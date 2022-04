Moreno dice que necesita un nuevo Gobierno en Andalucía para agosto y que le gusta el de Mañueco con Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha asegurado este miércoles que su intención es resolver “cuanto antes” la incógnita de cuándo se celebrarán las elecciones andaluzas, al tiempo que ha mostrado su deseo de tener constituido un gobierno autonómico “a finales de agosto, principios de septiembre” para presentar en noviembre el proyecto de Presupuestos de 2023.

“Andalucía necesita tener un instrumento sólido y ese instrumento sólido es un presupuesto y para tenerlo necesito que haya un Gobierno a finales de agosto, primeros de septiembre, ya constituido y presentar en noviembre el proyecto de Presupuestos para 2023”, ha afirmado Moreno en declaraciones a los medios a su llegada a la sede nacional del PP, donde tiene lugar el Comité Ejecutivo Nacional.

Quiere cerrar “cuanto antes” el tema

Preguntado por si la semana que viene dará a conocer la fecha de las elecciones autonómicas, Moreno ha indicado que quiere cerrar “cuanto antes” el asunto de los comicios para “no hablar más de campaña” y centrarse en los proyectos que tiene Andalucía.

“Cuanto antes me lo quite de en medio, mejor, porque es que al final no puedo hablar de otra cosa que no sea elecciones”, ha dicho. Pero primero, ha resaltado, tendrá que informar a su vicepresidente y socio de coalición, Juan Marín, de Ciudadanos. “Por respeto a los andaluces es una decisión que, una vez que la tome, que la tomaré próximamente, al primero en comunicárselo será al vicepresidente de mi gobierno, al Consejo de mi Gobierno e, inmediatamente después, al conjunto de los andaluces”, ha enfatizado.

“Turbulencias económicas”

Moreno ha recordado que lleva diez meses gobernando en minoría y con un presupuesto prorrogado, unas condiciones --para el presidente andaluz-- con las que “no se puede hacer frente” a la situación actual.

“Tengo decenas de obras públicas adjudicadas que, como consecuencia del incremento de los precios de los materiales, no se van a poder adjudicar”, ha expresado, para añadir que así no hay “instrumentos legales” para avanzar “de una manera ágil”.

Al ser preguntado por la postura de Marín, que no ve necesario adelantar las elecciones, el presidente andaluz ha respetado la opinión de su socio, si bien acto seguido ha declarado que ante las “turbulencias económicas tan severas” derivadas de una inflación al 9,8%, cercana a los “dos dígitos”, la Junta de Andalucía “no puede plantarse en el 2023 con unos Presupuestos prorrogados del 2021”.

“Me gusta el Gobierno de Mañueco”

También Moreno ha respondido sobre la coalición entre PP y Vox en la Junta de Castilla y León. “A mí me gusta el Gobierno de Mañueco. Gobernará para todos los castellanoleoneses”, ha destacado.

Ha asegurado que el presidente reelegido, Alfonso Fernández Mañueco (PP), es un “gran gestor”. “Estoy convencido de que lo va a hacer francamente bien porque es una persona capaz, leal y muy sensata”, ha agregado.

Y preguntado sobre si está dispuesto a gobernar con Vox en Andalucía, Moreno ha eludido responder expresamente y ha indicado que aspira a conseguir una mayoría suficiente “para gobernar solo”.