para ello tenemos que abordar uno de los grandes problemas actuales desde la única realidad existente y enjugar el déficit estructural económico que padece (150-200 euros/hectárea/año), que ha sido y es el auténtico culpable de llevarla a la situación crítica en la que se encuentra, pues el ganadero, exhausto de trabajo y descapitalizado, no puede realizar en ella los trabajos necesarios para su mantenimiento y conservación.

Si los ganaderos o propietarios de la DEHESA recibieran, en forma de Ayuda a la Renta dentro de los Pagos Directos de la PAC, lo que en justicia les corresponde (y para lo que está hecha la PAC), no existe la menor duda que la Dehesa recibiría todos los cuidados y tratamientos que le son necesarios para su salvación (cercas y vallados, abrevaderos, podas y resalveo, mejora de pastos y pastoreo rotacional, combinación adecuada de varias especies animales, carga ganadera apropiada, control de arbustivas, regeneración de arbolado, etc.).

Junto a ello, se hace imprescindible trabajar en políticas territoriales transversales en las que diversas consejerías de su gobierno tengan un papel activo. Porque la raíz del problema no se encuentra en el diseño del propio ecosistema sino en la vida digna de aquellas mujeres y hombres que sostienen la dehesa. Es necesario revisar la política de servicios públicos para garantizar la igualdad de acceso a los mismos y su calidad. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías para reducir el coste y el tiempo empleado por los ciudadanos en trasladarse a los centros administrativos. Tenemos que apostar por la transformación y singularización de los productos de la dehesa como palanca para conseguir el valor añadido que permita unas adecuadas rentas a las personas vinculadas a la dehesa.

Mientras continúa esta injusticia y los ganaderos o propietarios de dehesa no reciben estos Pagos Directos de la PAC en igualdad de condiciones que los reciben los demás agricultores para mantener en producción sus cultivos, las dehesas se abandonan y se llenan de matorral, el ganado desaparece del campo, los pueblos ganaderos se quedan sin gente (despoblados), y las sierras se convierten en montes cerrados que son “fábricas de producir incendios”, imposibles de controlar (el año 2017 ha sido el peor de la última década, con más de 15.000 hectáreas consumidas por el fuego). Resulta importante destacar la magnitud y crueldad de los incendios que se han producido en nuestro territorio hermano de Portugal que han tenido, según palabras del propio primer ministro portugués, gran parte de su origen en el abandono del manejo de amplias zonas rurales del interior rural de Portugal.

Sra. Presidenta, por favor, intervenga para cortar esta sangría que injustamente está dejando a la Dehesa sin vida, sin ganado, sin ganaderos, sin gente que pueble el campo…; y un campo despoblado termina abandonado y convertido en un desierto.

La Nueva PAC, que ahora se empieza a negociar, ofrece la posibilidad de resarcir esta injusticia y salvar a la Dehesa. Desde Andalucía, desde la Península Ibérica no podemos seguir consintiendo que exista esta discriminación negativa tan palpable de la dehesa con otros sectores. Su salvación (imposible con lo que se está haciendo) permitirá recuperar la cultura ganadera de nuestros pueblos serranos, de parar su despoblamiento, y de ofrecer a su juventud un futuro esperanzador en la tierra que los ha visto nacer. Rectificar es de sabios, y lo hecho hasta ahora creemos que no nos hace dignos de ese reconocimiento.

Quedamos a su disposición para trabajar conjuntamente en acciones y medidas que permitan mirar al futuro de la dehesa con ilusión. Un afectuoso saludo.