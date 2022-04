Rosa Aguilar anuncia que deja la política y no repetirá en las listas electorales del PSOE andaluz

Rosa Aguilar (Córdoba, 1957), histórica dirigente de IU, ex alcaldesa de su ciudad, ex diputada en el Congreso, ex ministra socialista, ex consejera de la Junta de Andalucía y actual parlamentaria andaluza ha anunciado este jueves que dejará la primera línea de la política cuando termine esta legislatura y tras una carrera de 35 años.

Lo ha anunciado en su ciudad natal, acompañada de compañeros, amigos y del secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, que no incluirá su nombre en las listas provinciales para las próximas elecciones andaluzas. Ella misma le comunicó que no seguiría, según ha relatado, aunque el nuevo líder socialista ya había anunciado una “renovación total” del equipo, heredado de la etapa de Susana Díaz.

Rosa Aguilar es actualmente diputada en el Parlamento andaluz con el PSOE. En 2009, el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, la reclutó por sorpresa para su primer Gobierno, nombrándola consejera de Obras Públicas y Transporte. Apenas estuvo un año en aquella breve etapa, porque en 2010 la fichó José Luis Rodríguez Zapatero como ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino. Aguilar entró en política desde cristianos de base y se convirtió en un referente en la IU convocatoria para Andalucía de Julio Anguita, otro cordobés insigne. Fue de las diputadas más duras contra el Gobierno de Felipe González y, años después, recaló en el PSOE, en el que ha pasado más de una década en su último tramo de carrera.

Este jueves, emocionada, ha destacado por encima de todo su paso por la Alcaldía de Córdoba, que gobernó entre 1999 y 2009. Tras su paso por el ministerio, regresó al Gobierno andaluz a la cartera que había ocupado. Susana Díaz la nombró consejera de Cultura en su primer Ejecutivo en 2015, y en la siguiente legislatura pasó a ocupar la cartera de Justicia e Interior. Díaz la mantuvo en puestos de salida en las listas electorales de 2018 y actualmente forma parte del grupo parlamentario socialista -con 33 escaños-, aunque la llegada de Espadas a la dirección la relegó a un segundo plano.

Espadas ha querido ceder todo el protagonismo del día a Rosa Aguilar, le ha agradecido su labor y ha asegurado que seguirá contando con su experiencia, aunque ya no forme parte de la primera línea.

[Habrá ampliación]