Un campo de golf o aparcamientos: las 'otras' inversiones del Plan Pirineos financiadas con fondos “sostenibles”

Un campo de golf en Panticosa, cañones de nieve por casi 80 millones de euros o telecabinas para unir estaciones de esquí. Estos son algunos de los proyectos que contempla el Plan Pirineos impulsado por el Gobierno de Aragón, algunos de ellos financiados con los fondos Next Generation para el “turismo sostenible”.

El coste total del Plan Pirineos no deja de crecer, esta misma semana Azcón ha reiterado la inversión de 78 millones de euros en cañones de nieve para las estaciones de esquí, a los que se suman 64 millones para otras inversiones ligadas a este plan, de los que 48 proceden de fondos del Gobierno de Aragón.

Desde la Plataforma en Defensa de las Montañas dudan de la sostenibilidad de estos proyectos y de su ajuste a “los principios” de estos fondos europeos, que exigen gran cantidad de recursos naturales, agua en el caso del campo de golf o los cañones de nieve, y generan un “gran impacto ambiental”. En los protocolos para la asignación de Fondos Europeos Next Generation para turismo sostenible se establece que “toda inversión y reforma deberá justificar que no conlleva un perjuicio significativo a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos por la UE: la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas”.

Uno de los proyectos que va a recibir fondos europeos para el turismo sostenible es un campo de golf en Panticosa, con 3.068.546,65 euros asignados por el gobierno de Aragón provenientes de Fondos Next Generation. José Martínez, de la Plataforma en Defensa de las Montañas, expone que este proyecto “evidentemente no reúne los requisitos medioambientales y de protección que plantean los Fondos Next Generation”, debido a los “problemas en la gestión del agua” y el compromiso con la lucha contra el cambio climático que exigen dichos fondos.

También se han proyectado nuevos aparcamientos en Sallent de Gállego y Formigal pueblo con seis millones de euros provenientes de fondos europeos. En el caso de Sallent, el aparcamiento está planteado como subterráneo, en el centro de la localidad, lo que ha generado protestas entre el vecindario: “No entienden como, en los tiempos en los que estamos, otros pueblos turísticos similares a Sallent apuestan por pacificar las calles, por sacar los coches del centro y por peatonalizar todo el casco histórico, mientras que en Sallent se decide hacer un aparcamiento en el medio del pueblo, con el consiguiente aumento de tráfico, y con las afecciones que va a suponer la construcción del mismo”. En el caso de Formigal, se plantea el aparcamiento como suplementario al de la estación de esquí en las pistas de Espelunziecha, de varias hectáreas de superficie. “Aunque fuese necesario por espacio, financiarlo con Fondos Next Generation no tiene ningún sentido”, explica Martínez.

Unión de estaciones

En noviembre de 2022 se hizo público que el Ministerio de Industria había asignado Fondos Netx Generation para el “turismo sostenible” a cuatro proyectos de ampliación de las estaciones de esquí situadas en el Pirineo aragonés. El primero de ellos era la unión de las estaciones de Candanchú, Astún y Formigal, que se desdobló en dos, por un lado, un telecabina que comunicaría las estaciones de Candanchú y Astún, ambas de propiedad privada, actualmente conectadas por bus lanzadera y para lo que el Ministerio de Industria le asignó una subvención de 10 millones de euros de Fondos Next Generation. El segundo proyecto contemplaba otro telecabina que uniría la estación de Formigal con la zona más alta de Astún, para el cual se obtuvo una subvención de 26 millones de euros. Este plan fue desestimado por el gobierno de Javier Lambán debido a la fuerte oposición de vecinos y ecologistas, puesto que el trazado atravesaba la Canal Roya, una zona que todavía permanece a la espera de ser nombrada parque natural protegido.

Estos fondos, que inicialmente iban a ser destinados a la unión de estaciones, se han reasignado en nuevos proyectos. En primer lugar, la construcción de un telecabina que unirá las estaciones de esquí de Astún y Candanchú. El Gobierno de Aragón le ha asignado una subvención de 45 millones de euros de los cuales 10 millones corresponden a Fondos Next Generation. Actualmente, las estaciones están comunicadas con un servicio de bus lanzadera.

También se contempla la construcción de un telecabina en Benasque, con un presupuesto de 16,3 millones de euros, diez de ellos provenientes de fondos europeos y el resto del Gobierno de Aragón. “El proyecto conlleva la tala de varias hectáreas de pino negro y abedul para la implantación de las torres suspensoras del cable tractor y para la construcción de pistas de obra que comuniquen Benasque como cada uno de los puntos de anclaje de las pilonas. Además, debe mantenerse una vía amplia de evacuación reglamentaria. Entendemos que el proyecto incumple el capítulo relativo a la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas”, exponen. Este proyecto se une “con la construcción de un millar de viviendas en Benasque, donde ya se han recalificado varias parcelas con este fin. El plan carece de estudio geotécnico pese a ser zona geológicamente inestable, ya ha salido a concurso pero sin resolución todavía. Hasta la fecha no se han iniciado obras del proyecto”, aseguran desde la Plataforma en Defensa de las Montañas.

Proyectos financiados por el Gobierno de Aragón

Por otro lado, el Plan Pirineos contempla una serie de actuaciones que no cuentan con financiación de Europa. Una de ellas es el tobogán de montaña de Panticosa, con un presupuesto estimado de 6,7 millones de euros. Esta infraestructura permitirá a los visitantes recorrer en trineo tres kilómetros por la zona de las pistas de la estación de esquí, con un desnivel de más de 700 metros, a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. En el presupuesto de 2024 del Gobierno de Aragón, se dotó una partida para el proyecto de cuatro millones “y ahora nos comprometemos a aportar los 2,2 millones en 2025 que, sumados a los 500.000 euros consignados por el Ayuntamiento de Panticosa entre 2024 y 2025, permitirán ejecutar el proyecto en su totalidad. Esperamos que este sea una realidad en 2025”, señaló Jorge Azcón en julio, tras la firma del acuerdo.

También se plantea la construcción de un paseo aéreo y un puente tibetano en el Dominio Collarada (368.000 €) Convoy turístico (312.000 €), en Villanúa. Desde la Plataforma en Defensa de las Montañas explican que desconocen “que existan tales proyectos ya formateados”.

También se van a financiar, con 78 millones de euros, la renovación de maquinaria y vehículos, la rehabilitación y construcción de edificios y otras infraestructuras y la realización de trabajos de carácter medioambiental en las estaciones de esquí alpino y de fondo de la comunidad autónoma. Tal y como ha explicado Toño Gericó, director general de Aramón, se van a instalar “609 cañones nuevos. Cañones de última generación que hacen que el coste energético sea un 30% menor. Se ha trabajado en la preparación y renovación por cañones de última generación de lo que ya teníamos innivado, creciendo en cinco km innivados y, en los próximos años, veremos una mayor superficie”. Sin embargo, Martínez considera que esta inversión “carece de cualquier análisis de consumo energético o hídrico en zonas con problemas estacionales con el agua”. Martínez expresa sus dudas respecto a la financiación de estos cañones, ya que, a pesar de ser Aramón una empresa financiada al 50% por el Gobierno de Aragón, el 90% del importe de los nuevos sistemas de innivación va a salir de las arcas públicas.

“Tal como está en este momento el cambio climático no nos parece plantearse la reconversión de las estaciones de esquí en intentar generar más nieve”, explica Martínez, que asegura que el cambio de los cañones sería lógico para mejorar su eficiencia, pero que lo que se plantea es “un incremento en el número de cañones para que haya más nieve y más áreas de esquí”. El portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas no considera “lógico” afrontar “el cambio climático dentro de la alta montaña pensando que simplemente con la fabricación de más nieve”.

Explica también que todos estos proyectos tienen una vinculación “con el negocio inmobiliario” y que “el modelo que se plantea para fijar población es turismo, Aragón se despuebla a toda velocidad y las inversiones deberían permitir que se asiente población”.

Según sostienen desde la Plataforma en Defensa de las Montañas, estos proyectos financiados con Fondos Netx Generation deberían haber ejecutado obra al 100% en diciembre de 2024. Luego fue flexibilizado el porcentaje de ejecución al 75% y más tarde al 50%. “Ahora hemos conocido por prensa la intención gubernamental de dar cumplimiento de plazos de obra sin la ejecución del porcentaje inicial que establecen los protocolos”.