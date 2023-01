Bob Pop también fue acosado por el productor detenido en los Feroz: “Hasta ahora pensábamos que esto era normal”

Bob Pop fue uno de los invitados de los Premios Feroz 2023 celebrados el pasado sábado que, tras la gala, se quedó a la fiesta posterior. Aun así, el escritor no se enteró hasta el día siguiente de que una actriz y un hombre habían denunciado haber sido agredidos sexualmente durante el evento.

“Cuando ayer por la tarde vi lo que había pasado y la foto del acusado dije: 'A mí ese señor me acosó en la fiesta. Yo estaba charlando con gente y vino tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía'”, ha relatado este lunes entrevistado por Cadena Ser.

El hombre al que se refiere es Javier Pérez Santana, productor de la película Mi vacío y yo, que fue detenido el domingo por presunta agresión sexual a una intérprete. El largometraje, dirigido por Adrián Silvestre, estaba nominado al Feroz Arrebato de Ficción. Horas después, el Juzgado de Instrucción número 6 en funciones de guardia de Zaragoza decretó su libertad con cargos.

Bob Pop, que protagonizó un aplaudido alegato en favor de la prensa cinematográfica durante la ceremonia, ha afirmado que se marchó hacia las tres y media de la mañana, completamente sobrio. “En ningún momento pensé que esto se podía denunciar. Pensé: 'Me ha tocado mi cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas'”, ha reflexionado. Por ello, al ver que se había denunciado llegó a la siguiente conclusión: “Qué mal educados estamos, hablo de mi generación y cultura, si pensamos que tienes que asumir que eso es lo normal. Me parece un avance enorme que no tengamos que hacerlo”.

“Seguramente hice mal”, ha insistido al ser consciente de que podría “haber llamado a alguien” para que el productor dejara de molestarle. “En mi cabeza no estaba. Es muy importante que con la ley asumamos que hay cosas que no tenemos por qué aguantar. Ni de un borracho ni de nadie”, ha compartido.

Bop Pop ha añadido que en su caso, la situación tenía todavía “más de coña”. “Estás acosando a un tío en silla de ruedas que no se puede mover. Pensé: 'En algún momento enciendo la silla y me piro de aquí'. Pero claro, había un montón de gente a la que habría atropellado”, ha bromeado.

Lo sucedido le ha llevado a plantear igualmente el tipo de ocio imperante. “¿De verdad es ponernos hasta las trancas y perder el control? No sé si me apetece”. A su vez ha apuntado al entorno como factor importante para evitar este tipo de actitudes. “A lo mejor lo que tienes que hacer es vigilar a tus amigos y, si se ponen como las grecas y se comportan de este modo decir 'vámonos antes de que la líes'”, ha propuesto.

Dos denuncias en la misma noche

Además de la detención por presunta agresión sexual de Javier Pérez Santana, la policía identificó al presunto autor de otra agresión denunciada por un hombre. Ambas denuncias fueron tramitadas de forma conjunta, si bien por el momento solo se detuvo al productor, de 55 años, como presunto autor de una de las agresiones; ya que se encontraba todavía en el establecimiento donde ocurrieron los hechos cuando llegaron los agentes de la Policía Local. La investigación corre a cargo de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional.

Según informó la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), el equipo de seguridad del evento asistió a un hombre y una mujer, que sufrieron tocamientos y acoso continuo por parte de los supuestos autores, “miembros del equipo de una de las películas nominadas a los premios Feroz”, informó su presidenta, María Guerra, en declaraciones a la agencia EFE.

La Asociación de Informadores “condena las agresiones”

En respuesta a lo sucedido, AICE emitió un comunicado indicando que “repudia y condena rotundamente las agresiones sexuales que se han denunciado en la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz 2023”.

Desde la asociación informaron de que “una vez se esclarezca lo ocurrido, los presuntos autores de este hecho lamentable serán vetados de los Premios Feroz y de todas las actividades organizadas por la AICE”. Por último, afirmaron que “ofrecen todo su apoyo a las víctimas y siempre trabajan para que los Feroz y todos sus eventos sean un lugar seguro, por lo que está colaborando con la policía para esclarecer lo ocurrido”.