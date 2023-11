Moreno usa el debate del estado de la comunidad andaluza para convocar a manifestarse contra Sánchez y la amnistía

El Parlamento andaluz ha acogido este miércoles lluvioso el primer debate del estado de la comunidad de esta legislatura, el quinto desde que gobierna Juan Manuel Moreno. El presidente de la Junta ha encarado este debate blindado, por primera vez, con una mayoría absoluta que facilita la “estabilidad política e institucional” y “la seguridad jurídica que antes no existía”, ha dicho, en referencia a su primer mandato, condicionado por el apoyo externo de la ultraderecha.

El discurso de Moreno, de una hora y 40 minutos, ha pivotado sobre tres ejes que representan la “principal preocupación” de su Gobierno: la infrafinanciación, la falta de agua y el déficit estructural de la sanidad pública andaluza. Los tres le han servido como vehículo para denunciar los “privilegios” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha negociado con sus aliados de investidura, nacionalistas vascos e independentistas catalanes, y para culminar su intervención con un llamamiento a la participación en la manifestación convocada por la sociedad civil en Sevilla el domingo 3 de diciembre “en defensa de la igualdad de todos los españoles”.

La manifestación está convocada por el Foro Economía y Sociedad y a ella se han adherido un centenar de agentes sociales y asociaciones, entre ellas la patronal andaluza. El lema y el trasfondo del manifiesto que se leerá -muy crítico con los acuerdos de investidura de Sánchez, incluida la ley de amnistía a los responsables del órdago soberanista catalán- coinciden con las movilizaciones masivas que ha pilotado el PP nacional en distintas ciudades de España.

La de Sevilla tendrá lugar en vísperas del 4 de diciembre, que conmemora la manifestación de más de un millón de andaluces en defensa de la autonomía plena que tuvo lugar en 1977. Moreno ha confirmado su asistencia a esta movilización y, en su discurso en el debate del estado de la comunidad, no sólo ha equiparado aquel episodio histórico en la lucha por la autonomía andaluza con el inicio del nuevo Gobierno de Sánchez -“los andaluces no somos españoles de segunda”-, también ha hecho un llamamiento explícito a sumarse a la protesta. “Ahí deberíamos estar todos, por encima de las diferencias”.

La oposición de izquierdas le ha afeado que usara la tribuna del Parlamento andaluz y su discurso como presidente de la Junta en el debate del estado de la comunidad para promocionar una “manifestación de partido”. El PSOE, además, ha publicado y denunciado los whatsapp y mensajes de correo electrónico enviados a funcionarios de la Junta desde las delegaciones del Gobierno andaluz en Huelva y Almería llamando a manifestarse el domingo.

Listas de espera sanitarias

Moreno ha dejado para el último minuto de su intervención la denuncia explícita contra Sánchez y el discurso que lleva semanas enarbolando como barón de barones del PP. “La nueva legislatura que ha comenzado en España nace de la quiebra de los principios de igualdad y solidaridad (...) Hoy volvemos a tener los mismos riesgos de una España de dos velocidades”, ha dicho, con un alegato autonomista y reivindicativo como el que usó el PSOE andaluz durante sus 37 años en el poder.

Pero el grueso de su intervención ha sido un recorrido por la gestión de su Gobierno, con una docena de anuncios, una reivindicación de sus políticas -comparadas siempre con el horizonte lejano de 2018, último año del PSOE en la Junta- y también con cierta autocrítica. Sobre todo en materia sanitaria, donde se concentra el mayor malestar de la ciudadanía y la línea de ataque de los grupos de la oposición, que intervendrán por la tarde.

Moreno ha entonado un 'mea culpa', una semana después de que su Gobierno hiciera públicos los datos de listas de espera en sanidad que llevaban un año y medio sin publicar. Hay más de un millón de andaluces pendientes de una operación o de una cita con el especialista -el 12% de la población- y más de 36.000 han superado ya el límite legal para ser atendido según el decreto andaluz de garantía de plazos (un 227% más que hace un año).

“Soy consciente de que tenemos problemas serios, que agobian al Gobierno. No son aceptables ni asumibles. Nos agobian, nos hacen sufrir, a mí me quitan el sueño”, ha afirmado Moreno, antes de enumerar todo el presupuesto y los recursos que se han puesto a disposición de la sanidad pública andaluza en los cinco años que lleva como presidente. El dirigente popular ha pedido “rigor y honestidad” a la oposición a la hora de cuestionar la gestión sanitaria de su Gobierno. “No son problemas coyunturales, sino estructurales. No son exclusivos de Andalucía, hace falta un plan de Estado por la salud, y no es verdad que la sanidad andaluza esté peor que hace cinco años ni que se esté privatizando”, ha advertido.

Moreno ha puesto sus expectativas de mejora en el plan de choque para reducir las listas de espera, que contempla hasta 700 millones de euros para derivar a miles de pacientes a clínicas privadas -a través de dos acuerdos marcos que empezarán a funcionar en enero- y ha asegurado que de aquí a final de año se hará “un esfuerzo para realizar 9.000 cirugías” y reducir un 17% la lista de espera quirúrgica en un mes.

