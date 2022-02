Elio Antonio de Nebrija, un viaje del latín al Tik Tok

Antonio Barahona creció contemplando la estatua de Elio Antonio en la plaza de su pueblo natal, Lebrija, topándose con su perfil en azulejos conmemorativos y leyendo su nombre en el frontispicio de un colegio. Y todo ello sin saber quién era, hasta que el Ayuntamiento lebrijano decidió publicar un cómic para explicar a toda una generación de vecinos quién era aquel señor. Barahona, que entonces contaba nueve años, no sabía que acabaría ganándose la vida con la palabra. Ni que varias décadas después emprendería, junto a su compañero Fernando Ruso, la tarea de hablar de Nebrija desde el lenguaje del cine.

Cuando están a punto de cumplirse los 500 años de su muerte, ambos profesionales ruedan actualmente Elio, coproducción del Grupo ADM y la productora lateral con guion de la dramaturga Ana Graciani. Un documental que pretende contar al personaje más allá de su condición de autor de la primera gramática castellana, que marcó el camino para el resto de las lenguas romances. “Ejerció de historiador, pedagogo, gramático, traductor, exégeta, docente, catedrático, filólogo, lingüista, lexicógrafo, impresor, editor (de obras propias y ajenas), cronista real, escritor y poeta. Poliédrico como pocos, gozó de la cercanía de los Reyes Católicos, a quienes dio consejo”, enumeran.

Pero también intentan reconocer su huella actual. “Hoy, en torno a su estatua en la plaza de España de Lebrija, la chavalería se reúne en pandillas con sus teléfonos móviles en las manos. Nunca en la historia de la humanidad se ha escrito tanto como ahora”, comentan. “WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y una retahíla inabarcable de aplicaciones ha conseguido que los mensajes, las palabras, conecten más que nunca a las personas. Hoy, la lengua de Nebrija la hablan 580 millones de personas, el 7,6% de la población mundial, y ese grupito de zagalillos que, con la mirada fijada en sus pantallas, se sientan junto a la estatua de Nebrija. Al verlos, me asalta la duda de si tienen conciencia de quién fue Elio Antonio de Nebrija. Quizás a ellos, como a aquel niño de la EGB que fui, les vendría bien una gacetilla ilustrada con los méritos que logró su paisano Elio Antonio”, apunta Barahona.

El profesor y el artista urbano

O tal vez algo más directo, como un producto audiovisual. Y si está conducido por alguien capaz de conectar con los públicos veteranos como con los más jóvenes, tanto mejor. Para ello, los directores han contado con el sevillano Sergio López Sanz, más conocido como Haze, rapero y filólogo. “Recibí este encargo como un elogio. Estudié a Nebrija en la carrera, pero pasamos por él un poco de puntillas, así que conducir este documental me parecía todo un reto. Me ha sorprendido saber que hubo otros autores de gramáticas en su tiempo, pero que él fue el que supo promocionarla mejor. También me ha interesado mucho su estancia en Bolonia, el modo en que estudió la pureza del latín para llevarla al castellano”.

“Mi misión es hacerlo todo lo más divulgativo posible, que todo se cuente en un lenguaje lo más asequible posible para cualquiera y no dejarlo todo a los expertos en gramática”, prosigue López. “Eso sí, he dejado a un lado mi registro de artista urbano, el lenguaje vulgar de algunas de mis canciones, para darle su sitio al profesor Sergio López”.

De su cuna lebrijana a Alcalá de Henares, donde murió, pasando por Sevilla, Salamanca o los municipios extremeños Villanueva de la Serena, Zalamea de la Serena y Brozas, el documental hace un repaso completo de la peripecia del gramático, a través de conversaciones con el poeta y ensayista Jacobo Cortines, Pedro Martín Baños, biógrafo de Nebrija, los investigadores Dionisio Martín y José Gómez Asencio o las catedráticas Lola Pons, Teresa Jiménez Calvente, Dolores Cabañas y Carmen Codoñer, a los que se añaden rostros populares como la periodista y escritora Rosa Montero, el humorista Manu Sánchez, el músico de trap Pedro Ladroga o el pianista James Rodhes, entre otros.

La actualidad de un gramático

López Sanz, actualmente profesor del IES San José de Coria del Río, ha charlado con todos estos invitados con la mirada puesta en el gran público: “Transmitir conocimientos no es fácil, pero creo que tengo buenas competencias comunicativas y que el resultado final no defraudará. Como profesor, a veces sí uso el rol del artista urbano para conectar con mis alumnos, y algo de eso he trasladado a este documental. Que los chavales vean que uno se maneja por ejemplo en TikTok e Instagram les llega y les permite empatizar”.

“Jamás en la historia se ha escrito tanto como ahora y nos gustaría trasladar el mensaje de que, pese a que estamos contando una historia que ocurrió hace 500 años, existen muchos paralelismos entre la época que vivió Nebrija y la que está sucediendo hoy en día: la universalización del conocimiento, la censura, el deterioro de la lengua, los extranjerismos y un largo etcétera que se irá pormenorizando en el documental”, asevera el codirector Fernando Ruso. “Con Elio se nos presentaba el reto de poner de actualidad a un personaje histórico, 500 años después de su muerte, pero a su vez un adelantado a su época, como queda de manifiesto por su apuesta por la imprenta mientras aún todos estaban con los textos manuscritos o como precursor de los derechos de autor. Para conectar con el espectador joven, el documental tendrá un tratamiento con guiños a la estética y al lenguaje habituales en las redes sociales, incorporando animación e inserciones de realidad virtual. Apostamos por un lenguaje visual con constantes guiños a ese ecosistema en el que beben día a día a través de redes, móvil, etc...”

La producción cuenta con la colaboración de RTVE y Canal Sur, y el patrocinio del Ayuntamiento de Lebrija, la Diputación de Badajoz o la Fundación José Manuel Lara, además del apoyo del Centro Andaluz de las Letras y del Colegio de Español de Bolonia.