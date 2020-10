El concejal que disputó la presidencia de Vox en Sevilla es excluido del control del Facebook del partido

La relación del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Manuel Pérez, con su partido, hace aguas cada vez por más vías. Tras no poder presentarse a las primarias de su partido en la provincia de Sevilla contra la lista oficialista de Javier Cortés, Pérez se ha encontrado no solo con que el comité nacional no contesta a sus escritos de recurso, sino que tampoco puede gestionar ahora el Facebook oficial del partido en su pueblo.

Fue la noche del pasado 30 de septiembre, aunque se dio cuenta por la mañana. Tras comprobar que no podía realizar publicaciones en la citada red social, comprobó que tenía un mensaje privado que le indicaba, por parte de Facebook, que desde las 4.08 de la madrugada ya no era administrador del perfil.

El concejal ha lamentado el asunto, sin entrar en honduras sobre el tema, aunque su queja va más en el sentido de la falta de respuesta a sus escritos de impugnación de la candidatura que de este hecho en concreto.

Según señala, desde ahora las redes las administra Eusebio Pérez, el responsable de comunicación del partido a nivel provincial. Sin embargo, éste niega la mayor en declaraciones a eldiario.es/andalucia, y sostiene que “no es algo que afecte a nuestro concejal de San Juan, sino a todas las agrupaciones locales”.

Según sostiene, “durante algún tiempo, hasta que no hubo equipo de comunicación, los concejales que decían saber manejar algunos que sabían subían contenidos a las redes supervisados por Madrid -Vox no tiene estructura regional-, y se les han quitado paulatinamente a todos”.Y es que, “ahora hay un responsable de redes sociales en toda la provincia”, de modo que los concejales o miembros locales en los pueblos donde tienen militancia “mandan las fotos y vídeos, y nosotros decidimos el tratamiento que se les da”. Eusebio Pérez destaca la importancia que Vox en Sevilla da a las redes sociales, cuando “ningún medio de comunicación prácticamente se hace eco de lo que hacemos”.

Sobre por qué se le retiró el control de Facebook de madrugada, sostienen que fue algo “programado” en la citada red. Es decir, que no se quitó, sostiene, manualmente, sino que se dejó programado la noche antes. En todo caso, Manuel Pérez asegura que se enteró por la mañana de que ya no tenía independencia para subir noticias o fotos a las redes de su partido en su pueblo.

En espera de respuestas

En uno de los escritos de impugnación de la candidatura de Javier Cortés, Manuel Pérez cita que ha dispuesto “de los medios del partido y de información privilegiada al ser cargo orgánico provisional con responsabilidad y conocimiento del reglamento, medios y cargo que usó sin ningún escrúpulo en beneficio propio, disponiendo de un gabinete jurídico ad hoc”.

“Es de resaltar el hecho que en el ejercicio de las funciones de presidente interino, provisional y no electo, osara pronunciarse sobre “ El nuevo curso político que comienza”, … “estamos preparados para afrontar el reto”…. “Tengo el inmenso honor de representar a mas de 2.500 afiliados”… “ Que articulamos a través de nuestros 23 concejales, diputado provincial, parlamentaria autonómica y dos diputados en el Congreso” o “El mejor equipo de coordinadores de VOX”.

Manuel Pérez sostiene que en este proceso electoral no ha habido igualdad, y que no tienen aún explicación de por qué no se ha podido presentar, mientras que la dirección provincial de Vox resumen que “simplemente no obtuvo los avales”.

Mientras ya no tiene el control de sus redes, donde se le cita como “visitante” por parte de Facebook, uno de los contenidos publicados en estos días son, precisamente, unas declaraciones de Javier Cortés agradeciendo el apoyo de los militantes para seguir dirigiendo el partido.