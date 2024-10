Los Gobiernos central y aragonés aumentarán la dotación del FITE hasta los 86 millones de euros al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este jueves en su reunión con el jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, a aumentar el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) en dos años hasta los 86 millones de euros anuales, desde los 60 millones en los que está fijado en la actualidad. Este ha sido, según ha explicado Azcón tras el encuentro, el “único fruto” que ha dado la primera visita del presidente autonómico al palacio de La Moncloa.

Azcón ha recordado que, por su nivel de renta, Aragón no recibe financiación a través del fondo de compensación interterritorial, que ahora se va a duplicar. “Para paliarlo, hace años se creó el Fondo de Inversiones de Teruel, pero no tiene sentido que estuviera congelado desde 2006. Le he pedido que fuera sensible y hemos acordado que se incremente a lo largo de los dos próximos años de 60 millones a 86 millones”, ha señalado el jefe del Ejecutivo aragonés. Con este paso se conseguirá “seguir luchando contra la despoblación y que hagamos justicia”, ha añadido Azcón.

El FITE, financiado de manera conjunta por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, tiene como objetivo principal promover la creación de empleo, mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo económico y social en Teruel. Se ha convertido en una herramienta clave para impulsar proyectos públicos y privados en la provincia, como el Aeropuerto de Teruel, Dinópolis o TechnoPark MotorLand.

El presidente aragonés ha llevado reclamaciones en materia energética. “Estamos preocupados por el desarrollo energético en España y por el cuello de botella de Red Eléctrica, en algo fundamental en una economía que se está electrificando”, ha apuntado Azcón, quien ha pedido “seguridad jurídica” y “un cronograma para saber que las inversiones históricas que se han anunciado en Aragón podrán ver la luz sin que surjan problemas”.

En la reunión también se ha debatido de financiación, en la que el jefe del Ejecutivo autonómico ha planteado sus reivindicaciones. “España creció al 2,5% y en Aragón lo hicimos al 2,7%. Esto determina las transferencias a las comunidades autónomas y Aragón va a recibir menos dinero”, ha expuesto Azcón, que ha solicitado a Pedro Sánchez que el Ministerio de Hacienda aporte los datos “para saber lo que está sucediendo”.

Respecto al Plan Pirineos, ha indicado que no solo es “un proyecto de sostenibilidad medioambiental”, sino también “un motor económico”, por lo que ha pedido al Gobierno central más inversiones en este ámbito.

Medidas consensuadas con los grupos políticos

La reunión se enmarca en la ronda de encuentros con los jefes de gobierno autonómicos que el propio Sánchez anunció el pasado 4 de septiembre. Azcón, que ha regalado a Sánchez antes del encuentro tres medidas de la Virgen del Pilar -una con la bandera de Aragón, otra con la de España y una tercera con los colores del cachirulo, que el presidente se ha puesto en la muñeca-, acude a esta cita con un documento de 108 páginas y 44 reivindicaciones, que ya fue remitido previamente a la Moncloa y que ha sido elaborado con un amplio consenso con las formaciones políticas aragonesas, sobre financiación autonómica e infraestructuras pendientes en autovías, ferrocarril o embalses.

Cuando se convocó esta reunión, Azcón programó una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe, Izquierda Unida, Podemos y Partido Aragonés, reuniones de las que salió este documento de 108 páginas que engloba las necesidades más acuciantes de la comunidad en ocho bloques y para las que el presidente espera “compromisos presupuestarios”.