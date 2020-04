El presidente andaluz pide a Sánchez un calendario para recibir material sanitario tras obtener sólo un 7% de mascarillas y 0 test rápidos

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, prevé que Andalucía alcance el pico máximo de contagios de coronavirus entre finales de la próxima semana y la siguiente. A partir de ahí, en teoría, la curva empezaría a estabilizarse y la presión al sistema sanitario descendería. Sin embargo, Moreno ha enfriado las expectativas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya ha empezado a preparar la estrategia post confinamiento, pidiendo a las comunidades una lista de espacios disponibles para alojar voluntariamente a pacientes asintomáticos. "He transmitido al presidente que tenga prudencia, y que no transmita a la sociedad la sensación de que esta batalla está ganada. Aún quedan tres semanas de alarma. No podemos relajarnos. Hay que mantener la cautela y la calma", ha subrayado Moreno en su comparecencia no presencial, posterior a la reunión telemática de Sánchez con los 17 presidentes autonómicos.

En el último mes de estado de alarma y confinamiento de la población en sus casas, Andalucía ha alcanzado los 8.301 contagios de coronavirus este Domingo de Ramos, primer día grande de la Semana Santa que discurrirá sin festejos ni procesiones. La cifra de hoy tiene, como cada jornada, una lectura positiva y otra negativa: la primera es que por segundo día consecutivo, el número de curados es mayor que el de fallecidos: se han registrado 665 altas hospitalarias, 202 más que ayer; y 470 víctimas mortales, 44 más.

La parte negativa es la presión que los ingresos hospitalarios empiezan a ejercer en las unidades de cuidados intensivos (UCI), con 110 ingresos más que el día previo, hasta un total de 474 pacientes críticos. "No me atrevo a decir que hemos tocado techo, pero desde el sábado hay más personas curadas que fallecidas y eso es un dato esperanzador", dice Moreno. El contrapunto son los 1949 profesionales sanitarios que se han contagiado en el ejercicio de su trabajo, y por los que el presidente andaluz ha admitido "errores" que hay que revisar".

El presidente andaluz ha reeditado la "lealtad institucional" a Sánchez, que acaba de anunciar otra prórroga de dos semanas del estado de alarma, pero esta vez lo ha hecho con un espíritu más crítico y reivindicativo que en otras ocasiones. Según Moreno, más del 86% de las mascarillas que hay en Andalucía, entre las ya usadas y las que tienen almacenadas- han sido comparadas por la Junta. El Gobierno ha aportado el 7% e Inditex, la multinacional de Amancio Ortega, el 9%.

El punto más crítico ha sido el relativo a los test rápidos para la detección del coronavirus, una prueba fundamental para dimensionar y controlar el avance de la epidemia. La Junta se queja de que aún no ha recibido los test prometidos por el Ministerio de Sanidad. El departamento de Salvador Illa ha anunciado la compra de más pruebas rápidas en el mercado internacional, muy competitivo ahora porque todas las naciones buscan el mismo material sanitario. Moreno admite las dificultades de la Junta de Andalucía para pujar por estos test, y se ha encomendado al "músculo" del Gobierno de España, a quien el pide "un calendario para la entrega del material que se anuncia, pero no llega". La Junta, tras la primera compra frustrada de 60.000 test rápidos a una empresa china, ha anunciado la adquisición de 50.000 pruebas más. Por ahora han llegado 2.000, que ya se han usado, y el grupo Festina ha donado 100.000 más. En total hay disponibles 140.000 test.

A su vez, el presidente andaluz ha denunciado que el reparto de los fondos exclusivos que el Gobierno hace a las comunidades para afrentar la crisis sanitaria y económica del coronavirus "no es justo". "Nos han asignado 100 millones de euros, de los que nos han llegado cero", dice Moreno, en referencia a los 51 millones prometidos a Andalucía del fondo de crisis, otros 44 millones del fondo de contingencia, y 4,3 millones para la pobreza infantil. La Junta cree que esa distribución de fondos por comunidades debe atenerse a criterios de "población y dispersión", mientras el Ministerio subraya que el reparto se hace atendiendo al número de afectados.

También en este batería de reclamaciones, Moreno se ha quejado de que el Ministerio de Trabajo haya hecho de los fondos para la política activa de empleo, un dinero a priori destinado a las comunidades, del que Andalucía iba a captar 430 millones de euros. Ese fondo finalmente lo gestionará el Gobierno central para amortiguar el crecimiento vertiginoso del paro, cuando la Junta ya había pensado destinarlo a la formación.

Por último, el presidente andaluz ha propuesto impulsar una "gran alianza de colaboración público privada", para que ambos sectores se retroalimenten y ayuden a reactivar y "fortalecer el sistema productivo andaluz". "He pedido dar vía libre a la colaboración público y privada. Lo importante es salir de esta situación antes. Hay que darle un impulso. Andalucía es la comunidad que más se ha visto afectada por el aumento del paro en marzo, casi la mitad de los desempleados del país son de esta comunidad. Además, hasta la fecha se han presentado 88.650 ERTE que afectan a 427.000 trabajadores. Hay que sumar voluntades y desprenderse de la camiseta del equipo. Cada recurso es necesario. Todos hemos colaborado, aquí a todos les pertenece lo público y lo privado. No hay salida partidista, hay una salida común. Una estrategia compartida. Por eso defiendo una gran alianza público-privada", dice Moreno.

Al ser preguntado si esa alianza pasa por avanzar en la privatización de algunos sectores públicos, como el sanitario, Moreno lo ha descartado. "Nada tiene que ver con la privatización, sino todo lo contrario", subraya, tras anunciar que esta semana se reunirá con reprresentantes del sector agroalimentario, industrial, de la construcción y de los autónomos para "pedirles ayuda". "Se trata de reforzar la responsabilidad corporativa. So muchas las empresas que están colaborando y es justo hacerles un reconocimiento público", recalca.

El Consejo de Gobierno del miércoles aprobará un paquete de medidas de apoyo a los autónomos. Moreno ha pedido al Gobierno la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social para este colectivo. Además, ha anunciado un subsidio excepcional de desempleo para trabajadores que no podrán trabajar esta Semana Santa.