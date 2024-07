Ángel Samper, exconsejero de Agricultura, niega que su salida del Gobierno de Aragón fuese voluntaria

El pasado viernes se anunció la dimisión de Alejandro Nolasco y Ángel Samper, los dos consejeros de Vox en el Gobierno de Aragón. Según explicó Jorge Azcón en una rueda de prensa, ambas salidas del Ejecutivo habían sido presentadas a petición propia. No fue así según cuenta el propio Samper, que ha confirmado ante los medios que su salida no fue voluntaria y que quería tomarse el fin de semana para meditar su posición. Sin embargo, ante la ruptura del acuerdo y la salida de Nolasco como vicepresidente y consejero, Azcón no quiso mantener ningún cargo relacionado con Vox en el Gobierno de Aragón.

Samper ha asegurado que comunició su decisión de esperar al lunes tanto a la dirección nacional de Vox omo a Azcón: “Los que me conocen saben que soy un hombre de poso y reposo, más en temas de gran calado”. Sin embargo, cuenta que desde el PP le invitaron a dejar su cargo y, al no producirse, fue destituido.

Samper no está afiliado a Vox, aunque “comulga” con sus postulados, según reconoce. Sin embargo, ha tachado de “injustificable” y “exenta de toda lógica” la ruptura del pacto Vox-PP. También ha desvelado que los cuatro consejeros de Agricutlura no compartían la decisión de Santiago Abascal.

Nolasco anunció su dimisión ante los medios de comunicación, sin embargo, Ángel Samper no apareció ante los medios y la rueda de prensa que había convocado para este lunes fue cancelada. En el BOA que se publicó el mismo viernes figuraba que el cese de Samper era “a petición propia”. Sin embargo, en una rectificación publicada este lunes se elimina esa expresión y la frase queda así: “se dispone el cese de don Ángel Samper Secorún como Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación con efectos desde el mismo día de su publicación en el ”Boletín Oficial de Aragón“.