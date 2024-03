El nuevo líder de Adelante Andalucía: “Ojalá otras izquierdas hicieran a Moreno una oposición tan dura como nosotros”

Adelante Andalucía tiene dos diputados en el grupo mixto, pero esta semana ha logrado poner de acuerdo a todo el Parlamento para abrir el trámite de una ley de gratuidad de gafas y lentillas para menores de edad (subvencionadas según el nivel de renta para adultos).

Su portavoz, José Ignacio García (Jerez de la Frontera, 1987), ha tenido una semana ajetreada. Su partido le encomendó sustituir a Teresa Rodríguez como portavoz de la formación en la asamblea; Adelante Andalucía se apartó de la plataforma de partidos de izquierdas que se presentó el lunes, y el miércoles lideró un debate legislativo que aparcó la bronca y puso de acuerdo a PP, PSOE, Por Andalucía y Vox.

¿Cómo nace la idea de una ley de gafas gratuitas?

Hace un año leímos una información que decía que hay más de un millón de andaluces que no pueden pagar las gafas y se nos encendió la bombilla. Empezamos a investigar cómo se podía ampliar el catálogo de servicios de la sanidad pública. Nos estudiamos el Libro Blanco de la Visión, un estudio que saca la patronal de las ópticas cada cierto tiempo, nos reunimos con oftalmólogos y vimos que había un déficit de la sanidad pública. Investigamos qué hacían otras comunidades, pero apenas hay nada. Algunas ayudas, pero nosotros no queríamos ayudas concretas, sino un nuevo derecho de la seguridad social. Y así se lo planteamos al presidente de la Junta en el Parlamento.

¿Le sorprendió que el presidente se mostrara receptivo a la primera en una sesión de control?

Yo creo que el presidente no se lo esperaba. De hecho, creo que la sorpresa fue de todo el mundo, porque nadie había hablado de esto antes así. Tuvo mucha aceptación en prensa, en redes sociales, y entonces nos metimos más en serio a ver cómo hacerlo de manera que no fuera sólo una petición más no vinculante al Parlamento.

Cuando se lo plantea el presidente, usted propone una iniciativa que compromete presupuestariamente a la Junta. Luego su ley muta en una propuesta que condiciona al Gobierno central. ¿En qué momento deciden cambiar la fórmula y por qué?

Bueno, esto se sustenta en tres ideas. Pedimos un estudio jurídico primero y nos damos cuenta de que no hay ninguna ley en el ámbito andaluz que establezca el catálogo de servicios del Servicio Andaluz de Salud, sino que se establece en decretos. Nosotros desde la oposición no podemos hacer ningún decreto, solo podemos hacer leyes. En el Parlamento o haces una ley o haces iniciativas no vinculantes. Una ley sería un poco extraña, porque sería un servicio sanitario concreto garantizado por ley, mientras el resto está por decreto. La segunda razón es la financiación. ¿Hay dinero para que lo haga la Junta? Yo defiendo que sí, pero no hay voluntad.

¿Cree que el PP habría apoyado esta ley si tuviera que financiarla la Junta en vez de el Gobierno?

Pues no lo sé. Posiblemente hubiera votado en contra. Pero esa es la incoherencia del PP y de Juanma Moreno, no la nuestra. Yo lo que quiero es que esta ley de gafas gratis sea una realidad, y sé que si se la pido al Gobierno andaluz no lo va a hacer.

Usted se reunió para tratar esta proposición de ley con el consejero de Presidencia. ¿Le transmitió que apoyarían la iniciativa si la mandaban al Congreso, como se hará finalmente?

No, esa fórmula no la conocíamos ni nosotros cuando nos reunimos con Sanz [Antonio Sanz, consejero de Presidencia]. Me dijo que lo estaban estudiando, pero ellos se enteraron de que sería una ley estatal cuando nosotros lo anunciamos públicamente. El Estado tiene más fuerza financiera y en el Congreso hay una aritmética política más factible. Pero además hay una tercera razón de fondo: queremos demostrar que el andalucismo tiene una vocación universal, que es un soberanismo no excluyente, como otros. Pedimos derechos para las clases populares andaluzas y también de otras comunidades.

¿Es contradictorio que un partido andalucista no explote las competencias propias de la comunidad autónoma andaluza?

Nosotros somos un partido andalucista que pide más recursos para la comunidad autónoma, es fundamental para el autogobierno andaluz. Lo que es incoherente es que el Gobierno de Moreno Bonilla esté pidiendo más dinero al Gobierno central y a la vez bajándoles los impuestos a los más ricos en Andalucía. Eso es incoherente, pero nuestra propuesta es tremendamente coherente. Nosotros queremos más dinero del Estado a Andalucía y a la vez queremos más impuestos a los ricos en Andalucía.

Un grupo mixto con dos diputados ha sacado adelante una ley con apoyo de un Gobierno con mayoría absoluta. No parece que esa oportunidad esté al alcance de PSOE y Por Andalucía. ¿Cómo interpreta el apoyo que le brinda el PP?

Yo animo a PSOE y a Por Andalucía a que presenten leyes y propuestas interesantes en el Parlamento que tengan el apoyo popular que ha tenido la ley de gafas gratuitas.

Por Andalucía es una expresión de Sumar, forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cree que Moreno daría el mismo oxígeno a sus iniciativas parlamentarias?

Si hubieran presentado algo potente, a lo mejor teníamos más avances. Lo que yo creo es que tenemos que salir de la dinámica de resistencia, de defensa del statu quo. Si las izquierdas son ambiciosas, ganamos todos. Ojalá las izquierdas sean ambiciosas y no se dediquen sólo a defender lo que ya tenemos o a defender al Gobierno de España.

¿No le parece ambiciosa la izquierda que representa la coalición de Yolanda Díaz?

Mira, esta ley de gafas gratis que presentamos también aspira a cambiar una lógica política. Estamos viviendo un momento de recortes, privatizaciones, en el que toda la gente de izquierdas, de los movimientos sociales, la gente que defendemos una sanidad pública... siempre estamos a la defensiva, intentando no retroceder. Y eso nos coloca en una mala posición. El papel de la izquierda no debe ser defender el statu quo, porque el statu quo es injusto y la sanidad que teníamos hace unos años es una sanidad que no estaba a la altura de lo que nos merecemos, aunque ahora esté peor. Con el tema de la sanidad parece que hay un discurso de resistencia, y hace falta una izquierda que pida más. Yo no quiero volver a la sanidad de los 90, quiero una sanidad del siglo XXI. Tenemos una derecha a la ofensiva y una izquierda virgencita que me quede como estoy. Y esa lógica hay que cambiarla.

Esta semana la asamblea de Adelante Andalucía le ha encomendado sustituir a Teresa Rodríguez. ¿Qué balance hace?

Teresa Rodríguez va a seguir estando al frente, va a seguir liderando y tendrá labores de portavocía, como van a hacer también Pilar González, Mari García o Néstor Salvador. Afrontamos una etapa nueva políticamente y nos marcamos un objetivo muy importante que es convertir al andalucismo de izquierdas en la principal alternativa de oposición a Moreno Bonilla y a la derecha. Y creo que esto puede sonar muy pretencioso de un grupo que aún tiene solo dos diputados en el Parlamento andaluz, pero creo que tenemos la virtud de ser el único grupo que es totalmente independiente del Gobierno de Pedro Sánchez y puede criticar lo que haga falta.

¿Usted percibe que el PP aprovecha precisamente este discurso para arremeter contra las izquierdas que sostienen a Sánchez?

Nosotros tenemos las manos libres para ser independientes de ambos bloques. Hay otros territorios donde el soberanismo de izquierdas se está colocando como la principal alternativa a la derecha y nosotros humildemente buscamos ese camino. Tenemos dos años hasta las autonómicas. Adelante Andalucía es el primer grupo que presentó una comisión de investigación en este Parlamento sobre los contratos de emergencia en 2020 y 2021, donde hay un presunto fraude del Gobierno de Moreno. Somos los únicos que denunciamos determinadas acciones de la Consejería de Educación. No se nos puede decir que no estamos haciendo oposición. Al contrario, ya nos gustaría que otros grupos de izquierdas hicieran una oposición tan contundente y dura como la nuestra al Gobierno de Moreno. Ojalá. Pero, además, nosotros también estamos presentando propuestas originales, imaginativas, que avanzan en derechos y que son tan de sentido común en la calle que es muy difícil oponerse a ellas en el Parlamento. Combinamos las dos facetas. Esto le puede parecer raro a alguien, pero yo creo que es la forma de hacer una oposición útil.

¿Usted no se cree el andalucismo de Moreno?

Mira, yo creo que Moreno Bonilla intenta enrollarse la bandera de Andalucía utilizando determinadas cuestiones de reivindicación contra Sánchez para engañar a los andaluces. Y eso no es andalucismo. Eso es su pequeña lucha partidista, el politiqueo. Por ejemplo, nosotros trajimos una propuesta a este Parlamento para que Andalucía reclamase las competencias sobre los trenes de Cercanías y Media Distancia, como pone en el Estatuto, y el PP votó a favor. Dos semanas después volvimos a preguntarle a Moreno y ya dijo que bueno, que sí, que vale. Dos meses después volvimos a preguntarle y ya se le había olvidado. ¿Por qué? Porque no tiene ningún interés en tener las competencias.

¿Cuál es la diferencia entre Teresa Rodríguez y usted?

¿Entre Teresa Rodríguez y yo? Esta pregunta sí que no me la habían hecho nunca. No sé, la diferencia es abismal. Teresa Rodríguez es la mejor portavoz que ha tenido la izquierda a nivel estatal en las últimas décadas, representa la coherencia y la valentía. Y yo soy un militante que que asume la tarea que le toca en cada momento.

¿Qué supone que Rodríguez haya dado un paso al lado y usted asuma la portavocía? ¿Cambia el rumbo de Adelante Andalucía?

El rumbo distinto no es porque cambie Teresa o porque sea yo el nuevo portavoz. Será distinto porque el momento político es otro y entramos en una etapa política diferente. Tiene que haber Adelante Andalucía en todos los pueblos y barrios, tiene que estar en todos los conflictos laborales. Hay que están todas las movilizaciones, hay que estar creando cultura andaluza. Entramos en una nueva etapa de implantación territorial.

Esta semana se ha presentado una plataforma con todos los partidos de izquierdas, excepto Adelante. ¿Qué opina de este proyecto?

Esa plataforma es una iniciativa del PSOE y Sumar para articularse como la delegación del Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía. Es normal que nosotros no estemos en ese espacio. Yo creo que si hay un sitio de España donde se sabe que el PSOE no es el camino, ese es Andalucía. Nosotros no vamos a estar bajo el paraguas del PSOE. Nunca lo hemos estado y no lo vamos a estar ahora.

En la plataforma hay también sindicatos, colectivos y personalidades muy próximos a Adelante. Por ejemplo, el portavoz es el historiador Carlos Arenas, referente dentro de su organización...

Creo que es un espacio liderado por el PSOE y Sumar.

¿Están desmovilizadas las bases sociales de izquierdas en Andalucía?

Sí, sí, la implantación social tiene un problema. Tenemos una izquierda desmovilizada y anquilosada, que perdió la ambición. No quiere transformar, quiere resistir y eso desmoviliza a la gente. Hace falta removilizar, implantación social, asociaciones de vecinos, movimientos sociales, las AMPAS, todo eso. Hace falta removilizar a toda la sociedad andaluza y al pueblo trabajador. ¿En Andalucía hacen falta conflictos laborales? Hacen falta, pero para eso hay que ir a la ofensiva. La valentía y el desparpajo que tiene la derecha para cargarse todos los avances sociales la quiero yo en la izquierda para enfrentarnos a ellos.

Yo no percibo mucha conflictividad laboral que anuncie un cambio de ciclo político. Ni en la marea blanca ni en la marea verde ni en las manifestaciones sindicales...

Bueno, los ciclos políticos vienen por olas y las mareas suben y bajan. Tenemos que estar preparados para que cuando venga una ola, que va a venir, vale, tengamos la capacidad de desbordar y de que esa ola llegue a transformarlo todo. Algo se está rompiendo en el Gobierno de Moreno Bonilla. Hay un clic en la sociedad con lo que está pasando en la sanidad pública, la gente sabe que vivimos un momento de retroceso brutal. Estamos teniendo a la consejera de Educación con el programa adoctrinador ideológicamente más fuerte que ha habido en la historia de Andalucía, metiendo en los coles la tauromaquia, la caza y chiringuitos de extrema derecha para dar charlas a los alumnos... La huelga de Acerinox es una huelga fundamental para una de las comarcas industriales más importante de Andalucía.

Si llamarnos el partido de Teresa Rodríguez da clic a los medios y a nosotros nos ayuda a vender mejor nuestras leyes, póngannos el apellido que quieran

¿Le da envidia el peso político que tiene en esta legislatura el independentismo catalán?

No es envidia, no, pero sí me gustaría que Andalucía tuviera el peso político que nos merecemos, que tenga capacidad de determinar el debate público en favor de las clases populares de todo el mundo, no sólo de Andalucía.

¿Le apetece ser el próximo candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta?

Hombre, mi apetencia personal no es relevante. A mí me apetece ser orientador en mi instituto. No es una cuestión de si me gustaría, ya veremos cuando llegue el momento.

¿Cree que Adelante Andalucía ya tiene identidad propia, que es reconocido más allá de ser el partido de Teresa Rodríguez?

No me parece relevante. Adelante Andalucía es el partido de Teresa Rodríguez, de Pilar González, de Mari García, de Néstor Salvador, de Rocío Díaz, de Javier Peixoto, de Ignacio García, de Maribel Mora... Siempre ha tenido identidad propia más allá de Teresa, pero si llamarnos el partido de Teresa Rodríguez funciona como artefacto comunicativo para tener más clic en los medios de comunicación, y a nosotros para vender mejor una ley de gafas gratuitas, una tasa turística o una carta de derechos del pueblo trabajador andaluz, pónganle el apellido que quieran.