Del centro sociocultural al Orquidiario, las adjudicaciones de Estepona al antiguo socio del alcalde

Hace mucho que las adjudicaciones al grupo empresarial del constructor Bonifacio Solís llaman la atención en Estepona, por donde incluso circula algún meme que hace chanza del asunto. En los últimos años, esta constructora ha obtenido diversas adjudicaciones de obra pública, entre ellas algunas de las más simbólicas y cuantiosas en el municipio. Es el caso del famoso parque botánico Orquidiario, promocionado como el más grande de Europa, o la rehabilitación de la zona de El Faro de Punta Doncella, justo al lado de donde la misma empresa está levantando el edificio que albergará un ambicioso centro sociocultural, cuya inauguración está prevista para el año que viene. También este proyecto fue adjudicado a Construcciones Bonifacio Solís por 14,5 millones de euros, no sin polémica.

Así se gestó la venta de la sede del Ayuntamiento de Estepona: expediente "bis", sin publicidad y culminado en agosto

A un paso del futuro centro sociocultural están los locales comerciales y aparcamientos que Omega 93, Gestión y Servicios, S.L. adquirió por poco más de la mitad de su valor catastral en una subasta celebrada en agosto en la que fue el único ofertante, tal y como ha venido informando este medio.

Omega 93 es una sociedad (matriz del grupo empresarial de Bonifacio Solís) que ha tenido negocios comunes en Marbella con el alcalde José María García Urbano a través de su sociedad Nogales de María. Según el ayuntamiento, “Nogales de María no es copartícipe en Nuevos Aires 2002”. Por su parte, el constructor Bonifacio Solís ha invitado a este medio a comprobar la titularidad en el Registro Mercantil. Los cambios de titularidad de las participaciones sociales no tienen por qué inscribirse, pero Solís afirma: “Si los papeles dicen que sí, sigo siendo socio. No hemos cambiado nada, no hay nada oculto. Los cambios que se hayan producido estarán en el registro”.

El constructor defiende que, aunque haya logrado importantes adjudicaciones en la Costa del Sol, esta representa en torno al 5% de su negocio, cuyo grueso es la obra privada. “Si encarta alguna pública, se hace. Pero contrato infinitamente más obra privada que pública. El 95% es privada, que nadie nos regala”.

Del estadio de atletismo al Orquidiario, el “parque botánico más grande de Europa”

En los últimos años, las empresas del grupo de Bonifacio Solís han logrado la adjudicación de significativas obras municipales. Es el caso del estadio de Atletismo. La construcción de este recinto, que alberga las pistas de atletismo de 16.488 metros cuadrados, un campo de fútbol y de fútbol 7 y una zona de BMX en los exteriores, además de 1000 plazas de aparcamiento, fue adjudicada en 2017 a la UTE Bonifacio Solís, SL- Alvac, SA, con un presupuesto inicial de 6,1 millones de euros más IVA. Sin embargo, el coste final se elevó a 9,5 millones de euros.

En julio de 2021, y después de un accidente laboral ocurrido allí, el PSOE local denunció que un informe técnico demostraba que la pista no se correspondía con lo previsto en el pliego, que existen filtraciones de agua y que no estaba homologado para competiciones internacionales. Emma Molina, portavoz socialista, se refirió entonces a la relación entre Bonifacio Solís y el alcalde, según recogió la prensa local: “Esperamos que estas relaciones personales y económicas no afecten a la gestión del Ayuntamiento en este tema”.

Construcciones Bonifacio Solís fue también la adjudicataria del parque botánico de Estepona, el Orquidiario, promocionado como “el más grande de Europa”. Con una superficie total de 16.230 metros cuadrados, su elemento más destacado es un gran orquidiario de cristal de mil metros cuadrados y un volumen total de 15.000 metros cúbicos donde albergar una gran variedad de orquídeas. Hasta 8.000 diferentes, decía el consistorio, que en 2014 preveía 100.000 visitantes anuales, si bien nunca ha superado las 40.000 que logró en 2019.

Su construcción se adjudicó por 2,3 millones de euros. En 2016, un año después de su inauguración, el ayuntamiento licitó su gestión y las visitas dejaron de ser gratuitas. Ahora cuesta tres euros por adulto y uno por cada menor de once años.

La licitación del futuro centro sociocultural, recurrida por el Colegio de Arquitectos

Más reciente es la adjudicación de la construcción de la torre de 15 plantas que, junto al faro, albergará un centro sociocultural. Su precio es de 14.568.400 euros (IVA incluido), según el contrato suscrito por García Urbano y Bonifacio Solís el 20 de mayo de 2021. Los planos son obra de Salvador Moreno Peralta, y prevén la creación de un gran balcón hacia el Mediterráneo, una biblioteca en vertical, un conservatorio de música y un centro de exposiciones con grandes vistas al mar. En su día se anunció un acuerdo para que el Museo Thyssen asesore en la gestión de estos espacios culturales. Está previsto que abra en 2023 y actualmente se encuentra en torno al 70% de ejecución.

Esta licitación fue impugnada por el Colegio de Arquitectos de Málaga. El ayuntamiento de Estepona licitó conjuntamente la elaboración de proyecto y ejecución de obra, y el Colegio entendía que no se justificaban “los motivos de orden técnico que obliguen necesariamente a vincular al empresario a los estudios de las obras”. Así consta en una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del ayuntamiento de Estepona.

El Colegio también denunció que la documentación a disposición de los licitantes no reunía “el contenido mínimo que corresponde a un anteproyecto”, pues omitía documentación esencial como los planos de definición de la obra, la “justificación de la solución que se propone desde el punto de vista técnico y económico” y los “datos y cálculos básicos”.

El tribunal administrativo esteponero, un órgano municipal creado en 2013 y cuyo presidente es designado por el alcalde, rechazó el recurso por la falta de legitimación del colegio para interponerlo.

Anuncio de acciones legales contra el PSOE

La adjudicación de obra pública a Bonifacio Solís y sus empresas fue cuestionada por el PSOE municipal en 2018. El alcalde anunció el “inicio de acciones legales” por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Estepona contra la portavoz socialista Emma Molina, por posibles delitos de calumnias e injurias. De ello, nunca más se supo. Molina no recibió ninguna notificación.

Construcciones Bonifacio Solís ya había sido adjudicataria de obras públicas con anterioridad a la llegada de García Urbano a la alcaldía, que ocurre en 2011. Es el caso del instituto del Carmen (tres millones de euros), la explanada en el puerto pesquero (un millón de euros), ambas en 2010, la ejecución del plan de renovación de infraestructuras del casco urbano en 2009 (3,6 millones de euros) o el aparcamiento subterráneo de La Viña en 2007 (4,2 millones de euros). De forma inusual, el ayuntamiento de Estepona resaltaba estas y otras adjudicaciones previas a la llegada del PP al poder municipal en la nota con la que anunció el Orquidiario en 2014.

Construcciones Bonifacio Solís, que en 2021 ingresó más de 125 millones de euros, empezó en Marbella su exitosa andadura en la obra pública de la Costa del Sol. En 2009 construyó un puente colgante que conecta el paseo marítimo de Marbella con Puerto Banús en la desembocadura del Río Verde. Subcontrató con la empresa sueca Martinsons la instalación de los materiales de madera, traídos del país escandinavo, según desveló Marbella Confidencial.

Además, ha sido también la encargada de ejecutar varias obras en terrenos cedidos por el ayuntamiento de Estepona a promotores privados, como un nuevo colegio internacional o el exclusivo club de Laguna Village que gestionará Grupo Pachá, y cuya legalidad cuestiona la Demarcación de Costas por invadir dominio público, tal y como informó en exclusiva este diario.