Una huelga pone en evidencia la gestión privada de la televisión pública en Aragón

La huelga que están llevando a cabo durante las fiestas del Pilar de Zaragoza los trabajadores de Now Audiovisual, una contrata que presta servicios clave a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), ha puesto de manifiesto no sólo las reclamaciones de esta plantilla por mejorar sus condiciones sociales, laborales y económicas, sino también la “gestión privada” de la televisión pública en Aragón, concentrada en su mayoría en el grupo Henneo.

“Televisión y radio concertadas”. Así califica a la CARTV uno de los trabajadores de Now Audiovisual y delegado sindical en el Comité de Empresa por OSTA, Jesús López, quien en declaraciones a elDiario.es ha explicado cuáles son los fallos y las desigualdades que se producen tras la externalización de “casi todos” los servicios en empresas privadas que se aglutinan en torno al grupo de comunicación del Heraldo de Aragón, Henneo.

La plantilla de Now Audiovisual ha efectuado paros desde el pasado 6 de octubre para denunciar el bloqueo del convenio colectivo que negocian con el Grupo Lavinia y Henneo desde el mes de febrero. Entre las principales demandas, los trabajadores exigen aumentar la conciliación o actualizar los pluses económicos a cantidades que se estimen necesarias para recuperar su poder adquisitivo.

Jesús López comenta que con la anterior empresa que tenía la concesión (Telefónica Service Audiovisuales) disponían de un permiso de uno a seis meses, el cual no estaba retribuido pero del que los empleados hacían uso para poder conciliar la vida familiar con las vacaciones o para el cuidado de los hijos. Sin embargo, esa licencia ha desaparecido.

“Los sueldos no son boyantes (en torno a los 1.000-1.200 euros) y por supuesto que pedimos mejoras salariales. Hemos hecho un cálculo y hemos perdido un poder adquisitivo que equivale al 15% en los últimos 10 años”, precisa López.

Al igual que en este caso y a diferencia del resto de las empresas subcontratadas en la Corporación, la plantilla de Now Audiovisual no cuenta con un plus por trabajar los fines de semana. “Sacamos adelante el mismo producto informativo o programas que el resto de las empresas; sin embargo, seguimos siendo los únicos que no recibimos ninguna compensación económica por ello”, añade el operario de radio.

Este sistema de externalización y su contratación llevada a cabo por la radio y televisión autónoma pone en evidencia que existe una “diferencia discriminatoria” entre lo que es el personal propio de la CARTV (con mejores condiciones salariales) que el que pertenece a empresas contratadas.

“Las contratas cobran, aproximadamente, un plus de 35 euros el sábado y 45 el domingo, mientras que la plantilla propia de CARTV recibe 61 euros por el sábado y 67 por el domingo. En el caso de los trabajadores de Now Audiovisual, no percibimos nada”, lamenta.

Control del grupo Henneo

Esta empresa del grupo Henneo se fundó en noviembre de 2017 y fue justo en diciembre de ese mismo año cuando salió el pliego de contratación de la CARTV. “Una empresa prácticamente creada 'ad hoc' para presentarse a la licitación”.

El grupo Henneo se encarga de producir la mayor parte de los contenidos audiovisuales de Aragón TV. Según recoge el 'Informe de fiscalización de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión de los ejercicios 2019-2020', publicado por la Cámara de Cuentas de Aragón, del total del presupuesto de 42,85 millones de euros para contenidos en 2020, al menos 33,23 millones los absorbía el grupo Henneo, con empresas de su propiedad como Chip Media, Factoría Plural o Global Studio News.

“En definitiva, salvo alguna pequeña producción externa que hace alguna otra empresa que se dedica al sector audiovisual, se podría decir que más del 95% de la producción de la radio de la televisión pasan por manos de grupo Henneo”, señala el delegado sindical del Comité de Empresa por OSTA.

Voy a explicar algo que es público pero que no sé si sabéis y que explica muy bien nuestra situación.

Cartv convoca un concurso para que las empresas se presenten para dar el servicio técnico. Ese concurso lo suele ganar el que menos dinero cuesta... ya huele mal no? Sigo — Fran Navarro (@SoulAndRadio) 10 de octubre de 2023

Chip Audiovisual se encarga del suministro de materiales para la producción de los informativos. Factoría Plural elabora contenidos audiovisuales destinados a programación de entretenimiento. Now Audiovisual, presta servicio para el mantenimiento y la explotación técnica de la radio y la televisión, y Global media concentra la producción de los distintos programas y formatos deportivos.

Al final apenas es un grupo el que oferta “el producto que se consume y el que decide en parte lo que es noticia, debido a sus empresas proponen y desarrollan la oferta de informativos, deportes y entretenimiento que quieren ver los aragoneses”, siempre bajo la supervisión de la CARTV, explica el trabajador de Now Audiovisual.

Internalización de los servicios

En más de una ocasión, los sindicatos aragoneses han abogado por debatir encima de la mesa la necesidad de proceder a la internalización del personal de los servicios informativos y del personal técnico en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Para Jesús López, dar un paso en esta dirección o en la regulación de la externalización supondría acabar con el modelo de subcontratas que “sobre todo trae desigualdades”, ya que las condiciones laborables, económicas y sociales del grupo de trabajadores directos de la CARTV son “distintas y superiores” a las de los empleados de las contratas.

“Si el Gobierno de Aragón estuviera interesado en eliminar estas discriminaciones, debería en primer lugar ponerse un coto a la hora de la externalización y subcontratación en vistas a fomentar la contratación directa”, apunta.

En esta línea, insta a la CARTV a incluir en los pliegos de contratación, elaborados con el consenso del Gobierno de Aragón, cláusulas sociales que garantizaran las mismas condiciones porque son “todos los trabajadores” los que sacan adelante la cobertura mediática.

Como consecuencia del paro convocado para el lunes 9 de octubre, las vaquillas no se retransmitieron en la televisión aragonesa y “no fue porque no estuviera el personal de la CARTV”, sino porque la plantilla de Now Audiovisual secundó la huelga para demostrar que sin el personal de las contratas, la Corporación “no tiene capacidad para sacar adelante la programación”.

Debido a los paros convocados por el Comité de Empresa de NOW Audiovisual, que presta diversos servicios técnicos en Aragón TV, no podemos emitir las #VaquillasATV programadas a esta hora. El paro finaliza a las 10:00, hora a la que continuaremos con la programación habitual. — Aragón TV (@aragontv) 8 de octubre de 2023

Vulneración de la huelga

Por otro lado, los trabajadores de la contrata critican que se vulnere su derecho a huelga, ya que afirman tener constancia de que Now Audiovisual contrató a unas cuatro y cinco personas de forma externa para poder emitir las vaquillas.

Desde el comité de empresa han efectuado un requerimiento a Now Audiovisual a través de un correo para requerir la información y la documentación de cuándo se formalizaron esos contratos. “Una vez presentado un conflicto laboral y convocadas a unas huelgas o paros, la empresa no puede contratar personal externo”, advierten.

En cuanto a la negociación de las mejoras laborales, el comité de empresa tiene representación sindical por parte de la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Sindicato de Trabajadores de Comunicación (STC) y Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA). Hasta la fecha el bloqueo del convenio continúa y la plantilla no ha recibido ningún requerimiento por parte de la empresa.