Empieza la carrera por Huesca: todos contra Luis Felipe, que aspira a convertirse en el alcalde más longevo

La carrera electoral por la alcaldía de Huesca ya ha comenzado con un favorito y un récord en el horizonte. El socialista Luis Felipe ha anunciado que repetirá como candidato a una alcaldía que ostenta de manera ininterrumpida desde 2015. Si vence de nuevo y termina el posterior mandato hasta 2027 se convertirá en el primer edil más longevo en democracia. Superaría a Enrique Sánchez Carrasco, que gobernó bajo las mismas siglas entre 1983 y 1995. El año de más se encuentra en que Luis Felipe fue alcalde previamente entre 2010 y 2011, cuando relevó en funciones y hasta las siguientes elecciones a Fernando Elboj.

No repitió entonces porque el Partido Popular se impuso en 2011 y Ana Alós fue la primera alcaldesa de la ciudad durante cuatro años. Todo apuntaba a que Alós repetiría en 2019, pero el inesperado voto en blanco durante el acto de investidura que volvió a aupar a Luis Felipe a la alcaldía quebró las previsiones de un tripartido PP-Ciudadanos-Vox que contaba con mayoría absoluta. El PSOE, con diez concejales, ha podido sacar adelante la legislatura con una relativa tranquilidad -que los rivales políticos definen como “inacción”- y los apoyos puntuales de Ciudadanos y Con Huesca, la plataforma de izquierdas formada por Podemos, Equo e independientes.

El alcalde ya conoce, de momento, a tres rivales para la alcaldía, pero todavía no se han pronunciado al derecho la formaciones a la derecha. PP, Ciudadanos y Vox no han facilitado aún los nombres de sus candidatos.

El comité provincial del PSOE Alto Aragón ratificó el 28 de septiembre la candidatura de Luis Felipe a la alcaldía de Huesca tras cuatro años “atendiendo las necesidades de todos los vecinos, potenciando su desarrollo socioeconómico y convirtiendo a Huesca en un referente en diferentes ámbitos, como el de la ciberseguridad y la defensa entre otros”, apunta el secretario general de la federación socialista altoaragonesa, Fernando Sabés.

Luis Felipe define el mandato como “complicado”: “La pandemia ha afectado de manera directa a una gran parte de los vecinos de la ciudad y ahora afrontamos con gran preocupación una crisis económica derivada del incremento de precios por la guerra en Ucrania”. A pesar de ello, “hemos trabajado sin descanso para atraer inversiones que generen empleo y con ello continuar creciendo como capital del Alto Aragón”.

En el PP todavía no se ha dado un paso adelante, como sucede con los populares en otras muchas capitales de provincia. La anterior candidata y alcaldesa entre 2011 y 2015, Ana Alós, es en la actualidad secretaria genera del partido en Aragón, lo que dificulta que repita a pesar de tocar con la punta de los dedos la vara de mando en 2019. Ciudadanos, en medio de un proceso de redefinición, tampoco ha confirmado si repetirá José Luis Cadena. Ni Vox, con Antonio Laborda, la cara más reconocible del partido de extrema derecha en la capital oscense.

Según un sondeo realizado por A+M para Heraldo de Aragón publicado el pasado 12 de octubre, hay prácticamente un empate técnico entre PSOE y PP por la alcaldía, así que entrarían en juego los pactos para aclarar la composición del siguiente gobierno municipal. Los socialistas deberían mirar a su izquierda, a Podemos, para revalidar la alcaldía y el PP a su derecha, a Vox, para aspirar a recuperarla ocho años después. Ciudadanos desaparecería del tablero según esta encuesta.

Las formaciones de izquierdas y la aragonesista CHA han dado también un paso al frente. El concejal de Con Huesca Guillermo Boix se presentará como candidato por Podemos. El portavoz de Con Huesca, Óscar Sipán, ya anunció en su momento que no repetiría al frente de la coalición, y Boix ha apuntado que “son tiempos convulsos y hay que plantear una alternativa progresista e inclusiva para nuestra ciudad”, con el acento puesto en la juventud, la infancia, la vivienda o la cultura“.

Silvia Mellado, que fue concejala de Servicios Sociales durante la legislatura 2015-2019 bajo la siglas de Cambiar Huesca y como parte del tripartido que se conformó entonces con PSOE y Aragón Sí Puede, se presenta como candidata a la alcaldía de Huesca por Verdes Equo y con el objetivo de “fortalecer el espacio verde desde lo local haciendo política de cercanía, verde, desde el respeto, el acuerdo y el diálogo”. Recientemente ha sido elegida líder nacional del partido y coportavoz junto al exeurodiputado Florent Marcellesi.

Por su parte, Sonia Alastruey volverá a ser la candidata de CHA y después de dos procesos electorales, los de 2015 y 2019, en las que este partido no consiguió representación en el ayuntamiento de Huesca. Ni en 2015, con David Félez como candidato, ni cuatro años después con la propia Alastruey. La responsable de CHA-Uesca desde 2020 ha sido la única candidata, por lo que no ha resultado necesaria la celebración de primarias. También PAR está realizando una travesía en el desierto de ocho años ausente en el consistorio y todavía no ha presentado el nombre de la persona que concurrirá a las elecciones municipales.