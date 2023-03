El Ayuntamiento de Estepona pagará un sobrecoste de 1,8 millones por una sala de exposiciones tras haber licitado la obra

El ayuntamiento de Estepona va a gastar casi 1,8 millones de euros más de lo inicialmente presupuestado en una obra que ya era, antes de la modificación, la más cara de todas las acometidas en este municipio de la Costa del Sol. La torre junto al mar que albergará el nuevo centro sociocultural no costará 14,5 millones de euros (IVA incluido), precio por el que se adjudicó el contrato, sino 16.350.292,44 euros, IVA incluido.

El alcalde del PP de Estepona vendió locales a mitad de precio a la empresa de un exsocio

El motivo que esgrime el ayuntamiento para justificar el sobrecoste es que hay que mejorar la sala de exposiciones para que albergue muestras “de mayor envergadura en el ámbito internacional”. Dice que eso no podía preverlo cuando licitó la obra, si bien la “flexibilidad” del espacio era una condición que el pliego exigía a los licitantes. De momento, Estepona tiene un acuerdo de colaboración con el Museo Carmen Thyssen para la primera exposición.

La obra, cuyo coste aumenta un 12,23%, corre a cargo de Construcciones Bonifacio Solís, una constructora malagueña que ha logrado las adjudicaciones públicas más significativas de Estepona en los últimos años. Por ejemplo, el Orquidiario (2,3 millones de euros) o el estadio de atletismo (presupuestado en 6,1 millones de euros, costó 9,5). Bonifacio Solís y el alcalde José María García Urbano (PP) son socios en Nuevos Aires 2002, S.L., según el Registro Mercantil. El ayuntamiento niega que García Urbano mantenga su participación en esa sociedad por sí o por empresa interpuesta, aunque la declaró al Congreso en 2016 y desde entonces el Registro Mercantil no recoge modificación alguna.

Dos ofertas idénticas y una un céntimo más barata

El contrato para la construcción de un centro sociocultural fue adjudicado a Construcciones Bonifacio Solís en abril de 2021. Dos de las cuatro ofertas económicas que recibió el ayuntamiento eran idénticas: 12.040.000 euros + IVA. Otra era de 12.039.999,99 euros + IVA. La cuarta era 1,4 millones de euros (más IVA) más alta, arrojando una cifra prácticamente idéntica a lo que ahora se encarece vía modificación de contrato. Ese licitante (UTE Bilba-Asch) fue el único que no acudió a la apertura de sobres. Los tres con la oferta similar ejecutarían la obra en un plazo idéntico, 13 meses, que se ha incumplido sobradamente.

Este medio ha preguntado al ayuntamiento de Estepona: “¿Tiene el ayuntamiento alguna explicación al hecho de que dos de los cuatro licitantes al contrato original presentaran una oferta económica idéntica (12.040.000 euros + IVA) y un tercero presentara una oferta un céntimo más barata?”. No ha habido respuesta.

Ante la igualdad económica, el concurso se decidió por criterios valorativos. Curiosamente, Bonifacio Solís era el único de los cuatro licitantes que no recogía la construcción de aparcamientos subterráneos, algo que le penalizaba en la puntuación final (cero puntos en uno de los seis apartados), pero no lo suficiente: en una carrera ajustadísima, se impuso (57 puntos) a San José (51), UTE Bilba-Asch (55) y Ferrovial (56).

“Modificaciones imprevisibles” ya previstas en el pliego

El centro se inaugurará el próximo 30 de marzo, justo a tiempo para las nuevas elecciones. Antes, el ayuntamiento ha decidido modificar el contrato original, lo que encarece la obra en 1.781.892,44 euros adicionales.

“Las modificaciones eran imprevisibles en el momento de su licitación al haber concurrido posteriormente la posibilidad de mejorar el espacio expositivo para poder apostar por exposiciones culturales de mayor envergadura en el ámbito internacional”, dice el ayuntamiento en el anuncio publicado por el ayuntamiento en la Plataforma de Contratación del Estado. Según ese anuncio, inicialmente se preveía “una sala de exposición normal, para obras poco importantes”. Además, se contemplan nuevas “obras de la trama urbana y ajardinamiento”.

Sin embargo, los pliegos originales ya exigían que la edificación fuese lo suficientemente versátil como para permitir cambios de uso. “Los espacios destinados a uso socio-cultural se proyectarán con la mayor flexibilidad posible para albergar diferentes usos futuros (aulas de formación, biblioteca, conservatorio, exposiciones u otros que pudieran darse) y se entregarán acabados (sin distribuir)”, dice el pliego, que señala también: “Dada la naturaleza del concurso, de redacción de proyecto y ejecución de las obras, no se prevé que pueda haber modificaciones de los proyectos aprobados”.

Ahora se modifica ese contrato precisamente para dar al espacio un uso más ambicioso. Las modificaciones al alza de contratos son habituales en la obra pública, pero las directivas comunitarias fijan una condición taxativa: debe ser “necesaria” y justificarse por “circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever”.

Este medio ha trasladado al ayuntamiento de Estepona las siguientes preguntas, para las que no ha obtenido respuesta: “¿Qué justifica ahora la modificación del contrato adjudicado en abril de 2021? ¿Por qué no se recoge la justificación de la modificación entre las cláusulas del nuevo contrato? ¿Qué tipo de exposiciones prevé acoger el centro que requieran de estas modificaciones? ¿Qué condiciones que el centro ahora no tiene exigen esas exposiciones?”.

El pasado octubre, el ayuntamiento cerró un acuerdo (que ya había avanzado en verano) con el Museo Carmen Thyssen, al que ha encargado el proyecto artístico del nuevo centro. Para la exposición inaugural se prevén 46 obras de la colección de la baronesa de, entre otros artistas, Mariano Fortuny, Joaquín Sorolla, Santiago Rusiñol, Ramón Casas o Antoni Tàpies. Esta exposición se va a realizar sin la modificación de obra, cuyo plazo de entrega es de trece meses.

Estepona pagará a la Fundación Palacio de Villalón, que gestiona la colección Thyssen, 121.000 euros por la muestra, que podrá visitarse del 30 de marzo al 25 de septiembre. Además, desembolsará 328.023,74 euros por la gestión integral de la exposición, que estará a cargo One2One MK & Events, S.L.

Impugnación del Colegio de Arquitectos

La licitación del centro sociocultural, la más cara que haya adjudicado nunca el municipio, fue impugnada en su momento por el Colegio de Arquitectos de Málaga, que no entendía por qué se vinculaba el proyecto a la ejecución de las obras. El Colegio también denunció que la documentación a disposición de los licitantes omitía documentación esencial, como los planos de definición de la obra, la “justificación de la solución que se propone desde el punto de vista técnico y económico” y los “datos y cálculos básicos”.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, un órgano municipal creado en 2013 por García Urbano, inadmitió el recurso por entender que el Colegio no tenía legitimación para interponerlo. Cuando el Colegio de Arquitectos recurrió al Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, este también inadmitió el recurso, porque ya había resuelto el órgano esteponero.

Poco más de un año después de adjudicarse esta obra, otra sociedad de Bonifacio Solís (Omega 93) resultó ser también la adjudicataria a bajo precio de tres locales comerciales y 26 aparcamientos (con el doble de superficie habitual) muy cercanos a la nueva torre, junto al puerto pesquero y en una zona sobre la que se prevé una “puesta en valor” a cargo del ayuntamiento. Tal y como desveló este medio, los inmuebles se tasaron por el consistorio a una cuarta parte de su valor real. Omega 93 fue la única que pujó en una subasta pública celebrada con la máxima rebaja posible, en pleno agosto, no anunciada en prensa local y mal referenciada en la Plataforma de Contratación (se publicitó como subasta de bienes muebles), después de que el alcalde hubiese dicho en un Pleno que no vendería esos inmuebles.