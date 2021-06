Un capitalismo de amiguetes

“En España no existe un gran problema de corrupción (…) los casos actuales de corrupción de los populares son meros errores” Declaración de Aznar el 10 de marzo de 1999 en las Cortes.

Gürtel, Púnica, Lezo, Acuamed, Noos, Andratx, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Bitel, Bon Sosec, Bomsai, Brugal, Caballo de Troya, CAM, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, caso Construcción, caso de Lino, El roblecillo, Emarsa, caso Eólico Canarias, Faycan, Fitur, Funeraria, Fitur, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Líber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Carthago, Ópera, Orquesta, Over Marketing, Palma Arena, Patos, Piscina, Pokemon, Porto, Rasputín, Scala, taula, Terra Natura Benidorm, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Soyer, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Zeta, caso Parques Eólico, Cooperación.

Estos son un ejemplo de los 193 casos de corrupción del Partido Popular. Es el primer partido político europeo condenado por corrupción de la Historia, acumula el 86% de los casos en España. Y nos ha robado un total de 112.038 millones de euros.

Para que se dé el caso de corrupción deben existir dos agentes que den sentido a la fórmula: el corruptor y el corrupto. Beneficiarios en ambos casos que actúan en perjuicio del bien común. En el primer caso, tienden a ser altos cargos públicos electos o grandes empresarios. En el segundo caso, funcionariado público que, a través de chantajes y sobornos, utiliza su ejercicio laboral para tramitar adjudicaciones ilegales de contratos, permisos de construcción o recalificación de terrenos. En una sociedad democrática moderna supondría la pérdida de confianza de los electores de forma inmediata, sin embargo, los medios de comunicación parecen bloquear la transmisión de información para que no llegue a la opinión pública. Eso, o es que a la sociedad le da igual mientras gobiernen los suyos.

“La corrupción es imposible mientras mi partido gobierne” Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía del PP, septiembre de 2001.

Como si del juego del Monopoli se tratase, compran y venden calles, servicios públicos, terrenos y bancos a su antojo. Tal vez vivan en otro plano astral ajeno a nuestra realidad y no nos hayamos dado cuenta. En 2006 el alcalde de Andraxt, Eugenio Hidalgo, fue condenado a cuatro años de prisión por utilizar una licencia para la ampliación de una nave en un terreno rústico protegido para construirse un chaletazo de forma ilegal. Sin embargo hoy parece que nos tiramos de los pelos cuando alguien usa su nómina para comprarse una casa. Ejemplos como el de Fernando Cartagena “el muy católico”, robando la donación de 49.000 euros a las monjas Carmelitas o Francisco Correa (Gürtel) pasando tanto tiempo en el burdel con sus socios que terminó llamándolo “la ofi”, deberían escandalizar a la sociedad. El importe total que Correa ha robado al erario público suma 120 millones de euros. Sin despeinarse. Para Bárcenas el significado de patriotismo es amasar 48,25 millones de euros en Suiza. Juegan a construir estaciones de ferrocarril que dejan sin acabar, a construir aeropuertos sin licencia de vuelo como en Castellón o la pista de 4km de aterrizaje que deja una deuda de 300 millones en Ciudad Real. Total, como el dinero NO ES SUYO, no pierden nada

A los mensajes de M. Rajoy que decían “Sé fuerte, ánimo” les faltaba añadir “Total, rico ya eres”. Su plan B para seguir robando dinero a la gente trabajadora es la puerta giratoria para así seguir haciendo patria, digo...dinero. Y claro, como los jueces son sus compañeros de golf, la impunidad va a toda mecha, no vaya a ser que se queden sin compi en la partida del domingo. Las empresas públicas como Telefónica o las eléctricas fueron privatizadas durante el gobierno de Aznar y ahora utilizadas como parque de atracciones para los otrora próceres de la patria, sus compañeros del club de golf o como una agencia de colocación dedocrática para sus familiares. Lo cual no deja de ser otra forma de corrupción: Las puertas giratorias.

¿No te sientes como el protagonista de El Show de Truman? ¿Qué todo te parece una broma de mal gusto y sabes que alguien dirige tu vida pero no sabes desde dónde ni desde cuándo? Pues son ellos, los magnates de la corrupción, los que después de robarnos los fondos del país destinados al uso de la gestión pública nos siguen robando en forma de “factura de la luz”. Los que mejor han sabido aprovechar el voto de la gente “Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo. Beneficio político”. M. Rajoy

Y nos indignamos y nos cabreamos cuando vemos que pagar la factura de la luz supone contar cada céntimo de nuestra precaria economía para poder llegar a fin de mes. Pero hagámoslo bien, apuntemos a las personas que con nombre y apellido han hecho del robo su actividad laboral preferida: Eduardo Zaplana, Telefónica; Rodrigo Rato, Telefónica; Ángel Acebes, Iberdrola; José María Aznar, Endesa; Pío Cabanillas, Grupo Acciona; Santiago Cobo, Gas Natural. Estos son sólo un ejemplo de una larga lista de nombres que parecen disfrutar ahogándonos con sus subidas de tarifas. Yo me los imagino con su puro y su copa de coñac apostando a ver quién aprieta más al pueblo. “Patriotas” se hacen llamar, cuando su única patria es su propio bolsillo.

Parece que Azcón ya no se acuerda cuando en abril de 2017 declaró que le asqueaba y repugnaba la corrupción, más aún cuando es su partido. Este mes de junio, su consejera María Navarro decidió que las zaragozanas debíamos pagarle un móvil de 1200 euros, porque el que le tocaba, no era lo suficientemente chuli. Qué razón tiene mi abuela cuando reza: Dime con quién andas y te diré cómo eres.