El segundo premio del sorteo de El Niño llega a toda Andalucía y el tercero a Cádiz, Córdoba y Málaga

El segundo premio del sorteo extraordinario de El Niño de Loterías y Apuestas del Estado, celebrado este jueves, ha sido vendido en una treintena de establecimientos de las provincias andaluzas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, es decir en toda la región. Este segundo premio, recaído en el número 44.469 y dotado con 75.000 euros el décimo, 750.000 euros la serie, ha sido vendido así en establecimientos de toda Andalucía.

En Almería capital, ha sido vendido en el centro comercial Carrefour de la avenida del Mediterráneo, en un establecimiento de la calle Varadero de Almerimar, en la calle Antonio de Nebrija de Berja, en la Plaza del Castillo de Carboneras y en la plaza García Lorca de Vícar.

En Cádiz, ha sido vendido en la barriada San Juan Bautista de Chiclana de la Frontera, en el apartaclub La Barrosa de la urbanización Los Gallos de Cádiz y en la avenida de España de Ubrique.

En Córdoba capital el segundo premio ha sido vendido en el quiosco de la plaza de las Tendillas y en la avenida de Guerrita, mientras en esa provincia también ha sido vendido en la avenida Juan Ramón Jimenez de La Carlota y en la calle Amador de los Ríos de Baena.

En Granada capital, este segundo premio ha sido vendido en la Gran Vía de Colón y la calle Cisne, mientras en la provincia ha sido vendido en la calle Sevilla de Armilla, en la calle García Lorca de La Zubia, en la calle Nueva de Motril y en el centro comercial Alcampo de dicha localidad, así como en el polígono Juncaril de Peligros.

Huelva, Málaga y Sevilla

Ha sido además vendido en Huelva capital, en la calle Manuel Sánchez; y en la calle Fuente de la Plata de Jaén capital, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.

En Málaga capital ha sido vendido en establecimientos de las calles Duque de Rivas y Gaucín, en el aeropuerto, en la calle Almachar del pueblo de Las Lagunas y en el paseo de El Colorado de Torremolinos.

Y en Sevilla, ha sido vendido en la calle Abogado Rafael Medina de la capital, en la calle Cristóbal Colón de Alcalá de Guadaíra, en la calle Industria de El Coronil, en la calle Uno de Mayo de Gerena y en la calle María Auxiliadora de Utrera.

En el caso del tercer premio, recaído en el número 19.467 y dotado con 25.000 euros el décimo, 250.000 euros la serie, ha sido vendido en el edificio Huelva II de Jerez de la Frontera (Cádiz), en la calle Alcolea de Villafranca de Córdoba y en la calle Terraza de Estepona (Málaga).

550.000 euros en Málaga

En Málaga en total se ha repartido algo más de medio millón de euros, 550.000 euros. Con un Gordo, el 41.665, que se ha vendido íntegramente en Logroño, la tradicional lotería del día de Reyes ha repartido en la provincia el segundo premio, dotado con 75.000 euros al décimo, y el tercer premio, 25.000 euros por boleto premiado.

El 44.469, el segundo premio, se ha vendido en la capital malagueña, en Torremolinos y en Las Lagunas de Mijas. Han sido siete boletos en total, todos ellos por ventanilla.

En la ciudad de Málaga se han vendido cinco botelos, 375.000 euros, en tres administraciones. Una de ellas se encuentra en el aeropuerto, donde se han vendido dos décimos, aunque no sabemos si la suerte ha viajado hasta otros lugares o se ha quedado en la ciudad.

Su dueño, Rafael Galdón, ha aventurado a Europa Press que alguno de los agraciados "podría ser algún trabajador" del aeródromo, pero su satisfacción es "plena" solo con saber que "le he hemos podido cambiar la vida a una o varias familias".

Este despacho, ubicado en la terminal 3, abrió sus puertas el pasado mes de septiembre y han vivido lo que se conoce como "la suerte del principiante". En la aventura de abrir un negocio en mitad de la pandemia del coronavirus, Rafael ha explicado "el sufrimiento económico y personal" que han vivido y que ahora, con este segundo premio, "nos lo ha devuelto la suerte".

El distrito Carretera de Cádiz también ha celebrado este premio desde la administración ubicada en calle Gaucín, 10. Hasta allí se han acercado dos familias que compraron por máquina el 44.469 y este jueves han podido festejar su alegría junto a los empleados del despacho, relata uno de sus trabajadores, quien confirma que se han vendido dos boletos. El restante pertenece a la administración 'La Piedad', ubicada en la calle Gaucín, 2.

En la provincia, la suerte del día de Reyes se ha notado también en Las Lagunas de Mijas, donde la administración número 3 'Virgen de los Reyes' se ha estrenado en el sorteo de El Niño con un décimo vendido por máquina que "seguro ha tocado a alguien del barrio", asegura una de las empleadas, Isabel. También por máquina ha sido el décimo vendido en el despacho 51950 de Torremolinos.

Por su parte, el 19.467 ha llevado la alegría a los vecinos de Estepona, donde la administración número 3 'Los Reyes Magos' repite por segundo año consecutivo repartiendo suerte. Si bien en el 2020 fue una de las administraciones que vendió el primer premio, este 2021 ha sido la encargada de repartir el tercer premio en la provincia, que acumula 250.000 euros por serie.

Antonio, el dueño de la administración, ha trasladado su felicidad por seguir repartiendo suerte entre sus vecinos, al tratarse de un establecimiento ubicado en el centro y al que acuden "conocidos de toda la vida". Uno de ellos ha sido el que se hizo con un décimo de este tercer premio, un total de 25.000 euros.

Más de medio millón también en Granada

El segundo premio del sorteo extraordinario de 'El Niño', que ha recaído en el número 44.469, ha dejado 525.000 euros en la provincia de Granada con la venta de siete décimos en la capital, Armilla, Motril, Peligros y La Zubia, según ha confirmado a Europa Press el portavoz de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia, Enrique González.

Este segundo premio, dotado con 75.000 euros el décimo y 750.000 euros a la serie, ha llegado a todas las provincias andaluzas y también ha estado muy repartido en Granada, donde ha sido vendido en siete establecimientos diferentes, entre ellos tres administraciones de lotería de Motril, La Zubia y Granada capital.

Desde la Administración de Lotería número de 1 de La Zubia una de sus empleadas, Patricia Martín, ha trasladado a Europa Press su alegría al haber llevado la suerte a sus clientes, siendo la primera vez que reparte un premio destacado de este sorteo. Aunque su cercanía a la capital favorece que recale mucha gente de fuera del pueblo, en esta administración confían en que caiga en manos de alguno de sus clientes habituales.

En la Administración de Lotería número 22 de Granada capital, situada en Gran Vía de Colón bajo el nombre 'Los dos patitos', Mariola cuenta entre risas que también es la primera vez que dan un segundo premio de 'El Niño'. "Este año nos hemos cambiado de sitio, en septiembre, y mira qué suerte nos ha dado", "nos hemos llevado una alegría muy grande", ha reconocido mientras espera a que le coloquen el cartel que la acredita como vendedora de este premio.

El resto de los décimos agraciados se han vendido en la Papelería Inmaculada de la capital, en un estanco de Armilla, en el Alcampo de Motril y en una gasolinera del Polígono de Juncaril.

La Papelería Inmaculada estaba cerrada cuando empezó el sorteo, según ha reconocido a Europa Press su propietaria, Carmen Gavilán. "Todos los años abro y este había decidido quedarme en pijama y seguirlo desde casa (...) he salido corriendo tras enterarme", ha señalado la dueña de este establecimiento situado en el número 8 de la calle Cisne de Granada, la cual relata que su clientela es "gente humilde". "Me alegro en el alma, aunque sea poco viene muy bien, espero que se quede para algún cliente de toda la vida", ha confesado.

Ya hace dos años esta papelería dio dos quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y Carmen Gavilán confía en que la suerte les siga acompañando los próximos años.

450.000 euros en Córdoba

El segundo premio del sorteo extraordinario de El Niño también ha dejado 450.000 euros en la provincia de Córdoba con la venta de cinco décimos en la capital y los municipios de Baena y La Carlota, mientras que el tercer premio, con el 19.467, ha repartido 25.000 euros en Villafranca de Córdoba con la venta de un décimo.

En concreto, la gerente del estanco situado en el número 26 de la avenida de Guerrita de la capital, María José Gómez Cabello, ha mostrado a Europa Press su satisfacción por haber despachado por máquina dos décimos del segundo premio, con 75.000 euros cada uno, destacando que es "la primera vez" que en tres años desde que venden lotería han repartido la suerte en un sorteo de esta categoría.

Según ha explicado, al ser un barrio residencial de la ciudad, "un cliente habitual seguramente" es el agraciado con los décimos, al tiempo que ha transmitido que desea "seguir repartiendo la suerte".

También se han vendido décimos premiados en pleno centro de Córdoba, en este caso en la administración número 4 situada en un kiosco de la Plaza de las Tendillas; en la administración número 1 de Baena, ubicada en el número 1 de la calle Amador de los Ríos, y en un despacho receptor de un establecimiento localizado en el número 2 de la calle Juan Ramón Jiménez de La Carlota.

Este segundo premio, dotado con 75.000 euros el décimo y 750.000 euros a la serie, ha llegado a todas las provincias andaluzas, mientras que parte del tercero, dotado con 25.000 euros el décimo y 250.000 euros a la serie, ha tocado en la administración número 1 de Villafranca de Córdoba, situada en el número 48 de la calle Alcolea, así como en los municipios de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Estepona (Málaga).

La provincia de Córdoba ha consignado más de once millones de euros y más de 55.000 billetes en este Sorteo Extraordinario de El Niño 2022, según la información recogida por Europa Press de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. El gasto por habitante ha sido de unos 14 euros. 'El Niño' sólo ha tocado dos veces en la capital y el sorteo ha repartido 700 millones en premios.

Cádiz se queda con 225.000 euros

El segundo premio del sorteo extraordinario de 'El Niño', que ha recaído en el número 44.469, ha dejado 225.000 euros en la provincia de Cádiz con la venta de cuatro décimos en total: dos en Chiclana de la Frontera, una en Los Gallos y otra en la Barriada de San Juan Bautista; uno en Ubrique; y otro en Jerez de la Frontera.

Este segundo premio, dotado con 75.000 euros el décimo y 750.000 euros a la serie, ha llegado a todas las provincias andaluzas y también ha estado muy repartido en Cádiz, donde ha sido vendido en cuatro administraciones diferentes.

En declaraciones a Europa Press, Lourdes, propietaria de la administración de Ubrique, que ha explicado que el número vendido "es de máquina", al tiempo que ha detallado que recibió "una llamada" para decirle "'has dado el segundo'". "Cuando es de máquina no sabes exactamente qué números das", ha reconocido antes de avanzar que "hay clientes habituales que piden números que acaben en 69, pero tampoco sabemos si les ha tocado a ellos o no, hasta que no lo digan ellos no los sabemos".

"En Lotería es la primera vez que doy algo. Hace un par de años dimos en la Bonoloto, pero fue diferente. Ahora se anima la gente a venir aquí al dar un premio", ha celebrado.

En la misma tesitura se encuentra Ramón, propietario del punto de venta de Lotería de la Urbanización Los Gallos, que ha explicado que "en estas fechas son clientes habituales, si fuera en verano diría que seguramente hubiera tocado a alguien de fuera, pero en estas fechas seguro que ha sido a alguien de la zona. Al ser un puesto mixto, lo que tenemos son décimos de máquina".

"A nosotros también nos afecta. Dar premios, primero, nos alegra. Pero también influye a la hora de las ventas, si das más premios la gente es más asidua a venir a la tienda", ha detallado Ramón, que ha desvelado que, desde su apertura en septiembre de 2016, ha dado tres premios importantes, "uno en La Quiniela, 1.200.000 euros; y otro en la Bonoloto", además de este último en la Lotería del Niño.