La Rinconada, de 'Rusia chica' en el 79 a ser la nueva 'aldea gala' del PSOE que resiste al avance del PP en Andalucía

Quizás no haya una sola razón para que La Rinconada, una localidad sevillana de la comarca de La Vega, en la margen izquierda del río Guadalquivir, sea el único de los 83 municipios de Andalucía de más de 20.000 habitantes donde el PP no ha salido como la fuerza más votada en las elecciones del 19 de junio. O quizás haya varias. “La gente aquí está contenta”, resumen varios de sus vecinos. Su extensión, su ubicación geográfica o la figura del alcalde y su gestión, así como las inversiones en infraestructuras, podrían estar detrás de que los socialistas hayan conservado ahora su papel de partido con más apoyos con un 38,81% de los sufragios (6.989), superando incluso en 86 los resultados de hace tres años y medio. Toda una aldea gala ante el avance del PP, mayoría absoluta en la comunidad autónoma, y con un PSOE que ha sufrido una derrota histórica, tanto a nivel regional como a nivel provincial en Sevilla, hasta no hace mucho principal granero de votos socialistas.

Compartimos un café en una céntrica plaza de La Rinconada con cuatro pensionistas. La mesa no es representativa del sentir general del pueblo: tres votantes del PP y uno de Vox. “En un 90% aquí votan al alcalde, no al partido. Y los que ahora han apostado por el PP, en las municipales del año que viene votarán al PSOE”, comenta el más veterano. El secretario general del PSOE de Sevilla desde el pasado noviembre es Javier Fernández, alcalde de esta localidad del área metropolitana desde 2007 después de estar doce años de concejal. Hace apenas unos días, durante un mitin de campaña, confirmó que en las municipales de 2023 se presentará por quinta vez consecutiva.

Pese a los resultados en La Rinconada, cierto es que bajo su nuevo mandato, el PSOE ha perdido se hegemonía en la provincia por primera vez en su historia. “En los últimos años ha habido un distanciamiento del PSOE con la sociedad”, dijo en esta entrevista con elDiario.es Andalucía al poco de ser nombrado, como intuyendo la “derrota sin paliativos” que él mismo reconoció el día de la resaca electoral. Fernández sustituyó al entonces alcalde, también socialista, Enrique Abad, que dirigió la localidad desde 1987. Si acaba como alcalde la siguiente legislatura, igualaría a su predecesor con veinte años al frente del consistorio rinconero.

“Hay dinero”

“Antes estuvo Pepe Iglesias, 'el cartero', del Partido Comunista, cuando esto era la 'Rusia chica'”. Entre bromas de si uno es familiar de Javier Fernández u otro tiene algo que ver con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, nacido en La Rinconada, coinciden en que los polígonos industriales y la extensión del municipio (140 km2) han sido fundamentales para el desarrollo de la localidad. Trece parques empresariales, cuatro de ellos públicos, han generado “creación de empleo y riqueza” en el área metropolitana de Sevilla, aseguran. “Aquí el alcalde se mueve. Se hace lo que se hace porque hay mucho dinero, y además aquí se paga en el acto”, comenta uno de ellos. “Estando muy cerca, en Alcalá del Río no pasa eso”, dice otro acerca de la localidad vecina de 12.000 habitantes, más que La Rinconada son contar con San José.

“Recuerdo hace 40 años que, cuando se construían ahí unos pisos, el cemento se lo llevaban los comunistas. Rateros hay en 'tos laos'”. Además de resaltar la importancia de los “polígonos” (Aerópolis, Espartales, El Cáñamo, etc.), destacan estos hombres la presencia de grandes empresas como Coca-Cola, que cuenta desde hace muchos años con su mayor fábrica en Europa Occidental. Las dimensiones del municipio incluyen el núcleo poblacional de San José, que triplica en número de habitantes a La Rinconada y cuya expansión terminará con la unión de ambos. “Ese día llegará”, asegura uno de los entrevistados. Acerca del aumento de votos para el PP en Andalucía, el votante de Vox comenta que a Moreno “se le ha visto muy centrado” y, argumentando su elección, señala que se ha “hartado” tanto de “los del PSOE como los del PP” porque “siguen las mismas directrices”.

“Aquí se vota a las personas, no a los partidos”

En una calle cercana, un señor mayor comenta que está bien informado, “por la televisión”, aclara. No es de ningún partido pero “a mí me gusta más el PP que lo que tenemos aquí”, indica acto seguido. “Lo que no se puede aguantar es la vida como está. Trabajo hay poco y todo está subiendo. La política es muy difícil de comprender. Lo que hoy es blanco, mañana es negro y al día siguiente se dan la mano el uno al otro”, resume lúcidamente, asegurando que “lo que estoy viendo ahora no lo había visto nunca”, lamenta quejoso.

A sus 42 años, Alberto conoce bien a la gente del pueblo aunque no lleva mucho en La Rinconada. “Aquí se vota a las personas y no a los partidos, y este alcalde lo hace bien”. Asegura brevemente sin pararse apenas que “cuando pueda, votaré aquí”. “Hay personas del PP que votan a Javier”, explica acerca del “liderazgo político” del primer edil, que deriva en “un voto socialista consolidado por la gestión de muchos años” y en la “confianza” que desprende entre sus vecinos.

“Tenemos hasta diferente código postal, pero están construyendo muchas cosas: un colegio, pisos, otro pabellón deportivo...”. La Casa del Pueblo de San José está cerrada por la mañana, con unos carteles de Juan Espadas sobre las persianas bajadas, pero en las inmediaciones charlamos con Diego, militante del PSOE, que se refiere al proyecto en los terrenos de Pago de Enmedio, que incluye un viaducto de acceso norte a Sevilla financiado por la Junta con fondos europeos. La primera 'Feria del abrazo', a primeros de este junio, simboliza ese enlace en un nuevo recinto ferial de 80.000 metros cuadrados, de carácter multifuncional, que deja atrás cuatro años de trabajo y una inversión de más de tres millones de euros, que ha supuesto un “auténtico hito local”.

'Excelencia' en inversión social

“Las cosas se están haciendo bien, el pueblo está creciendo y la gente está contenta”, comenta Diego, que advierte: “Pero el PSOE también ganaba en Dos Hermanas y ahora ha perdido”, presume. El PP ha sido la fuerza más votada en estas autonómicas no solo en Sevilla capital sino además en los feudos socialistas de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra y en otros municipios del área metropolitana donde gobiernan los socialistas, como Utrera o Mairena del Aljarafe. “Aquí no tenemos deudas con los bancos, somos de los primeros en gasto social, y se gestiona bien el dinero”, apunta antes de seguir con su paseo.

Efectivamente, La Rinconada ha revalidado por sexto año el nivel de ‘Excelencia’ en inversión social. Solo el municipio burgalés de Miranda de Ebro comparte con el sevillano este reconocimiento en sus presupuestos desde 2015, entre todas las localidades de España mayores de 20.000 habitantes, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En 2020, cuyos datos fueron reconocidos el pasado diciembre, La Rinconada invertía 154,60 euros por habitante, destinando a estas partidas sociales más de seis millones de euros, de los 48 totales con los que contó el presupuesto en ese año, apunta desde el Ayuntamiento a ese respecto.

Crecer “sin locuras”

También en diciembre La Rinconada aprobó sus presupuestos para este año, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos que conforman el arco municipal. Las cuentas superan los 50 millones de euros, un crecimiento del 4% sobre 2021 y que desde 2013, año fuerte de la crisis, ha crecido un 25%(10 millones de euros). “Los fondos europeos se ejecutan y se justifican en tiempo y forma”, añaden fuentes municipales como uno de los puntos fuertes también en cuanto a las inversiones “de modo sostenible, sin locuras”.

El propio Ayuntamiento también destaca el “compromiso verde” de la localidad, donde ya se desarrolla el Plan de Eficiencia Energética, que tiene como uno de sus pilares de actuación la sustitución de todo el alumbrado del municipio por luces LED y que permitirá al municipio un ahorro anual de medio millón de euros, además de reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera en 1.690 toneladas al año, destacan fuentes municipales. “Tres piscinas municipales, tres centros de salud... Todo muy repartido y planificado”.

Ana espera sentada a que la recojan. “El alcalde es del PSOE y aquí todo el mundo está a favor del PSOE, supongo”, comenta. No todo el mundo: en estas elecciones, el PP logró el 27,56% de los votos (4.964), seguido de Por Andalucía, con 1.807 votos y un porcentaje del 10,03%. Vox quedó como cuarta fuerza, con 1.748 votos, el 9,7% del total. Pero para ella, “la gente está contenta. Algunos habrá que no les guste, pero 'mayormente' sí”, indica sin mucho más que comentar a su salida del almacén de fruta donde trabaja.