El ministro Planas confía en ser desimputado de un caso de robo de agua en el entorno de Doñana

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, está imputado en un caso de captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana, concretamente en la finca Matalagrama de Almonte (Huelva) alrededor del año 2015. Tras la publicación de la información en El País, Planas ha dicho este jueves que no tuvo "intervención alguna ni tenía conocimiento", al tiempo que ha afirmado que confía "plenamente" en que el proceso judicial termine con su desimputación.

El Juzgado de Instrucción 2 de La Palma del Condado (Huelva) ordenó el pasado mes de julio el procesamiento de los exalcaldes de Almonte Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y de 12 empresarios, administradores de seis empresas agrícolas, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en Doñana. También procesó por el mismo delito a María Isabel Salinas y Judit Anda, exsecretarias generales de Agricultura, y a Luis Planas, exconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía entre 2012 y 2013.

Planas ha asegurado que no conoció ni tuvo "implicación" en el caso. "Ya di mi versión, y ni yo era competente, ni he tenido intervención alguna ni tenía conocimiento". La información de El País apunta que el titular de Agricultura figura desde 2016 como investigado en la causa pero que la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva prepara ya el escrito en el que se desimputa al ministro por no apreciar delito en su actuación.

Planas ha comentado que se ha enterado de esto a través de la prensa y que lo que se reproduce en las informaciones publicadas es "absolutamente fidedigno". A esto, ha añadido que él "no estaba en la Consejería" cuando se produjeron los hechos delictivos y ha explicado que en los años 90 la Junta "transfirió" al Ayuntamiento de Almonte, que hizo a su vez otra a unos agricultores. "Ha habido al parecer unos expedientes en relación con riesgos sin autorización", ha dicho.

A pesar de todo, Planas ha insistido en que no hay "absolutamente ningún problema" con el tema, puesto que la Fiscalía "ha dicho por escrito" que él no conocía los hechos ni tuvo intervención alguna. Así las cosas, confía "plenamente" en que el proceso judicial se resuelva y el ministerio fiscal emita el escrito en el que se procede a su desimputación en el caso.

Podemos y Ciudadanos piden explicaciones

Pese a todo, el portavoz adjunto del PP en el Congreso Teodoro García Egea ha pedido la dimisión del ministro de Agricultura y, si no lo hace, ha recalcado, "tendrá que hacerlo Pedro Sánchez". García Egea ha recordado al hilo de la situación judicial de Planas un tuit de Pedro Sánchez en el que aseguraba que si llegaba a ser presidente no abriría los despachos ministeriales a imputados.

Por eso, el PP le ha reclamado su dimisión o, en caso contrario, la del propio presidente del Gobierno. Pedro Sánchez inició una "caza de brujas" contra el PP y ahora que es él quien tiene que dar cuenta de todo esto "esconde el bulto", se ha quejado.

Las acusaciones, ha señalado, son lo "suficientemente graves" como para que el presidente "dé la cara", ha insistido García Egea, que ha recordado que la "moción de censura" de Sánchez escondía "más sorpresas" que la condena por fraude fiscal al ya exministro Màxim Huerta. Para el dirigente popular, Planas tiene que dimitir, como hizo ayer Huerta.

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado menos contundente que con el escándalo que llevó a dimitir a Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte. En declaraciones a los medios en el Congreso, Iglesias ha asegurado que su partido esperará a "escuchar las explicaciones" de Planas y a la decisión que tomen tanto la Fiscalía como el tribunal que investiga el caso. "Esperamos que lo antes posible se resuelva", ha asegurado. Eso sí. El líder de Unidos Podemos ha advertido de que si el juez le mantiene imputado "debe dimitir", informa Aitor Riveiro.

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "deje de esconderse" y "dé la cara" tras nombrar a un ministro dimitido, el extitular de Cultura Màxim Huerta, y a otro imputado, en referencia al responsable Agricultura, Luis Planas.

Villegas ha censurado que, 15 días después de asumir las riendas del país, el jefe del Ejecutivo siga "escondido", máxime tras la dimisión "en tiempo récord" del que fuera su ministro de Cultura, Máxim Huerta, condenado en 2017 por fraude fiscal, y tras conocerse que su titular de Agricultura está imputado en un caso de robo de agua en el entorno de Doñana (Huelva).

En concreto, sobre Planas, el 'número dos' del partido naranja ha informado de que han pedido su comparecencia en el Congreso para que dé cuenta sobre ese proceso judicial. "Es lo mínimo" que puede hacer, ha comentado, preguntándose si, tras su imputación, ya se ha explicado convenientemente ante la dirección del PSOE, tal y como contempla el Código Ético del partido.