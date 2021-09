El arte de Seleka anuncia un Seff 2021 100% presencial con el regreso de los nombres “más luminosos” del cine europeo

Tras una edición tan atípica como la del pasado año, con la pandemia de la Covid-19 condicionando toda su programación, el Festival de Cine Europeo de Sevilla (Seff) regresa en 2021 con aires de normalidad, aunque se sigan observando todas las medidas sanitarias de rigor. Del 5 al 13 de noviembre próximos, la capital hispalense acogerá una nueva edición de la cita con el mejor celuloide europeo, de la que ya se ha avanzado que supondrá el regreso de algunos de sus mejores exponentes y la vuelta al 100% de aforo permitido en las sedes oficiales, como son el Teatro Lope de Vega, el Teatro Alameda y los cines mk2 Cinesur Nervión Plaza.

Así lo han dado a conocer este lunes el director del certamen, José Luis Cienfuegos, acompañado por el delegado de delegado Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento sevillano, Antonio Muñoz, en un acto en el que han presentado la imagen promocional del Seff 2021, un cartel del artista y agitador cultural sevillano Seleka, acompañados por María Luisa Gómez, delegada de Educación, Isabel Ojeda, directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y María Pía Halcón, directora general de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Seleka afirma haberse inspirado “en la luz de Sevilla” como símbolo conectado con el séptimo arte.

Fiel a su objetivo de visibilizar la mejor producción audiovisual europea del momento, al tiempo que fomentar un público crítico y exigente a la par, el Seff 2021 será también, un año más, privilegiado punto encuentro entre creadores, espectadores y profesionales de la industria.

"Contundente y pulida"

En cuanto a la Sección Oficial, Cienfuegos ha anunciado que ofrecerá “la selección más contundente y pulida en los 18 años de historia de este certamen”, con una nómina de directores entre los que destacan los nombres de la francesa Mia Hansen-Løve, con La isla de Bergman; el israelí Nadav Lapid con Ahed’s Knee; o la directora, guionista y actriz inglesa Andrea Arnold, recordado por American Honey (Premio a la Mejor Dirección de Fotografía del Seff 2016), que presentará su último trabajo, Cow.

También asistirán a la cita los portugueses Miguel Gomes – Giraldillo de Plata en 2015 por Las mil y una noches– y Maureen Fazendeiro, con Diarios de Otsoga;el italiano Jonas Carpignano con A Chiara; el cineasta georgiano Aleksandre Koberidze con ¿Qué vemos cuándo miramos al cielo?, premio Fipresci de la crítica internacional en la pasada Berlinale; el austriaco Sebastian Meise con Great Freedom; y la británica Clio Barnard, premio al Mejor Guión del Festival de Sevilla 2013, por Selfish Giant, que vuelve con Ali & Ava.

El propio Cienfuegos ha subrayado la prevalencia este año de “películas luminosas”, en cierto modo obras humanistas que emergen como un verdadero canto a la vida, con aquellas otras producciones en torno a historias de denuncia y compromiso político.

Por su parte Antonio Muñoz ha subrayado que “Sevilla va a volver a respirar cine durante este otoño con esta nueva edición del Festival de cine ambiciosa y con una enorme proyección nacional e internacional. Con esta programación y con este diseño de esta gran cita cultural de la ciudad vamos a afianzar el público habitual y a ampliarlo con propuestas de calidad y de primer nivel”.

Vuelve Mark Cousins

Junto a estos avances de la programación, este lunes se ha dado también a conocer el regreso a Sevilla de Mark Cousins, maestro del ensayo cinematográfico, para presentar sus dos últimas obras. Con el documental The Story of Film: a New Generation, programada en una sesión especial, el director y crítico norirlandés actualiza su clásico The Story of Film incorporando el cine de la última década. En su exhaustivo recuento cabe desde Tsai Ming-liang, Aleksei German o Apichatpong Weerasethakul hasta Joker, Frozen, It Follows, Black Mirror o el cine de Bollywood. El segundo título que presentará en el Festival de Sevilla en el marco de la sección Las Nuevas Olas No Ficción será The Story of Looking, adaptación de su propio libro sobre cómo observamos el mundo que nos rodea. Sus documentales, al fin, revisan el cambio de la forma de ver cine en la era digital y desmontan la obsoleta profecía de la muerte del cine.

Asimismo, con el objetivo de celebrar el Día del Cine Español el próximo 6 de octubre, una iniciativa organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte y la Filmoteca Española que ha sido instaurado recientemente por el Consejo de Ministros, el Festival de Sevilla presenta un programa doble con proyecciones en el Teatro Alameda y cuyas entradas se pondrán a la venta próximamente. Para celebrarlo, propone un apasionante viaje entre pasado y presente con la literatura como denominador común con dos películas dirigidas por mujeres en épocas muy distintas: El camino (1964) de Ana Mariscal y Karen (2020).

En concreto, El camino, de la que se presentará la copia recientemente restaurada en 4Km supone la particular adaptación del clásico de Miguel Delibes que pasa por ser la obra maestra de la primera mujer que consiguió desarrollar una carrera sólida como realizadora en la historia del cine español. Hoy día su filmografía está siendo objeto de una merecida reconsideración, como demuestra la programación en el Festival de Cannes 2021 de este título y la reivindicación de su figura en la serie Women Make Film, de Mark Cousins. A continuación se proyectará Karen, segundo largometraje de María Pérez Sanz estrenado en la Sección Oficial de la pasada edición del Festival de Sevilla. Una biopic de Karen Blixen, conocida como Isak Dinesen, autora de la célebre novela Memorias de África, encarnada aquí por Cristina Rosenvinge en una magistral interpretación.