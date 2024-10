Denuncian la muerte de tres linces ibéricos atropellados en Andalucía en cinco días

La organización Ecologistas en Acción ha denunciado este jueves el atropello de tres linces ibéricos en los últimos cinco días en carreteras de Andalucía, lo que eleva a 41 los ejemplares muertos desde febrero de este año en la comunidad autónoma.

El último atropello tuvo lugar este miércoles, en la carretera A-6106, cerca de La Carolina (Jaén). El pasado domingo murieron otros dos linces: uno en Doñana, en el camino asfaltado de Villamanrique a Hato Ratón, y el otro en Sierra Morena, en la carretera A-305, que conecta Porcuna con Arjona.

Según los datos de Ecologistas en Acción, sin contar con el caso de este miércoles, en los últimos ocho meses han fallecido 40 linces ibéricos en las carreteras andaluzas: 12 en la comarca de Doñana (provincias de Sevilla y Huelva) y 28 en Sierra Morena (provincias de Córdoba, Jaén y Granada). Además, otros tres linces han sido víctimas de la caza furtiva en ese mismo periodo.

A pesar de las inversiones en proyectos de conservación como Life Iberlince, Life Safe-Crossing, y Life Lynxconnect, la mitad de los linces que mueren por atropello lo hacen en carreteras andaluzas. Estos programas, financiados con fondos europeos y propios, han buscado reducir el impacto de las infraestructuras en las poblaciones de lince ibérico, pero los atropellos siguen siendo una causa principal de muerte de los felinos.

Ecologistas en Acción también ha criticado la reciente rebaja en la categoría de amenaza del lince ibérico en la Lista Roja de la UICN, que ha pasado de “en peligro” a “vulnerable”. Aunque esta rebaja se basa en el aumento de ejemplares en los últimos 20 años, gracias a la reintroducción y cría en cautividad, la organización alerta de que el número de muertes por actividades humanas y las infraestructuras sigue siendo preocupante.

La organización ha advertido que, si no se toman medidas urgentes, el crecimiento natural de las poblaciones podría no compensar las muertes no naturales, lo que podría llevar de nuevo al lince ibérico al borde de la extinción.

Falta de medidas en las carreteras andaluzas

Según Ecologistas en Acción, el Gobierno andaluz no ha tomado medidas suficientes para permeabilizar las carreteras y permitir el paso seguro de fauna. Los puntos negros donde se concentran los atropellos están identificados, pero la falta de señalización adaptada y la escasa concienciación ciudadana sobre conducción responsable son dos de los problemas principales.

La organización propone mejorar la señalización en las zonas de alta mortalidad de fauna, diseñando señales específicas para reducir la velocidad de los vehículos. También destacan la importancia de desarrollar campañas de concienciación vial que informen sobre la presencia de fauna protegida y la necesidad de respetar las señales en áreas naturales y rurales.

Además, Ecologistas en Acción solicitará a las autoridades europeas una auditoría independiente para evaluar las medidas de seguridad vial y reducir los atropellos de fauna en Andalucía.