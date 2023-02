Más País se sale de las candidaturas ya pactadas con IU y Podemos en Andalucía a cuatro meses de las municipales

La ejecutiva andaluza de Más País, liderada por la diputada en el Parlamento andaluz Esperanza Gómez, ha remitido esta semana un escrito a las ocho direcciones provinciales mandando parar las negociaciones con IU, Podemos y otras fuerzas de izquierdas para concurrir juntos a las elecciones municipales del 28 de mayo.

Algunas de estas candidaturas de confluencia ya se habían pactado, anunciado y venían funcionando desde hace meses, siendo Córdoba y Málaga los casos más avanzados. La estructura orgánica de Más País hace que la dirección andaluza tenga autoridad sobre los territorios local y provincial para validar o frenar alianzas con otros partidos, pero Gómez asegura a este periódico que la decisión “no ha sido impuesta” y que “forma parte de un análisis conjunto”, que se abordó Consejo extraordinario el pasado domingo.

“No nos gustaba cómo se estaban gestando las confluencias. La fórmula ya estaba muy empastada, se parecía demasiado al modelo Unidas Podemos, y pensamos que íbamos a tener poco margen para decidir y aportar nuestra impronta. Ante esta perspectiva, hemos preferido soltar la bomba ahora que a dos meses para las elecciones municipales”, explica Gómez.

La carta remitida a las direcciones provinciales de Más País, y adelantada este viernes por El Confidencial, subraya esto mismo: “En las últimas semanas hemos constatado cómo el modelo que se iba imponiendo se parecía mucho al de Unidas Podemos, un espacio que respetamos, pero donde nos parece que Más País Andalucía no tiene acomodo (...) ”no se dan las condiciones políticas para seguir explorando las posibilidades de acuerdo y, desde la dirección andaluza, hemos decidido proseguir nuestro camino en solitario“.

El viraje de Más País no ha sentado bien en la dirección regional de IU, con quien comparten la coalición y el grupo parlamentario Por Andalucía. La ruptura de la izquierda, aun siendo en un plano municipalista donde los errejonistas no tenían ninguna representación [Más País no existía aún en las municipales de 2019], reproduce la dinámica de autodestrucción del espacio progresista que tanto daño hizo a la candidatura de Inmaculada Nieto en las andaluzas del 19 de junio. Y, de paso, proyecta una sombra sobre las próximas citas electorales, abocadas al mismo tropiezo.

Sobre esto, Gómez insiste en que la relación con IU y el trabajo conjunto en Por Andalucía está “encapsulado”, fuera de toda discordia, y cada vez más encauzado. “Simplemente éstas no eran nuestras elecciones”, afirma, en relación con la cita del 28 de mayo. La diputada sevillana telefoneó hace unos días a Toni Valero, coordinador andaluz de IU, para adelantarle su decisión. En IU reina ahora una sensación extraña, entre el estupor, el desconcierto y el agotamiento mental.

En Más País repiten como un mantra esta frase: “No vamos a tomar una ninguna decisión que dañe al espacio progresista de la izquierda”. Sin embargo, las mismas fuentes admiten que romper las alianzas ya trazadas con IU y Podemos en algunos municipios, e interrumpir las negociones avanzadas en otros, son decisiones que ya devuelven a la izquierda a la casilla de salida de la división endémica.

Fuentes de la dirección regional errejonista aseguran que sopesan no presentarse a las municipales en solitario en aquellas localidades donde ya haya candidatura de izquierdas consolidada, esto es, pactos entre IU, Podemos y otras formaciones en la órbita de Por Andalucía.

Sin embargo, este planteamiento aún no ha cristalizado en una decisión orgánica y, a cuatro meses para los comicios, Más País no se aventura a asegurar que no postularán a sus candidatos en ninguna de las ocho capitales de provincia. Si finalmente dan el paso, habría por tanto tres candidaturas mínimo a la izquierda del PSOE, dado que Adelante Andalucía, la coalición de Teresa Rodríguez, se presentará en todas ellas y Podemos e IU también concurrirán, juntos o separados. “Habrá que mirar con bisturí, caso a caso. Si vemos que la mayoría absoluta del PP es muy clara, quizá no hacemos tanta pupa a otras izquierdas presentando nuestro propio proyecto”, advierten.

Las elecciones municipales eran un salto de gigante para Más País, una formación muy “urbanita”, sin implantación territorial en la Andalucía interior. Su posición de negociación con IU y Podemos era “subalterna” de entrada, pero no mucho más que los morados. Los comunistas son quienes más arraigo tienen en el territorio, con casas del Partido Comunista en muchos pueblos, y cerca de 70 alcaldías.

El paso atrás de Más País coincide con el avance paulatino de Podemos en las negociaciones de muchas candidaturas junto a IU. La tensión entre los morados y los errejonistas, antiguos socios bajo el liderazgo de Pablo Iglesias, fue uno de los elementos de fricción en la construcción (y autodestrucción) de Por Andalucía. Esta relación de aceite y agua es extrapolable al conjunto del territorio, una de las razones por las que en el espacio político de la vicepresidenta Yolanda Díaz -Sumar- aún no han confluido los pablistas y los errejonistas.

Acuerdos ya sellados

Gómez no espera que la decisión de su ejecutiva sea contestada desde ningún municipio, por muy avanzada que estuviera la candidatura de coalición. “No teníamos tantas como para no poder controlar esto”, afirma.

En Córdoba el acuerdo se presentó el pasado 12 de noviembre, bajo las siglas Hacemos Córdoba, con un programa electoral conjunto y con la presencia de los líderes andaluces de IU (Toni Valero) y Podemos (Martina Velarde). En esa confluencia estaban los seis partidos que integran la coalición Por Andalucía, que concurrió a las elecciones andaluzas con un resultado mediocre (cinco diputados).

En Málaga el preacuerdo se selló en diciembre, se celebraron incluso primarias conjuntas que situaron como cabeza de cartel a Remedios Ramos, de IU, y cuarto en la lista al candidato de Más País, Eduardo Reina. Hace tres días participaron juntos en el último acto de partido y ofrecieron una rueda de prensa.

En Sevilla, Más País ha participado en todas las reuniones de negociación para conformar una lista unitaria, pero la semana pasada los líderes locales de IU y Podemos anunciaron un preacuerdo, con la edil morada, Susana Hornillo, como cabeza de cartel. Los errejonistas fueron invitados a sumarse a posteriori, junto a otras cuatro formaciones menores, pero no quedaron conformes con la fórmula, y días después del acuerdo anunciaron que se presentarían en solitario en la capital y en otros 15 pueblos de la provincia de Sevilla.

La dirección andaluza de Más País asegura que ninguna de estas candidaturas era “definitiva ni se había cerrado del todo”, y que “en algunos casos estaban funcionando mal, todo patas arriba”. “Hemos decidido bajarnos de todos los sitios y no es una decisión exclusiva de la dirección regional, está hablado. Vamos a dar un paso atrás y trabajaremos desde la retaguardia”, concluyen.

Esta semana, el sondeo preelectoral del Centro de Estudios Andaluces (Centra) ha aventurado que el PP gobernaría las ocho capitales de Andalucía con cifras próximas a la mayoría absoluta si se celebrasen hoy las elecciones municipales.