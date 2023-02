Jedet espera que su caso “anime a más personas a hablar y denunciar”

La actriz y cantante Jedet, que denunció haber sufrido una agresión sexual por parte del productor Javier Pérez Santana después de la gala de los Premios Feroz la semana pasada en Zaragoza, se ha pronunciado por primera vez en sus redes sociales después de lo ocurrido. En un mensaje en Instagram, la actriz, que también lamentó haber recibido insultos como “travelo de mierda” o “travesti envidiosa”, ha explicado cómo se encuentra después de los hechos denunciados.

“Estoy más sensible de lo normal, me siento abrumada y agobiada”, señalaba antes de dar las gracias “por el apoyo, están siendo días difíciles para mí en los que hacer cosas de lo más normal se me está haciendo un mundo. Estoy más sensible de lo normal, me siento abrumada y agobiada pero la rutina y estar rodeada de quienes te quieren y te cuidan ayuda”.

Y continuaba con que “ojalá nunca nadie tenga que sufrir ningún tipo de acoso. Ojalá esto sirva para que muchas más personas se animen a hablar y a denunciar. Hasta que se celebre el juicio retomaré mis compromisos profesionales con normalidad y no hablaré del tema”, concluía.

Cabe recordar que el productor Javier Pérez Santana quedó en libertad con cargos por las presuntas agresiones sexuales en la fiesta de los Feroz y que otros de los presentes, como Bob Pop, también denunciaron haber sido acosados y agredidos sexualmente.