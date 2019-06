Chunta no descarta sumarse al pacto PSOE-PAR, del que Ciudadanos se desmarca

PSOE, PAR... ¿y Cha? El rápido movimiento del PSOE aragonés, señalando este jueves como "socio preferente" al partido de Arturo Aliaga, que esta misma mañana ha rubricado con Lambán un pacto de gobierno –lo cual indica que el acuerdo estaba ya avanzado–, ha obligado a reaccionar al resto de interesados. Chunta Aragonesista (Cha) no descarta sumarse, mientras que Ciudadanos rechaza sentarse a hablar. En Podemos, de momento, silencio.

En declaraciones a eldiario.es Aragón, José Luis Soro, presidente de Cha, ha afirmado que "desde el principio" su objetivo "era evitar un Gobierno en el que estuvieran PP, Ciudadanos y Vox". Por ello, ha remarcado, su formación queda a la espera de que el PSOE y PAR les trasladen ese pacto: "Entonces opinaremos". En todo caso, Soro ha advertido de que ellos no apoyarán "un Gobierno a cualquier precio" ni van a aceptar "un acuerdo inamovible".

Preguntado sobre si Cha integraría un ejecutivo a tres, Soro ha respondido: " Quiero que esto llegue a buen puerto; desde el principio dijimos que los cinco partidos [PSOE, Podemos, Cha, PAR e IU] teníamos la responsabilidad de buscar la fórmula para que no entrara la ultraderecha, así que para favorecer ese acuerdo no voy a decantarme por ninguna de las opciones, siempre que no incluyan a PP, Ciudadanos y Vox"

Para el presidente de Cha el que debe tomar la iniciativa para conformar gobierno es el partido socialista. "Así que ahora esperamos a que nos llamen", remarca Soro.

Por su parte, Daniel Pérez Calvo, candidato de Ciudadanos a la presidencia, ha comparecido ante los medios para avisar de que su formación no se va a sentar a negociar con el PSOE y PAR. Asimismo, se ha mostrado molesto por haberse enterado por la prensa de la firma entre Lambán y Aliaga.