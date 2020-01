El socialista Javier Lambán retoma la iniciativa política en Aragón para contrarrestar el ‘efecto de Teruel Existe’

Después de semanas en las que Teruel Existe ha sido la guinda del pastel y el centro de todas las miradas políticas y mediáticas, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, parece decidido a retomar la iniciativa política en la reivindicación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente aragonés descarta declarar una guerra sin cuartel al nuevo Ejecutivo de coalición, pero está dispuesto a exigir el cumplimiento del Estatuto de Autonomía para hacer realidad la agenda aragonesa de reivindicaciones en inversiones en infraestructuras, la nueva financiación autonómica y el traspaso de un paquete de competencias que todavía están pendientes de llegar a Aragón, 13 años después de la última reforma estatutaria.

La estrategia del líder socialista pasa por contrarrestar la expectación que ha generado el único diputado de Teruel Existe en el Congreso, cuya presencia pública provoca fuerte malestar en el PSOE aragonés. Por si alguien tenía dudas, Lambán dejó claro el lunes en el pleno de las Cortes de Aragón que será beligerante con el Gobierno Central. Por lo pronto, avanzó su intención de reclamar en los tribunales los 80 millones de euros por el IVA de 2017.

Será reivindicativo, pero rehuirá el frentismo, consciente de que una postura de choque no conduce nada. Y lo va a hacer con el Estatuto de Autonomía en la mano. Va a exigir el cumplimiento de varios artículos del texto estatutario que han sido desoídos de forma sistemática por anteriores gobiernos del PP y del PSOE. Citó el artículo 88, que alude a los principios de lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua que deben regir en las relaciones entre ambas instituciones. "Aspiro a tener una lealtad recíproca. El Estatuto nos lo exige”, reafirmó, y aclaró que su deseo "no es echar un pulso al Estado". No obstante, remarcó, acto seguido, que "exigiré con firmeza el cumplimiento del Estatuto. Aragón no quiere ser más, pero tampoco quiere ser menos".

El pacto con Compromís marca el camino

Lambán aspira, lo ha reafirmado este martes en el pleno, a que el 10% de la inversión del Estado en los próximos presupuestos llegue a Aragón, un porcentaje similar a lo pactado por Sánchez con Compromís en Valencia. Para Lambán, en la fijación de las inversiones del Estado en Aragón en infraestructuras, como establece la disposición transitoria sexta del Estatuto, deben ponderarse la superficie de Aragón, la orografía y su condición de comunidad fronteriza, y deben incorporarse criterios de equilibrio territorial a favor de las zonas más despobladas. Para ello considera urgente que se reúna la comisión mixta Aragón-Estado de asuntos económicos-financieros, cuya creación está prevista en el artículo 109 del Estatuto y que nunca se ha reunido.

Esa comisión es clave para lograr otra exigencia de Lambán, también muy ambiciosa, y que está recogida en el artículo 108: la formalización de un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado en el marco de la negociación con el resto de comunidades autónomas, es decir un nuevo modelo de financiación autonómica que Lambán considera “urgente”, ya que el actual fue aprobado durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, por tanto, está ya superado por los hechos y "nos deja a las comunidades a los pies de los caballos2.

La deuda histórica, el traspaso de 22 competencias todavía pendientes de transferir, la participación de Aragón en la programación de los fondos europeos para la transición justa y de la reforma de la política agraria común, constituyen otros asuntos destacados de la agenda aragonesa, que encontró ayer el apoyo implícito de la totalidad de los grupos de la Cámara. Temas que Lambán pretende trasladar a Pedro Sánchez en su primera reunión, cuya celebración todavía no tiene una fecha fijada.