Marín (Cs) reitera que sería “un error” un adelanto electoral en Andalucía: “No hay motivo” ni “ninguna justificación”

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reiterado este lunes que sería “un error” un adelanto electoral en la comunidad autónoma, insistiendo en que, a su juicio, “no hay ningún motivo” y, tampoco, “ninguna justificación”.

“Lo he dicho en muchas ocasiones. Estamos en una situación que tenemos estabilidad política, un Parlamento que esta semana ha sacado adelante dos leyes y dos decretos de ley sin ningún tipo de problema, una situación económica en crecimiento, en torno a un 5% este año, es verdad que la inflación se va a disparar pero no hay ninguna medida que se puede adoptar desde una comunidad autónoma para luchar contra la inflación, corresponde evidentemente al Gobierno de España, no tenemos ningún tipo de competencia”, ha manifestado.

Por tanto, en Málaga, tras ser cuestionado por los periodistas en su visita a la Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad, que procesiona este Lunes Santo, Marín ha asegurado que todo lo anterior “sugiere que debemos agotar la legislatura tal y como estaba planteada para seguir en esa senda del crecimiento.

En cuanto a la posibilidad de presupuestos, ha dicho: “Tenemos unos que tendríamos que agotar antes del 30 de septiembre si nos fuéramos a elecciones como es normal entre octubre y noviembre”. Para Juan Marín, con todo ello, no encuentra “ninguna justificación a no ser que el presidente sea capaz de darme alguna que yo pueda comprender”.

En la misma línea se ha pronunciado el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien ha afirmado este lunes su deseo de que el Partido Popular no repita en Andalucía el pacto de gobierno de Castilla y León con Vox, y ha insistido en reclamar al presidente andaluz, Juanma Moreno, que complete “hasta, o casi, el final” la legislatura y la coalición con el partido naranja.

“Respeto” a las opiniones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes, sobre el rechazo de su vicepresidente y candidato de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, a un posible adelanto de las elecciones autonómicas al mes de junio, que “cada uno tiene su opinión y hay que respetarla”, ha indicado Juanma Moreno, quien ha insistido en que cuando se celebren las elecciones, él aspira a lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario.

“Ese es mi objetivo, yo aspiro a gobernar en solitario en Andalucía cuando llegue el momento y le pediré a los andaluces su confianza, a los de un lado y a los de otro, para hacer un gobierno fuerte y sólido y de una mayoría equilibrada, ponderada, razonable, sensata y con capacidad de empujar hacia el futuro”, ha recalcado.