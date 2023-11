El conflicto laboral en una de las contratas de la televisión pública aragonesa continúa con paros y “parches” en la negociación

Los trabajadores de Now Audiovisual -empresa privada que presta servicio para el mantenimiento y la explotación técnica de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV)- continúan con los paros de forma indefinida ante la “falta de avances” en las negociaciones con la contrata, a la que critican por ofrecer “parches” en lugar de mejorar las condiciones sociales, laborales y económicas de la plantilla. A todo ello se suma la falta de un nuevo concurso-oposición.

Este mes de noviembre la nueva dirección de la Corporación tomará posesión y la plantilla de Now Audiovisual permanece a la espera por si la cadena decide tomar parte en este asunto. “A la CARTV le podemos pedir que medie porque en sus instalaciones se está produciendo un conflicto laboral motivado por el bloqueo que la empresa ejerce sobre una negociación colectiva”, sostiene uno de los trabajadores de la contrata.

Tras el bloqueo del convenio colectivo que negocian con Now Audiovisual desde el pasado mes de febrero, la plantilla ha efectuado paros para poner en evidencia la desigualdad que existe entre los trabajadores de esta empresa privada (la cual pertenece al grupo de comunicación del Heraldo de Aragón, Henneo) frente al personal público de la CARTV.

Fuentes sindicales del comité de empresa han asegurado a elDiario.es que todavía “no hay ningún tipo de avance” y que Now Audiovisual intenta poner “tiritas” sin tener en cuenta los 14 puntos que demanda la plantilla para no perder su poder adquisitivo.

Según detallan desde el comité, la contrata habría planteado en las negociaciones incluir un plus económico por trabajar los fines de semana, ya que su empleados son los únicos de la Corporación que no perciben plus alguno por sacar adelante la cobertura mediática de estos días. Sin embargo, uno de los delegados sindicales ha sostenido que las cantidades que se han ofrecido (unos 30 euros brutos por el sábado y 35€ por el domingo) son “inaceptables”, ya que no se llegan a la mitad de la cuantía que solicitan, la misma que la del personal propio de la CARTV.

Reconocen que no cobrar el plus de fin de semana es una “discriminación con la que hay que acabar”, pero recalcan que no se alcanzará un acuerdo si solo se tiene en cuenta “uno de los problemas” y se dejan a un lado todas las peticiones recogidas por la plataforma de negociación.

“La propia plantilla nos pidió -al comité de empresa- que si empezaban movilizaciones había que hacer una negociación que abarcara el total de mejoras que creen que hay que añadir en un convenio actualizado a 2023”, apuntan.

A la espera de un nuevo concurso

El 10 de julio del 2018, Now Audiovisual se presentó al concurso-oposición de la CARTV ganando la licitación para el mantenimiento y la explotación técnica de la Corporación por tres años, hasta 2021. Al no convocarse un nuevo concurso se habilitó una prórroga de nueve meses que tendría que haber terminado en el año 2022.

Por el momento, sigue sin establecerse la fecha de dicho concurso, así que la plantilla de Now Audiovisual se encuentra en un periodo extraordinario de continuidad de la anterior licitación (de 2018) con las mismas condiciones que se acordaron en aquel entonces.

El hecho de que no se haya convocado un nuevo concurso significa que los precios que la empresa privada recibe por la licitación de la CARTV son los mismos que se fijaron en el año 2018, sin tener en cuenta los cambios extraordinarios que se han producido desde entonces derivados de la pandemia del covid-19 o la inflación, entre otros.

Un tercero en discordia, la CARTV

Una de las posibles soluciones podría ser una nueva licitación con mayor dotación económica que permitiera a la empresa adaptar los salarios y cubrir el aumento de gastos derivado de las circunstancias extraordinarias que se han producido en los últimos cinco años.

Sin embargo, en cuanto a las demandas de los trabajadores de Now Audiovisual, los pliegos que establece la CARTV fijarán el marco del servicio que se necesita contratar, pero en ningún caso entrarán en la organización interna de las empresas.

Fuentes de la Corporación justifican el retraso de la convocatoria en que estos dos últimos años han sido bastante “complejos” para la cadena aragonesa, no sólo por la pandemia, los procesos electorales de 2023, sino también por la reorganización y el cambio de prioridades derivado del fallo estructural de una viga que obligó a cambiar toda una cubierta de la redacción de informativos de Aragón TV.

Desde la CARTV aseguran “estar trabajando desde hace meses con el propósito de llevar a cabo los mejores pliegos posibles para que el servicio de respuesta a los cambios tecnológicos que ha venido experimentándose tanto el sector como la propia cadena en los últimos años” y actualizarse también a las nuevas necesidades de la “televisión del presente”. “Esto no es algo que pueda realizarse de la noche a la mañana, pero el objetivo es sacarlo lo antes posible”, avanzan.

Continúan los paros

Uno de los delegados sindicales expone que las peticiones de la plantilla de Now Audiovisual van dirigidas principalmente a la contrata y no a la Corporación. “Si nuestro problema fuera con la CARTV seríamos parte del personal público de la Corporación y seguramente no estaríamos en estas circunstancias porque las condiciones serían muy distintas”, señalan.

El miércoles pasado se celebró la última reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) y desde el sindicato lamentan que la solución todavía está “alejadísima”, por lo que van a continuar convocando los paros que hasta el momento la gran mayoría del personal secunda ejerciendo su derecho a huelga. “Esto nos demuestra que estamos unidos con unos planteamientos que después de 18 años sacando día a día el producto de la televisión y la radio aragonesa creemos que merecemos”, concluyen.

El comité de empresa tiene representación sindical por parte de la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Sindicato de Trabajadores de Comunicación (STC) y Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA).