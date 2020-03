Juan Marín, Susana Díaz y la alcaldesa de Marbella piden a los turistas madrileños que no se desplacen a Andalucía

Miles de madrileños llegan cada viernes a las costas andaluzas. Huyen de la ciudad y buscan sol, mar y relax en las urbanizaciones de Almería, Málaga o Cádiz. Pero este fin de semana de primavera en invierno la perspectiva de los trenes llenos de pasajeros es otra: son madrileños saliendo del principal foco de contagio del coronavirus hacia zonas ya de por sí muy densamente pobladas, cuyo sistema sanitario podría sufrir si se reproducen las cifras de afectados de la capital de España.

La alarma saltó este viernes en el Levante, zona de destino preferente de los madrileños. Son miles los que cuentan allí con una segunda residencia. Mari Carmen Moreno, alcaldesa de Águilas (Murcia), clamó en Hoy por Hoy contra la decisión de algunos madrileños de desplazarse a sus casas en el municipio aprovechando que algunas empresas implantaban el teletrabajo y cerraban los centros educativos. "No estamos de vacaciones", dijo. En Twitter, fue trending topic la etiqueta que abogaba por cerrar Madrid. A mediodía, Murcia confinó a 400.000 personas en sus pueblos costeros y municipios como Gandía cerraron sus playas para disuadir la llegada de turistas.

Aunque la costa andaluza no acoge un porcentaje tan alto de segundas residencias de madrileños, la situación preocupa al Ejecutivo. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, lanzó una alerta en Espejo Público: "Nuestros servicios sanitarios nos dicen que están atendiendo a personas desplazadas de esa comunidad [Madrid] en Andalucía. Lo que le pedimos a esas personas, que tienen una segunda vivienda o estudiantes que se vienen porque no tienen clase, por favor: que se queden en su casa. Que no vengan para irse a la calle". Preocupa especialmente Málaga, en nivel de contención reforzada desde hace dos días.

Marín señaló que el mayor índice de contagio en esta provincia se explica por su aeropuerto internacional y por la actividad empresarial y turística. Sólo ayer se suspendieron los atraques de cruceros en todos los puertos de España. Durante los últimos días han seguido llegando cruceros cargados de turistas al Puerto de Málaga, que a mediodía del viernes concentraba 111 de los 219 positivos por coronavirus de Andalucía, con 39 ingresados (9 de ellos en UCI). Cada viernes hay doce conexiones de AVE con Madrid.

Por su parte, Susana Díaz aseguró que "alcaldes de zonas turísticas de Andalucía" también habían detectado "un repunte de ciudadanos venidos de Madrid" a segundas residencias. "No tiene sentido" que personas de "zonas que en estos momentos están cerca de ser el mayor número o porcentaje de contagio de España", como puede ser Madrid, se trasladen a zonas costeras de Andalucía "sin saber si son portadores o no".

Alcaldes de Marbella y Torremolinos

Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (el principal destino de madrileños en la Costa del Sol), se sumó a la petición de Marín y Díaz. "Deberíamos ser conscientes todos de que las medidas que se están tomando son para evitar contagios, de los que vengan de Madrid y de todos los ciudadanos", dijo al término de un acto, en declaraciones que recogió Marbella Confidencial.

Por su parte, José Ortiz, alcalde de Torremolinos, explicó a eldiario.es/Andalucía no tiene manera de confirmar si se ha producido un aumento de llegadas de madrileños. Torremolinos es el principal destino de sol y playa en Andalucía, y en torno al 60% es turismo nacional.

"Hay que ser prudentes y tener datos reales, no anecdóticos. El turismo madrileño es bien acogido y es de calidad. Pueden decir que donde no les quieren en el futuro no van", advirtió. Lo que sí está constatado en Torremolinos es un porcentaje de cancelaciones en torno al 30%, con especial incidencia en el turismo de congresos, según el alcalde: "El problema es que ya están llegando las cancelaciones a junio".

Desde el ayuntamiento de Fuengirola alegaron que sería irresponsable afirmar que se ha producido un incremento de turistas madrileños estos días sin datos fiables. "Nosotros no podemos decir eso".

Todo cerrado

Quienes pretendan aprovechar la casa de veraneo para pasar unos días en plena crisis del coronavirus se encontrarán con poco que hacer. El ayuntamiento de Málaga ya suspendió el festival, cuyo inicio estaba previsto para este viernes. La Junta de Andalucía cerró al público el jueves por la noche todos sus museos, archivos, conjuntos arqueológicos, teatros, bibliotecas, enclaves y centros de documentación y de formación.

Los que no son de titularidad autonómica, sino municipal o provincial, también cierran: la Alhambra en Granada, el Caminito del Rey o la Cueva de Nerja en Málaga estarán cerrados al menos quince días. Los museos municipales malagueños también cerrarán a partir del sábado.

Los municipios turísticos están adoptando medidas similares. Mijas canceló el jueves todas las actividades culturales y deportivas, así como los mercadillos. Lo mismo hicieron Torremolinos, Marbella o Fuengirola.