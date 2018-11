La DPZ aprueba una modificación presupuestaria para distribuir 11,6 millones de euros adicionales entre los municipios

El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este viernes por unanimidad una modificación presupuestaria que permitirá distribuir hasta 11,6 millones de euros adicionales entre los 292 municipios de la provincia a través de un plan de concertación.

Con ese dinero, han explicado desde la institución provincial, “los ayuntamientos podrán hacer lo que decidan, ya que se trata de un fondo incondicionado que además ayudará a equilibrar los ingresos y los gastos del presente ejercicio”.

“Como es norma habitual desde que tomé posesión como presidente, ese dinero se distribuirá siguiendo criterios totalmente objetivos y transparentes, aunque además de la población estamos estudiando introducir alguna otra variable igualmente objetiva como la densidad de población”, ha señalado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero (PSOE), que ha asegurado que, una vez distribuidos los fondos, “los ayuntamientos solo tendrán que certificar que los incorporan al presupuesto y podrán destinarlos a lo que ellos decidan”.

Sánchez Quero ha subrayado que, al igual que ha sucedido en años anteriores, esta modificación presupuestaria ha podido realizarse “gracias al exhaustivo control presupuestario que lleva a cabo el actual equipo de gobierno desde principios de mandato”.

“Ese control nos ha permitido dar de baja más de 420 partidas que no iban a poder ejecutarse logrando así un doble objetivo: que los municipios se beneficien de ese dinero y que la DPZ no pierda techo de gasto”, ha recalcado Quero. Con la modificación aprobada “nos vamos a situar en una ejecución presupuestaria próxima al 97 %, y además los ayuntamientos zaragozanos van a recibir fondos con los que financiar gastos imprevistos o actuaciones que no han podido incluirse en el plan unificado de subvenciones (PLUS) o en el plan de inversiones financieramente sostenibles”.

Las principales bajas introducidas en el presupuesto corresponden a partidas de personal (3,2 millones de euros), el proyecto Ecoprovincia (1 millón), actuaciones de restauración (1,6 millones), inversiones en carreteras (414.000 euros) y modificaciones en el convenio de barrios rurales con el Ayuntamiento de Zaragoza (434.000 euros).