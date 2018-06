El PP pide la dimisión de Pedro Sánchez y abre la puerta a una moción de censura

Al PP no le sirve la dimisión del ministro de Cultura, Màxim Huerta, tras conocerse que defraudó a Hacienda. También exige la del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para pedir esa dimisión los populares han optado por Teodoro García, portavoz adjunto del partido en el Congreso y un parlamentario de segunda fila, apenas conocido por la opinión pública. El argumento que han esgrimido es que Sánchez "no puede permitirse" un error como el del nombramiento de Huerta y que en su Gobierno hay un imputado, el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Planas está procesado por un caso relacionado con el supuesto robo de agua en Doñana, pero la Fiscalía ya ha anunciado que pedirá su desimputación en los próximos días. A pesar de ello, el PP considera que " Pedro Sánchez incumple su palabra" por nombrar a Planas. Para ello se ha valido de un tuit del hoy presidente del Gobierno, en el que decía que si era elegido presidente no abriría "despachos ministeriales a imputados". García ha exigido la dimisión del Planas o, si no, ha pedido la de Sánchez.

🚨 Pedro Sánchez incumple su palabra nombrando Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a Luis Planas estando imputado por consentir el robo de agua en Doñana 👇 pic.twitter.com/ekO89WT3vx

Para el dirigente popular, Planas tiene que dimitir, como hizo ayer Huerta, y eso que el PP siempre ha defendido que un político procesado no debe cesar hasta que no haya apertura de juicio oral. Paradójicamente, y a pesar de pedir la salida de Planas, García sigue defendiendo la tesis de su partido porque muchas imputaciones que han tenido cargos del PP han terminado siendo archivadas. García respondía así al ser preguntado por la situación de Ana Mato, condenada por lucrarse de la trama Gürtel, y Gabriel Amat, presidente del PP de Almería e investigado por un presunto delito a la Hacienda pública, que no han salido del partido. El portavoz adjunto del PP s e ha limitado a responder que Mato solo es militante del PP y que no se trata de una condena penal.

"Sánchez presentó una moción de censura a un presidente que no ha sido imputado ni condenado y sin embargo se ha permitido el lujo de poner a un ministro defraudador y a otro que nos hemos enterado hoy que está imputado como es el de Agricultura", ha indicado. "Las acusaciones que estamos escuchando sobre él y sus ministros son lo suficientemente graves para asumir sus responsabilidades y venir a dar explicaciones al Congreso. Presentó una moción de censura contra la corrupción que con él no se aplica", ha zanjado.

Además, García ha decidido poner en marcha el ventilador respecto a las acusaciones contra Sánchez y ha considerado que el presidente del Gobierno también "debería dar hoy mismo explicaciones sobre la falsedad de su currículum: "no tiene un máster del IESE , ni fue jefe de gabinete en la ONU. Él ha sido implacable condenando este tema y debería decir que tiene pensado hacer".

Además, ha abierto la puerta a presentar una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo en el caso de que Sánchez no ofrezca explicaciones suficientes sobre todas esas cuestiones “ Sánchez se atribuyó ser jefe de gabinete en la ONU cuando en realidad no lo era”, ha apuntado Teodoro García, quien ha reiterado que “Sánchez debe dar explicaciones porque fue implacable con aquellos que han tenido situaciones similares tanto en materia de imputación, como de información de su currículum ”. “Y si no lo hace –ha anunciado- iremos más allá porque este Gobierno no ha emanado de las urnas, no está aprobado por la mayoría de los españoles en las urnas”.