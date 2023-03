La izquierda sella en Sevilla un pacto de siete partidos para las municipales con la entrada a última hora de Más País

El espacio político que se mueve a la izquierda del PSOE contará al final con dos actores principales en Sevilla capital, con Adelante Andalucía (la formación de Teresa Rodríguez se presentará como Adelante Sevilla) por un lado y, por otro, un bloque de partidos liderado por Podemos e IU. Una coalición que finalmente estará integrada por siete formaciones con la incorporación a última hora de Más País, que ha dado un giro para sumarse este jueves a una alianza a la que cerró la puerta hace justo un mes. Esto, de paso, implica que los de Íñigo Errejón no se presentarán por su cuenta, con lo que se evita una fragmentación aún mayor en el ala izquierda en un contexto en el que las fuerzas se antojan muy parejas con el bloque de derechas en la capital hispalense.

La izquierda sella una alianza electoral en Sevilla con la líder de Podemos como candidata a la Alcaldía de la capital

De esta manera, la candidatura que optará a las próximas elecciones municipales (que se presentará públicamente este mismo viernes) queda conformada por siete partidos: Podemos, Izquierda Unida, Más País, Alianza Verde, Verdes Equo, Los Verdes de Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz. La candidata será la líder local de Podemos, Susana Hornillo, mientras que como número dos figura en la lista el exparlamentario de IU Ismael Sánchez.

El Consejo Autonómico de Más País validaba este jueves su incorporación a este “espacio transformador”, con el que rompió hace un mes al considerar que la fórmula que se estaba aplicando era calcada a la de Unidas Podemos, que daba superada y que además no le concedía espacio político propio. La formación que en Andalucía comanda la parlamentaria Esperanza Gómez estuvo presente desde el principio en las negociaciones para construir la confluencia, que echó a andar con el pacto entre Podemos e IU que situaba Hornillo como cabeza de lista.

Primer acuerdo que cristaliza

Pocos días después de anunciarse este primer paso, Más País decidió paralizar en Andalucía su participación en estas coaliciones, pese a que incluso se habían presentado públicamente en Málaga (una alianza en la que no está Podemos) y Córdoba. Desde el partido errejonista se apunta que el pacto en Sevilla –el primero que se formaliza en Andalucía tras esta marcha atrás– ha sido posible gracias a que se han cambiado las condiciones que inicialmente se pusieron sobre la mesa, mientras que otras formaciones integradas en la coalición apuntan a que todo ha obedecido a una mera estrategia negociadora.

Sea como sea, el resultado satisface a todas las partes, lo que ha hecho posible esta coalición de siete partidos. Más País, de hecho, amagó en Sevilla con presentarse en solitario en la capital y en una quincena de municipios de su área metropolitana, aunque a renglón seguido precisó que podría retirarse allí donde ya hubiese cerrado un pacto entre formaciones de izquierda para no confundir todavía más al votante. De fondo estaba también el hecho de que la reconciliación entre Podemos e IU en Andalucía había estrechado la visibilidad de Más País de cara a las coaliciones municipales.

En el caso de Sevilla capital, la alineación de las fuerzas de izquierda es especialmente importante para el PSOE y su candidato, el actual alcalde, Antonio Muñoz, ya que las encuestas apuntan a un pulso muy igualado con el bloque de derechas, con el PP –que tiene a José Luis Sanz como candidato– y Vox. De hecho, el escenario que se dibuja apunta a la desaparición de Ciudadanos del pleno municipal (donde ahora tiene a cuatro concejales) y a que ni PSOE ni PP conseguirían la mayoría absoluta, que está en 16 ediles. Los socialistas cuentan hoy con 13 concejales y los populares con ocho, aunque confían en una subida considerable al cobijo de la onda expansiva del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y su rotunda mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas.

Las propuestas de Más País

En esta batalla electoral por Sevilla, el PSOE defiende el municipio más importante en el que gobierna ahora en España, y para ello necesitará apoyos a su izquierda, aunque más importante todavía para sus intereses es que la derecha no sume mayoría absoluta. Históricamente, el ala a la izquierda de los socialistas tiene una base de votantes bastante consolidada que no baja de los 25.000 apoyos, lo que garantiza dos concejales. La unión de Podemos e IU logró en las elecciones municipales de 2019 más de 44.000 votos que se tradujeron en cuatro concejales, aunque la convivencia en el grupo municipal fue complicada desde el primer momento y a ello se añadió la expulsión de la formación morada de una de sus dos ediles, Sandra Heredia, hoy no adscrita y que será la candidata por Adelante Sevilla.

Con todos estos ingredientes en la coctelera, el coordinador local de Más País, Fernando Pavón, apunta que el nuevo frente común de izquierdas en el que se integran “nace para aunar el máximo número de personas que anhelan conformar una alternativa, ofreciendo a la ciudadanía de nuestra ciudad una esperanza de mejora en todos los ámbitos de la vida”. La confluencia, asegura, presentará “un modelo de ciudad a la altura de las expectativas y acorde a los desafíos que afronta Sevilla”, y ha destacado propuestas que su formación aportará al programa electoral como la creación de un Plan Municipal de Salud Mental y un proyecto piloto de jornada laboral de 32 horas en algunos de los servicios públicos municipales. “Esta ciudad se merece mucho más, se merece gobernantes que demuestren ambición para afrontar dos grandes retos: el climático y la reducción de las desigualdades económicas, sociales y territoriales”.