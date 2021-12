Julio Muñoz Gijón, 'Rancio': "Nunca van a darme un premio literario, pero que la gente te diga que ha vuelto a leer gracias a ti es maravilloso"

Sin darse cuenta, casi en un abrir y cerrar de ojos, han pasado diez años desde que un joven periodista sevillano probaba fortuna en el campo de la literatura con una desopilante novela en torno a los tópicos sevillanos titulada El asesino de la regañá. Y también sin advertirlo, en un abrir y cerrar de ojos, llega a 2021 con diez títulos escritos y publicados, a razón de uno por año. El último, que acaba de ver la luz, es El increíble robo del informe ‘Rinconcillo’, en el sello El Paseo.

"La verdad es que me parece mentira haber escrito ya todo eso. Cuando viene la gente a las firmas con el ‘abanico’, me impresiona. Y más si pienso que yo no tengo diez libros de ningún autor, y me considero lector. Es muy loco que alguien tenga diez tuyos, un orgullo enorme", comenta este sevillano de 1981 que ha hecho más por el fomento de la lectura que varios planes institucionales. “Nunca me van a dar un gran premio literario, lo sé, pero que la gente te diga que lo único que lee son tus libros, o que ha vuelto a leer gracias a ti, es maravilloso”.

Fue precisamente la reacción de los lectores lo que le animó a apretar el acelerador y acabar esta nueva obra antes de las fiestas navideñas. En concreto, el mensaje de un usuario de redes sociales que le agradecía que sus libros hubieran ayudado a su padre a sobrellevar un cáncer. "Le pedí permiso para reproducirlo; por un lado me daba pudor y por otro creo que hay que contar las cosas buenas. Y mucha gente añadió que había sentido lo mismo durante la pandemia. Me di cuenta de que podía ser útil y hacer que la gente se divierta en situaciones difíciles".

Un libro transmedia

La nueva trama gira en torno al misterioso asalto al Archivo de Indias de la capital hispalense, que los inspectores Jiménez y Villanueva tendrám que esclarecer. “Quería buscar algún sitio de la ciudad no demasiado conocido, y que a la vez esté a la vista de todo el mundo. Y construir una historia divertida a partir de ahí. Pensé que el Archivo está en la avenida donde se encuentran todos los bancos, pero la gente ignora que allí hay cartas de Colón a los Reyes Católicos que están valoradas en 12 ó 13 millones de euros. No es mal sitio para dar un palo”.

Por otro lado, el título alude a uno de los enclaves sevillanos más típicos. “Cuando les propuse incluir el local en mi nueva historia, les encantó. Para mí era clave contar con un lugar que encerrara muchos secretos de la ciudad, porque antiguamente El Rinconillo era el lugar de las tres “pés”: prostitutas, policías y periodistas. Todo lo que pasaba en Sevilla se contaba allí con tres cervezas, se aflojaban las lenguas y había un flujo de información constante. Y es un sitio estupendo: si estuviera en Noruega, yo iría seguro, aunque solo fuera para ver cómo cortan el jamón o para aprender códigos como pedir medio coronel: cosas que tal vez se pierdan dentro de un tiempo, pero que yo quería que quedaran en mi libro".

Nueva obra, nuevos retos: pero conservando la esencia, asegura Muñoz: “En cada nuevo libro tienes que encontrar el equilibrio entre que el lector se sienta cómodo reconociendo ciertas claves –porque cuando repites en un restaurante no quieres que te cambien la carta todos los días– y aportar cosas nuevas. Siempre intento introducir algo, tuits, marcas en las páginas, interactuar con los lectores… Esta vez hemos metido códigos QR con notas de audio en las que han colaborado varios colegas, y mola mucho. Es un libro transmedia, ¡tiene cojones, habiéndolo escrito el Rancio!”

Sevilla inagotable

Cuando se le pregunta si la convivencia con el personaje mediático de Rancio le ha provocado alguna sensación de esquizofrenia, responde muy sereno: “Afortunadamente, no me siento desdoblado, siempre tengo claro que Julio y Rancio son dos partes de uno mismo. Hay una cosa que es la parodia pero en el fondo me siento identificado con todo lo que escribo y tuiteo. Durante mucho tiempo hemos comprado en Sevilla y Andalucía el discurso de que hay que ser de algo y estar en contra de lo opuesto. Pero la verdad es que a todos nos gusta algo de nuestras tradiciones, mientras que el más rancio sueña con comprarse un smartphone, y el cofrade más cofrade se mete en una app para ver si llueve el Martes Santo. El discurso modernito-rancio no tiene otro objeto que el de enfrentarnos. Todos somos contemporáneos del tiempo que nos ha tocado vivir”. De hecho, Muñoz asegura que en muchas ocasiones los lectores se sorprenden: ‘¡Tú no eres tan rancio!’ ¿Qué quieren, que tenga una tapa de queso como patilla y rizos en la nuca?”, comenta.

Lo cierto es que, diez años y diez libros después, se puede hablar de fenómeno editorial, con más de 100.000 ejemplares vendidos de toda su obra y la segunda edición de El increíble robo del informe ‘Rinconcillo’ imprimiéndose en 15 días, tras una primera de 3.000 ejemplares. A todo ello hay que añadir el éxito de la versión teatral de El asesino de la regañá, y el inminente estreno de El crimen del palodú. “Con esto pasa como con los libros, gente que no iba al teatro porque creía que era un rollo, se está animando gracias a nuestra propuesta y la de otras compañías. Yo siempre digo que si te arreglas para ir al teatro, mala cosa: tienes que ir como cuando vas al cine, por costumbre”.

Actualmente coordinador junto a Juan Amodeo del espacio No puede SER de la Cadena Ser, Muñoz no cree que el humor se agote: “Al contrario, cuanto más lo usas, más te sale. Y Sevilla, como fuente de inspiración, es inagotable”.