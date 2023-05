El voto más disputado en el Ayuntamiento de Huesca: 11 formaciones políticas para designar 25 concejales

Los oscenses tendrán que escoger entre once candidaturas en las elecciones municipales del 28 de mayo en busca de alcalde o alcaldesa. Un récord absoluto cuando hay en juego la designación de 25 concejales, un promedio de poco más de dos por cada formación política. La realidad y las encuestas dictan que la gran mayoría de ellas se quedará fuera del reparto, que una vez más asume la forma de un cara a cara entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Por debajo, una ensalada de siglas a izquierda y derecha ávida de ocupar el espacio que deje el duelo entre el alcalde desde 2015, Luis Felipe (PSOE), y la popular Lorena Orduna, aspirante que da sus primeros pasos en la política.

La composición de las listas presenta cambios de cromos, la vuelta de viejos conocidos y el debut de dos formaciones, Escaños en Blanco y la Federación de los Independientes de Aragón, como parte de una amalgama de tendencias políticas que añade intriga al resultado final y a la carrera de fondo entre PSOE y PP, tradicionalmente muy cerrada. A la izquierda de Luis Felipe se sitúan Chunta, Podemos Alianza Verde, Verdes Equo y Cambiar Huesca. El rojo se va tornando en azul y vira de la derecha a la extrema derecha con el PAR, Ciudadanos-Tú Aragón y Vox. Los primeros atisbos de alianzas electorales polarizan la situación y obligan a los partidos principales a sacar la calculadora y trazar límites.

Luis Felipe ha ejercido en solitario en estos cuatro años con apoyos puntuales de Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos anuales entre otras cuestiones no menores. El voto en blanco que, por sorpresa, le dio la alcaldía en 2019 sin que nadie asumiese su paternidad y esta alianza a contracorriente con lo que ha sucedido en otras plazas de la comunidad aragonesa, donde la formación naranja no ha formado parte en coaliciones de gobierno con los socialistas, han servido de ariete continuo para la oposición a derecha e izquierda. El alcalde y alcaldable ha señalado en varios foros que no repetiría como primer edil si ha de apoyarse en Podemos. En caso de que no se dé una mayoría absoluta se otorga la victoria a la lista más votada, un alivio para el vencedor que no garantiza una gobernabilidad cómoda.

En 2019, menos de mil votos separaron a PSOE y PP, que trató de alcanzar un entendimiento con Ciudadanos y Vox que habría sumado la mayoría absoluta. El voto en blanco dinamitó esta posibilidad y el otro partido que obtuvo representación, Podemos Equo, no ha tenido una relevancia marcada en la toma de decisiones a pesar de que teóricamente era el más próximo a los postulados socialistas. La abundancia de alternativas remarca la tendencia a un voto atomizado, con siglas históricas que quieren recuperar un sitio en el Ayuntamiento de Huesca y otras de nuevo cuño. La situación más rocambolesca se ha producido con la candidata del PAR, María Eugenia Gabás.

La que ha sido concejala de Ciudadanos en la presente legislatura encabeza ahora la lista del Partido Aragonés para el consistorio y es asimismo la cabeza de lista por Huesca para las Cortes de Aragón. Todo ello, tras haberse dado de baja de Ciudadanos y presentarse como independiente. Además, ha renunciado a su acta de edil puesto que el criterio técnico municipal dicta que, si bien no pertenece al equipo de gobierno, debe seguir formando parte de las comisiones y, por “coherencia”, “no es de recibo que se den unas circunstancias en las que pudiese cobrar más dinero”, señaló después de haberse mantenido en las semanas anteriores como concejala no adscrita a ningún grupo.

A cambio, se sitúa al frente de Ciudadanos, en alianza con los ‘rebeldes’ del PAR que se han escindido de la línea oficial fijada por Arturo Aliaga y que se denominan Tú Aragón, Natalia Lascorz. No quedará rastro del tridente naranja entre 2019 y 2023, pues el hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Cadena, abandona la política activa y Enrique Novella mostró públicamente su oposición a alinearse con Tú Aragón y no forma parte de la lista de 25 nombres. Sí vuelve a aparecer en Podemos, como candidato a la alcaldía, el concejal Guillermo Boix después de cuatro años en los que ha desarrollado esta labor junto al escritor Óscar Sipán, que se echa a un lado, bajo las siglas Con Huesca Podemos Equo.

CHA suspira por volver a contar con representación municipal, algo que no consigue desde las elecciones de 2011. Una espera de dos legislaturas que comparte con el PAR y que tratará de remediar con una lista que vuelve a aparecer encabezada, como cuatro años atrás, por Sonia Alastruey. Otro rostro conocido a la izquierda es el de Pilar Callén, rostro visible de la plataforma Cambiar Huesca y coordinadora de Izquierda Unida en la capital. Y el de Silvia Mellado, dirigente nacional de Verdes Equo. Cambiar Huesca logró cuatro concejales en 2015 y formó parte del equipo de gobierno con PSOE y Aragón Sí Puede hasta su ruptura en 2018. Una de sus concejalas fue entonces Mellado, antes de abandonarlo por sumarse a otra formación, Con Huesca.