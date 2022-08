La falta de personal deja en estado “crítico” a las urgencias del distrito sanitario de la Costa del Sol de Málaga

El distrito sanitario de la Costa del Sol de Málaga, que atiende a la zona occidental de la provincia desde Torremolinos hasta Sabinillas, se encuentra al borde del “colapso”, tal y como denuncian los profesionales de la salud. La falta de personal, un mal considerado endémico no solo en este lugar, sino en la sanidad pública de Andalucía, se está cebando sobre todo con los centros de salud de Las Lagunas y Arroyo de la Miel, dos de los más importantes. Como no hay sanitarios suficientes (faltan sobre todo médicos) la plantilla que queda está sufriendo una “sobrecarga” de tareas que está llevando al límite a los trabajadores. Tanto es así que le han remitido una carta a la gerente del distrito, María Elena Ayllón, denunciando lo que ocurre. Desde Salud se excusan explicando que se han producido “bajas imposibles de prever”, pero que la atención ha estado asegurada “en todo momento” a pesar de que no hay profesionales disponibles para contratar.

No obstante, según explican los trabajadores en la misiva enviada a la gerencia, a la que ha tenido acceso este diario, llevan advirtiendo de esta situación desde, al menos, el año pasado. “Muchos profesionales se han dirigido de forma informal a la dirección médica y al coordinador de urgencias, comunicando los problemas de cobertura y otras deficiencias que suceden en el servicio de urgencias de Las Lagunas y otros como el del Arroyo de la Miel”. Sin embargo, no se han tomado cartas en el asunto, lamentan, por lo que el panorama actual es “crítico”. Por ello, piden que se tomen soluciones y que dimitan quienes no estén capacitados para revertir todo lo que no funciona.

La lista de problemas que les afectan es larga: “Pérdida de programación de turnos de los profesionales, incidencias resueltas no compensadas, no fidelización de los profesionales con contratos aceptables, presión asistencial no resuelta en horario de centro abierto, ambulancias con averías permanentes…”. Cuestiones que la gerencia conoce porque se le ha informado sobre ello, pero que no ha resuelto aún. Algo que ha provocado que algunos trabajadores hayan decidido marcharse a otros distritos para tener unas condiciones laborales mejores. Sobre todo, ante un verano que en el entorno de la Costa del Sol occidental suele ser “estresante” porque la población se triplica por la llegada del turismo playero.

Como se han ido profesionales, los que quedan están teniendo que cubrirse los turnos entre ellos. Félix Sáez es uno de los trabajadores del distrito que está padeciendo la mala situación de los centros de salud y especialmente de los servicios de urgencias. Cuenta, a preguntas de elDiario.es Andalucía, que en los más de 30 años que lleva ejerciendo como sanitario en este lugar, nunca ha sido testigo de un panorama similar. “Los médicos se están marchando porque no pueden más. Porque les están apretando, sobre todo a los de Arroyo de la Miel”. Como falta plantilla, “los médicos del dispositivo de apoyo se están cubriendo sus propias vacaciones, lo que implica un incremento enorme de horas extraordinarias”.

Personal “sobrecargado”

El déficit de personal se explica con que debería haber, al menos, cinco médicos durante el día y tres durante la noche, disponibles en el centro de Las Lagunas, pero no solo no se acercan a esas cifras, sino que el pasado día 3 de agosto se vieron obligados a tener que desalojar a los enfermos que fueron al servicio de urgencias. “Una médica estaba enferma y otra tenía muchos avisos que no podía atender allí”, explica Sáenz. “Para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estas personas no tienen familias. ¿Dónde está el plan de contingencia? Hay gente que se ha dado de baja con ataques de nervios. El problema se va agravando. Les están coaccionando para que, como sea, se saque el trabajo. Además, desde la gerencia nos recriminan que mentimos”.

Los pacientes que acuden a urgencias pueden llegar a tardar seis horas en ser atendidos. “Esto no había ocurrido nunca y este verano la plantilla ha estado incompleta todos los días, a pesar de que llevamos tiempo avisando”. Algo que también han dejado por escrito en la misiva enviada al SAS: “Con el verano en todo su apogeo, desde la dirección del distrito se comienza a solicitar de los profesionales del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Arroyo, cambios de turnos y jornadas complementarias en Lagunas. Se alegan ”necesidades del servicio“ o ”situaciones sobrevenidas“. Sobrecargando, si cabe más, a los profesionales con turnos de urgencias durante el verano que ya cubren sus vacaciones y no se van en agosto. Además, con la sensación de ser menospreciada la labor que se hace desde el servicio”.

Como lo que está ocurriendo ya es notorio, profesionales de otros distritos están tomando la decisión de marcharse, dejando también con poco personal a los centros afectados. “Esto provocará la imposibilidad de resolver los problemas de cobertura en corto y medio plazo”. Motivos por los que piden a la gerencia que no se queden descubiertos los turnos, contando con los profesionales que hagan falta y seduciéndoles con buenos contratos. “Los médicos y enfermero del SUAP, consideramos que la gestión en este ámbito ha sido pésima y que traerá peores consecuencias, por lo que, pasado el verano, las personas encargadas de la dirección médica y de las urgencias deberían dejar sus puestos a otras personas que puedan o sepan resolver estas circunstancias y que el daño no se alargue en el tiempo”.

Admitiendo que la carta les ha costado escribirla por “miedo a represalias que pueda haber desde la dirección”, dicen estar con el único ánimo “conseguir que los servicios de urgencias continúen funcionando con normalidad con profesionales que trabajen de forma digna”. Palabras que han encontrado respuesta del propio SAS. Fuentes oficiales aclaran a este medio que todo se ha debido a bajas “imposibles de prever”. “Los turnos de profesionales del servicio de urgencias de Las Lagunas estaban organizados y planificados desde antes del verano, como en todos los SUAP del distrito”.

Además, según el SAS, “se ha solicitado la colaboración voluntaria de profesionales de centros de salud y servicios de urgencias más cercanos con el fin de dar respuesta a estas incidencias puntuales mientras, desde el distrito, se trabaja en la búsqueda y contratación de nuevos médicos” para solventar la falta de trabajadores. No obstante, fuentes oficiales recuerdan que faltan sanitarios en la bolsa de empleo, lo que dificulta cubrir las bajas. “En cualquier caso, la atención sanitaria en el servicio de urgencias de Las Lagunas ha estado asegurada en todo momento”, sentencian.