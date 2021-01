El vicepresidente andaluz y líder regional de Cs precipita su candidatura a las próximas elecciones tras el envite de Arrimadas

El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha confirmado que se presentará a las primarias de su partido con la intención de volver a ser el candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas que, salvo adelanto, no tocan hasta dentro de dos años. Hace apenas una semana que Marín dejó en el aire su candidatura en el aire cuando le preguntaron si tenía intención de concurrir a las andaluzas de 2022. Sin embargo, este viernes ha virado 180 grados y anunciado su candidatura.

48 horas antes, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, había eludido respaldar la nominación del vicepresidente andaluz tras una visita al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. Marín recibió a su jefa en la sede del Gobierno andaluz, pero no estuvo presente en la reunión entre Arrimadas y Moreno. Preguntada sobre el futuro político del vicepresidente de la Junta, la líder naranja recordó que los estatutos de su partido obligan a someterse a primarias incluso a aquellos que ocupan un cargo institucional. "No hay ningún privilegio. Tienen que presentarse a las primarias", explican fuentes de la dirección nacional.

Las palabras de Arrimadas en Sevilla dieron oxígeno a los críticos de Marín que aspiran a disputarle, no sólo la candidatura a presidente de la Junta, sino ser el referente de Ciudadanos en Andalucía. En esta línea se sitúa la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que está en abierta disputa con el vicepresidente y que cuenta con ciertos apoyos en la ejecutiva nacional.

En una entrevista en 7TV, recogida por Europa Press, Marín también ha asegurado que la formación naranja concurrirá sola a las andaluzas porque "es un partido diferente a PP y PSOE". Con esta afirmación, el vicepresidente andaluz se pliega al mandato de Arrimadas, que quiso zanjar de raíz el debate sobre la marca Andalucía Suma -la coalición electoral PP-Cs- que el propio Marín había puesto sobre la mesa unos días atrás. El vicepresidente andaluz asegura que, "cuando llegue el momento", se presentará a las primarias de su partido para aspirar a la Junta, aunque ha reconocido que "ahora está atendiendo a una pandemia" en su cargo de vicepresidente del Gobierno andaluz.

"Es mi intención presentarme a las primarias", ha subrayado, toda vez que, no obstante, no es asunto que le quite el sueño. "Aspiro cuando lleguen las elecciones, si hay primarias intentaré ser candidato. Lo decidirá la militancia. Ciudadanos es un partido democrático a nivel interno y la militancia lo dirá", ha indicado.

Tras señalar que como coordinador autonómico de Cs, como parte de la Ejecutiva y vicepresidente de la Junta, se siente "respaldado" por el partido, ha señalado que desde la bajada que sufrió el partido en noviembre de 2019, las encuestas muestran que "está en permanente crecimiento".

"Somos un partido de centro liberal y progresista. Ser de Cs es difícil porque tienes que anteponer de verdad el interés de la gente", ha destacado, teniendo en cuenta que busca "ser útil para los andaluces" y no está en "ningún bloque de derecha ni izquierda".