De Los del Río al Curro de la Expo'92: así es el cartel del Mes de la Diversidad Sexual de Sevilla

Para los sevillanos, la mascota de la Expo'92, el popular Curro, es todavía el símbolo de una época dorada de la ciudad y un icono de la nostalgia. Ahora, la cresta arcoíris que coronaba a aquella simpática criatura vuelve a aparecer en las calles de la capital hispalense, esta vez para celebrar el Mes de la Diversidad Sexual. Y lo hace acompañado de un lema que también resultará de lo más familiar para quienes tengan unas mínimas nociones de inglés: Sevilla has special colours. Es decir, “Sevilla tiene colores especiales". Detrás de esta propuesta se encuentra el estudio sevillano Superbritánico, conocido por su peculiar y desenfadada forma de divulgar la lengua inglesa.

"El cartel pretende reflejar la diversidad que existe en nuestra ciudad; una ciudad de contrastes en la que todo el mundo tiene cabida”, comentan los responsables de la obra, que inciden en el mensaje de fondo: "Para fusionar los dos elementos, Curro y la canción. transformamos la frase. Sevilla no solo tiene un color, Sevilla tiene una infinidad de colores”.

Asimismo, explican que "de la frase cabe destacar la interesante combinación entre la traducción al inglés, marca de la casa, que pretende internacionalizar el mensaje en unos momentos con dificultades para el turismo, y la tipografía elegida, la Banber, creada por Adrián Benítez Rueda a partir de la variada tipografía de los rótulos de calles sevillanas".

Un estudio 'with all the art'

Superbritánico es una marca que se dio a conocer en las redes sociales con enorme repercusión a partir de 2013, gracias al efecto cómico de sus traducciones literales del español al inglés: expresiones como The lemony pear (La pera limonera), A truth as a temple (Una verdad como un templo), I am until de bun (Estoy hasta el moño), I don't have a turkey (No tengo un pavo), With this and a cake, until tomorrow at eight (Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las ocho) o Today I don't have the pussy for little lanterns (Hoy no tengo el chocho para farolillos) fueron plasmadas en infinidad de soportes y artículos, incluyendo cinco libros para el sello Zenith de la editorial Planeta.

Al frente del estudio de Suprebritánico, ubicado en la calle Dueñas de la capital hispalense, se encuentra Daniel Vivas Tesón, un sevillano nacido en 1985 y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, que acababa de dejar su trabajo en la dirección general de Comunicación de la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica). Después de alcanzar medio millón de seguidores en redes, han ido ampliando su catálogo a productos para la decoración del hogar y artículos de moda textil.

Estos productos están principalmente dirigidos a amantes del inglés y a personas que adoran la literatura, el cine y la música británica. Y desde 2020 también la cultura americana, con la llegada de Superamericano. Además de en su tienda online (superbritanico.com), sus productos están disponibles en más de 100 puntos de venta repartidos por España y Reino Unido, donde se puede encontrar parte de su catálogo en Foyles, la librería más grande del mundo situada en Londres. La viralidad de sus publicaciones y productos les ha llevado a realizar colaboraciones con marcas de sectores muy variados y para públicos muy diferentes como Beefeater, Deliveroo, Aquarius o Yoigo o con programas de televisión como Operación Triunfo o Fama. Y parecen haberse superado con su último encargo, el cartel del Mes de Diversidad Sexual.

Nostalgia y diversidad

Cabe recordar que Curro fue la mascota diseñada por el ilustrador y diseñador checo Heinz Edelmann, conocido mundialmente por ser el director artístico y diseñador de personajes de la película de 1968 Yellow Submarine, dónde aparecían los miembros del grupo musical The Beatles en una visión psicodélica y animada. Más que la mascota en sí, lo que llamó la atención a los creadores de Superbritánico fue el portafolio original de presentación de Curro como mascota de la Expo 92, en cuya portada podía verse una solitaria cresta de Curro.

A partir de ahí, empezaron a barajar opciones en las que la cresta se multiplicara. "Curro hace acto de presencia en el cartel a través de su cresta multicolor recreando una bulla de Curros que representa la diversidad de sus gentes. En un primer momento podrían parecer simples arcoíris, pero todo buen sevillano lo acabará reconociendo", apuntan.

"A nivel visual”, prosiguen, “recurrimos a la nostalgia inspirándonos en la cartelería propia de los años noventa donde las tonalidades pastel, las curvas, la geometría y los contornos están muy presentes. Nos encontramos ante una composición encuadrada dentro de un marco integrada por una frase en la parte superior y la ilustración en la inferior sobre un fondo de color; una máxima simplificación de los elementos gráficos que obtiene un resultado llamativo y funcional".

Faltaba solo el lema. Y cayeron en la cuenta de que uno de los grandes éxitos populares de la ciudad estaba directamente conectado con el diseño de Curro y con el mensaje de fondo que se quería transmitir. El tema Sevilla tiene un color especial, compuesto por César Cadaval y Rafael Romero Sanjuán e interpretada, entre otros artistas, por el dúo sevillano Los del Río, fue de hecho himno oficioso en la Exposición Universal de Sevilla de 1992: el círculo se cerraba, el diseño estaba listo para conquistar las calles y la atención de los transeúntes.

Todo aquel que lo desee, puede adquirir una copia de este cartel a través de la página oficial de Superbritánico, teniendo en cuenta que se trata de una edición limitada y que un 20 % de las ventas irá destinado a la Asociación Trans de Andalucía- Sylvia Rivera.