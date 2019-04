La alcaldesa de Marbella invitó a su hermana y su hijo a hoteles de lujo durante un viaje institucional a China

Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella, invitó a su hermana y a su hijo a viajar con ella durante una visita institucional de ocho días a China. Ana Muñoz y Alexander Broberg estuvieron en Guangzhou y Shenzhen junto a la regidora y José Luis Hernández, por entonces concejal de Turismo, y se alojaron en las habitaciones reservadas para la alcaldesa y el concejal en los hoteles China Marriot (en Guangzhou) y Shangri-La (Shenzhen), ambos de cinco estrellas. Muñoz asegura que la estancia de su hermana y su hijo, que en ese momento realizaba unas prácticas en China, no supuso ningún cargo añadido para las arcas públicas.

Los viajes de Ángeles Muñoz en 2014 y 2015 han sido motivo de polémica recurrente. La alcaldesa de Marbella ha viajado en varias ocasiones a China en los últimos años, con la finalidad declarada de potenciar el turismo chino en la ciudad. Muñoz cree que siempre ha sido transparente con estos viajes, hasta tres en apenas año y medio. Sin embargo, algunos se han conocido a posteriori y el equipo de gobierno ha dado explicaciones vagas sobre sus motivos y su contenido.

Es el caso del viaje que realizó durante la primera semana de diciembre de 2014, del que no se informó con antelación, a pesar de que se trataba de un viaje para promocionar Marbella en el país asiático. El ayuntamiento lo presentó como una visita para intensificar las relaciones turísticas y comerciales, pero no informó hasta que ya se estaba realizando, y después de que los periodistas preguntaran por qué Ángeles Muñoz llevaba días sin agenda de prensa. Cuando se supo que estaba en China, el portavoz Félix Romero y el concejal de Turismo, José Luis Hernández, ofrecieron versiones distintas sobre el viaje.

Un documento en poder de eldiario.es/Andalucía indica que la hermana y el hijo de la alcaldesa de Marbella también aprovecharon las dos habitaciones reservadas para la regidora y el concejal, pagadas con dinero público. Ángeles Muñoz, José Luis Hernández, Ana Muñoz y Alexander Broberg tenían reserva para el China Hotel, A Marriott Hotel, del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2014, y en el Shangri-La Shenzen, del 5 al 7 de diciembre de 2014, según se desprende de un bono de alojamiento emitido por bedsonline, una empresa de reservas hoteleras que trabaja habitualmente con El Corte Inglés, adjudicataria del servicio de viajes para el Ayuntamiento de Marbella. La reserva a nombre de los dos cargos y los familiares de la alcaldesa fue hecha el 23 de octubre, cinco semanas antes del viaje institucional.

La propia alcaldesa ha admitido a eldiario.es/Andalucía la presencia de su hijo, que por aquellas fechas estaba realizando unas prácticas en el país asiático. "En un momento en China se pudo quedar mi hijo en la habitación, que estaba haciendo las prácticas, pero que no es que se cargara nada al ayuntamiento", explica la regidora. "Teníamos una agenda de trabajo que no tenía nada que ver que viajaran, estuvieran o que yo me viera a nivel personal con cualquier persona", añade.

Tanto el China Hotel como en el Shangri-La reservaron dos habitaciones dobles, twin deluxe en un caso, y twin superior en el otro, por un total de ocho noches, a nombre de las hermanas Muñoz, el concejal Hernández y Alexander Broberg. Ambos hoteles son de cinco estrellas, y cada una de esas habitaciones cuesta en torno a los 110 euros. Según declaró entonces el concejal de turismo, el coste de la estancia había sido bajo, porque "los hoteles en China no son caros".

En el expediente consta una factura por el coste de los hoteles por un total sin desglosar de 2.589,14 euros, a cargo del Palacio de Congresos de Marbella (empresa pública). Sin embargo, una nota interior de la jefa de gabinete alude a la existencia de otra factura por la habitación de José Luis Hernández en Shenzen.

La alcaldesa afirma rotundamente que no se cargó nada que no tuviera que ver con su agenda institucional. "Se pagaron dos habitaciones, la de José Luis [Hernández, concejal de turismo] y la mía, absolutamente ninguna más", insiste. Este tipo de hoteles no dispone de habitaciones individuales, y el hecho de que en la habitación se alojen dos personas no supone habitualmente un sobrecoste respecto a que pernocte una sola persona, según explica una fuente del sector.

Muñoz habría aprovechado que ella y el concejal tenían una habitación pagada para invitar a su hijo y a su hermana.

Reuniones por la mañana y 1.400 euros en gastos

Con respecto a los gastos, Muñoz afirma con rotundidad que "no se pagó ni media comida, ni medio billete" y que todos se relacionan con su agenda institucional. Con motivo de este viaje Hernández y Muñoz pasaron al ayuntamiento una relación de gastos de 1.401,32 euros, que fueron aprobados por el coordinador general de Hacienda. Aunque se abonaron, el informe del interventor opuso salvedades, porque los documentos presentados "no disponen de todos los requisitos exigidos" en las bases de ejecución presupuestaria. Además, el interventor hizo constar que, ante el desconocimiento del idioma, había solicitado información adicional de las actividades que justifican los gastos.

La agenda de trabajo oficial, elaborada a posteriori y sin fecha, da cuenta del contenido de aquel viaje. Según ese documento, del 1 al 6 de diciembre la alcaldesa tuvo diversas reuniones institucionales con autoridades de la provincia de Cantón y de Shenzen, así como con la Cámara de Comercio Hispano-China, al menos una por día, siempre en horario de mañana. Cuando regresó a Marbella, José Luis Hernández dijo que el objetivo del viaje había sido promocionar los segmentos turísticos como el cultural y el golf, y cerrar la presencia de Marbella en la Feria Internacional de Turismo de Cantón.

Ángeles Muñoz resalta que su agenda de trabajo fue muy intensa, de "cinco o seis días sin parar", y que en nada influyó la presencia de familiares. "Fue un trabajo de promoción muy importante. Es uno de los destinos donde Marbella tiene que tener un gran peso, y por eso lo hicimos", señala.

En algo más de año y medio, Muñoz viajó tres veces a China. Según desveló Marbella Confidencial, regresó en septiembre de 2015 como responsable de la delegación de Turismo de la Mancomunidad. Este viaje fue conocido con posterioridad, porque la Mancomunidad no informó del desplazamiento, sus motivos y la agenda. También fue motivo de polémica una estancia en marzo de 2014. En su día, la oposición reclamó conocer los gastos de aquel viaje.