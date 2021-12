Lambán no cierra la puerta a más restricciones en Aragón antes de Navidad

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha calificado este sábado de "insuficiente y no acorde con la situación actual" la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre el recurso del Gobierno de Aragón para el uso del certificado covid que ha estimado parcialmente. Lambán ha recordado que la situación de contagios en la Comunidad es "muy elevada y muy preocupante" y se ha mostrado convencido de que debería haber accedido a "todas las peticiones del Gobierno de Aragón" para aplicar el pasaporte en todos los "lugares y circunstancias" que pedían.

Por ello, ha justificado que este viernes presentaran alegaciones a la decisión del TSJA, aunque también ha reconocido que en estos momentos en lo que a hospitalización se refiere no hay "una preocupación grande porque gracias a las vacunas no se corresponde el número de contagios con el de personas hospitalizadas, teniendo en cuenta lo que sucedía hace un año". No obstante, ha insistido en que el crecimiento del número de contagios "preocupa" a su Gobierno y ha apostado por seguir utilizando mascarillas y "tener mucho cuidado" porque ahora se conoce mejor dónde se pueden producir los contagios.

"Valoramos positivamente que los ciudadanos están responsabilizándose de las cosas y evitando voluntariamente cenas de empresa y reuniones masivas y tendremos que perseverar", ha insistido.

Lambán ha hecho un llamamiento a que "la gente sea prudente y que además de vacunarse, evite situaciones en las que el contagio sea fácil y esperaremos como evoluciona el número de contagios".

Al respecto de la adopción de otro tipo de medidas, ha explicado que "no están sobre la mesa, pero no se descartan" aunque dada la situación hacer previsiones a corto plazo "no está a nuestro alcance" "Siempre -ha dicho- se han tomado medidas en relación con el número de personas hospitalizadas y en UCI y el número de fallecidos que en este momento son infinitamente menos que las que había hace un año" y por ello ha emplazado a ver cómo evoluciona esa relación entre contagios y hospitalizados para "tomar otro tipo de medidas".

En su opinión no se adoptará ninguna medida antes de Navidad, pero también ha apelado a la rápida respuesta del TSJA a las alegaciones, aunque ha considerado que a la espera de la evolución "nada es descartable".