La madre de los niños asesinados por Bretón critica al PP por "aprovecharse de nuestras víctimas"

Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados por su ex marido Bretón, ha enviado un comunicado criticando la "politización" de la plataforma que pide el mantenimiento de la prisión permanente revisable. "Me parece indignante lo que ocurrió ayer en la manifestación de Huelva" y acusa al PP de "politizar" la manifestación de la plataforma "apolítica" y les ha reprochado el uso de las víctimas.

Ortiz sigue defendiendo la petición de "prisión permanente revisable porque si se deroga y tampoco hay el cumplimiento íntegro de las penas ¿qué justicia es esa para nuestros niños asesinados?". Sin embargo, afirma, "hasta hace un rato no he visto la foto de políticos del partido popular delante de la pancarta donde, entre otros, estaba la foto de mis hijos". Ortiz ha espetado: "de mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada". "Si un político acude a un acto de una plataforma apolítica que se quede entre la gente como uno más".

Ha calificado la escena de "indignante, patético e insoportable". Y ha reclamado que "bastante olvidadas y abandonadas nos dejan (a las víctimas) como para tener que aguantar escenas como la de ayer" (refiriéndose a la manifestación de este domingo 18 de marzo en Huelva).