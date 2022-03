El presidente andaluz inaugura una unidad de trastornos alimentarios con una cuarta parte de enfermeras especializadas en salud mental

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, inauguró este viernes en Málaga una nueva unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Es la segunda de estas características en Andalucía, que estrenó la primera en Granada en 2020. El hito sirvió a Moreno para sacar pecho por la atención que ahora se presta a la salud mental, que durante años fue “la gran olvidada de la salud pública andaluza”, según dijo. La unidad recién estrenada, que para Moreno abandera el nuevo rol de la salud mental, cuenta con solo una cuarta parte de profesionales de enfermería formadas en salud mental. Cuatro de las 16 contratadas tienen esta especialización.

Este hecho ha sido denunciado por un colectivo de profesionales, agrupados en la 'Plataforma 100x100 enfermeros especialistas en todos los dispositivos de salud mental en Andalucía', que insisten en que las enfermeras en salud mental desempeñan funciones “muy delicadas y específicas” en la atención a las personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria. Estos trastornos, como la bulimia o la anorexia, requieren de cuidados especializados que solo pueden prestar las profesionales con formación de posgrado en Salud Mental y experiencia, razonan. También ha denunciado el caso la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental.

Las enfermeras generalistas no han recibido formación específica ni han trabajado necesariamente con perfiles infantiles. Según Padilla, la propia supervisora de la nueva unidad ha trabajado siempre con perfiles adultos. “Un perfil de TCA [trastorno de conducta alimentaria] no tiene nada que ver. No sé quién va a formar al personal, si ni la supervisora conoce la patología”.

“Si se gasta un dinero en formar residentes en la especialidad, lo lógico es contratar a ese personal”, suscribe otro profesional de la unidad, “sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la única unidad de salud mental por patología, junto a Granada”.

El SAS defiende que trabaja en la definición de un “mapa de competencias” de enfermeros especialistas, como los enfermeros de salud mental, y que en la nueva unidad los especialistas estarán “más centrados en actividades de prevención, abordaje de terapias en grupo, etc.”. Sin embargo, “unos cuidados básicos (tomar la tensión, peso, controlar alimentación...) lo puede hacer un enfermero de base”, argumenta el SAS.

Sin preguntas de la prensa

La plataforma tenía intención de acudir al acto de presentación de la unidad, con el objetivo de hacer oír su denuncia e informar a los familiares, según anunció la semana pasada su portavoz, Mercedes Padilla. Sin embargo, no pudieron hacerlo, porque la inauguración coincidió con una actividad de formación de asistencia obligatoria para toda la unidad de salud mental dependiente del Hospital Regional. “Nos han hecho boicot para que no pudiéramos ir. La pregunta era muy clara: ¿por qué no son todos los contratos de especialistas? ¿Cuáles van a ser las competencias de unas y otras?”, se pregunta Padilla.

La presentación contó con la participación de Moreno, Francisco Salado (presidente de Diputación de Málaga) y el alcalde Francisco de la Torre. Solo intervinieron políticos. No lo hicieron ni los familiares presentes (impulsores decisivos de la unidad, según dijo Moreno) ni los profesionales. A la prensa, presente en buen número, se le informó de que no habría preguntas justo después de que terminaran las intervenciones de los políticos. El equipo de Moreno argumentó que era un día para hablar solo de salud mental, asumiendo que las preguntas al presidente tendrían otro contenido.

Cobertura para cinco provincias

La unidad dará cobertura a las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba, Cádiz y Málaga. Contará con un área de hospitalización en planta baja con ocho habitaciones dobles, comedor, consulta de enfermería y otras dependencias, así como consultas externas y hospital de día, con consultas de Psicología, Endocrino, Psiquiatría, Enfermería o Terapia Ocupacional, entre otras.

En total, la Junta de Andalucía ha invertido 646.000 euros, si bien el inmueble (el Centro Guadalmedina del Hospital Civil) lo aporta la Diputación Provincial. Moreno ha adelantado que el objetivo es instalar allí la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, la Comunidad Terapéutica de Salud Mental, la Unidad de Rehabilitación de Salud Mental, y la Unidad de Prevención del Suicidio.

Moreno sacó pecho de estas unidades porque es su Ejecutivo quien las ha inaugurado. Defendió que pone así el foco en la salud mental, un problema agravado con la pandemia. Según dijo, las citas en Salud Mental han pasado de 1,5 millones en 2018 a 1,7 millones en 2021. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan mayoritariamente a mujeres (un 72,5%, según el presidente) y a jóvenes.

“Estos problemas solo se pueden resolver cuando se visualizan”, dijo Moreno, quien reconoció el papel decisivo de la Asociación TCA en el impulso para la implantación de las unidades de Granada y Málaga. “Es un problema a veces invisible”, dijo el presidente, que recordó el peregrinaje y el gasto en especialistas privados que estas familias asumen con frecuencia.