Rescatan en Málaga a un perro en fase terminal por el abandono de su dueño

Un perro que se encontraba en condiciones extremas ha sido rescatado por agentes de la Policía Nacional en una finca del municipio malagueño de Vélez-Málaga, cuyo dueño ha sido detenido por maltrato. El animal, un cruce de pitbull de cuatro años llamado Teddy, presentaba graves dolencias físicas y se encontraba en una fase terminal de su vida si no se le procuraba asistencia veterinaria urgente.

Esta situación crítica del animal estaría directamente relacionada con la falta de cuidados de su propietario, un joven de 21 años arrestado por su presunta implicación en un delito de maltrato animal en comisión por omisión, ha indicado la Policía Nacional. Teddy presentaba problemas graves de movilidad, heridas en salientes óseos, tenía signos evidentes de desnutrición y dio positivo en leishmania y ehrlichia, además de que no tenía ninguna de las vacunas obligatorias ni chip identificativo.

Tras la colaboración ciudadana, agentes destinados en la Comisaría de Policía Nacional en Vélez-Málaga tuvieron conocimiento de la situación del can. En concreto, una denuncia de una particular les llevó a una finca de la localidad axárquica, localizando a Teddy en un estado lamentable, por lo que no dudaron en rescatarlo y trasladarlo de urgencia a un centro veterinario.

Según consta en un informe del veterinario, el perro presentaba una extrema delgadez, varias heridas en salientes óseos, dando positivo en leishmania y ehrlichia –enfermedades trasmitidas por vectores biológicos y prevenibles con un adecuado control de plagas–, y no había recibido las vacunas obligatorias. Al no prevenirse y tratarse tales enfermedades, el can presentaba un gran deterioro neurológico y, además, pérdida de masa muscular, una situación que habría llevado a Teddy, en cuestión de una semanas, a un estado de deterioro irreversible y, en consecuencia, a la muerte.

Finalmente, los agentes detuvieron al responsable del animal por un delito de maltrato animal, en comisión por omisión, pues no solo no procuró asistencia veterinaria a su mascota, sino que tampoco solicitó ayuda externa para la misma, dejándola en situación de desamparo. Por su parte, Teddy ha sido acogido por una asociación de protección animal de Moclinejo, en Málaga, que está sufragando los cuantiosos gastos derivados de los tratamientos que precisa el animal.