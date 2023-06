Vox propone eliminar la concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento de Zaragoza

Las exigencias de Vox están recorriendo los ayuntamientos e instituciones españolas. En Zaragoza, la popular Natalia Chueca ha logrado la alcaldía con mayoría simple, pero dependerá de Vox para sacar adelante muchas de sus propuestas. Una de las peticiones del portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, es la reducción de la estructura política. Entre las concejalías que consideran prescinsibles está la de Igualdad, que Vox considera duplicada con el Instituto Aragonés de la Mujer, dependiente del Gobierno de Aragón.

Consideran que la Casa de la Mujer es un “solapamiento con el IAM del Gobierno de Aragón, al igual que con el Consejo de la Juventud y el IAJ. Son competencias compartidas y se prestan los mismos servicios lo que supone una duplicidad, y debe ejecutarlo el Gobierno de Aragón” y aseguran también que “hay que evitar duplicidades. No pido que se supriman los servicios, deben seguir prestándose, pero solo por una administración. Una competencia una administración es la máxima de VOX”.

Sobre la creación de una Concejalía Delegada del Sistema Viogén, Julio Calvo ha dicho desconocer si desde la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Delegación del Gobierno en Aragón se ha hecho una “petición expresa por insuficiencia de medios”, pero ha advertido de que si el Ayuntamiento asume esas competencias “habrá que establecer protocolos con ambos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

La estructura del Gobierno de la ciudad “merece”, ha dicho, una valoración porque VOX propone una reducción del gasto público ya que se pueden prestar los mismos servicios públicos con menos estructura política.

A su parecer, “sorprende” que los gobiernos del PSOE y ZeC han tenido una estructura más reducida que la del anterior alcalde del PP, Jorge Azcón, que “estuvo condicionado por Ciudadanos y tenía la obligación de satisfacer las demandas de la formación naranja y eso justificaba el número de áreas” que son las ocho que mantiene Chueca frente a las cinco de los gobiernos de izquierdas.

Peticiones a Chueca

Las primeras tareas antes de fin de año que ha encomendado a Chueca es reordenar las línea de autobús, un plan especial para el Casco Histórico, la depuración de aguas residuales porque la depuradora de La Cartuja ha llegado al fin de su vida útil.

Otras exigencias son la revisión del convenio bilateral con el Gobierno de Aragón y acometer la simplificación administrativa, que es una “prioridad de VOX y muy demandada por los ciudadanos”.

Calvo comentado que no entiende una Consejería municipal de Participación Ciudadana con la Dirección General de Participación Ciudadana o que Deporte dependa de Presidencia en lugar de Políticas Sociales o que haya una Concejalía Delegada de Educación porque “dudamos de las competencias del Ayuntamiento”. También ha detectado que Seguridad Vial “se solapa” con Movilidad Ciudadana“ y ha entendido que se podía integrar.

Por ello, el portavoz ha anunciado que VOX formulará preguntas sobre los costes y solapamientos de competencias.

Ha reiterado sus discrepancias con la Ciudad Inteligente del Deporte porque “debería estar financiada íntegramente” por el Gobierno de Aragón, que es el propietario de los terrenos del Actur donde se quiere construir y la competencia también es del Ejecutivo autonómico. “El Ayuntamiento tiene que prestar atención al deporte base y a los clubes”, ha zanjado.

En líneas generales, ha recordado que VOX aboga porque el deporte sea una competencia que asuma de “forma mayoritaria el Gobierno de Aragón y sin su financiación no se podrá llevar a cabo ese proyecto”. Ha comentado que frente a los 40 o 50 millones de euros que se dice que podría costar, desde VOX sostiene que “por menos de 100 millones no se podrá y el Ayuntamiento no tiene recursos y, además, tiene otros cometidos más perentorios como regenerar los barrios que es más importante”.

Calvo ha reconocido que si les ofrecieran entrar en un gobierno de coalición les gustaría desempeñas áreas de “especial relevancia” como Economía, Hacienda, Urbanismo y Cultura.