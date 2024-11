Vox revienta el debate sobre las ayudas por la DANA en las Cortes de Aragón al tildar a Pedro Sánchez de “psicópata”

Ni siquiera un debate de marcado tinte solidario, el que tenía como motivo las ayudas por la DANA en las Cortes de Aragón, se ha librado de la polémica por las descalificaciones de Vox. El portavoz ultraderechista, Alejandro Nolasco, ha tildado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del “psicópata de la Moncloa” y Chunta Aragonesista ha pedido a la presidenta de la Cámara -también de Vox- que le reprobara, sin éxito. “Qué lástima que vuelve a embarrar el debate”, ha lamentado la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, en relación a la formación ultra.

En su intervención, Nolasco ha lanzado los argumentos habituales de su partido en relación con la tragedia vivida en Albacete y Valencia. Ha pedido “dejar de apoyar las política aparentemente honestas de la izquierda y volver al sentido común, que dice que hay que limpiar los ríos y construir presas y pantanos”. Ha insistido en que “ni el PSOE ni el PP han hecho presas ni pantanos, quizás por miedo a que les llamaran franquistas”. A esto ha atribuido las inundaciones de la semana pasada.

“Lo que mata no es la milonga del cambio climático, que no es científico, sino las políticas de la izquierda, como la no construcción de presas”, ha señalado, antes de añadir: “Lo que mata es que pasan los días y el psicópata de la Moncloa sea incapaz de declarar el nivel 3 de emergencia”.

Inmediatamente después, el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha solicitado la palabra a la presidenta de las Cortes, la también ultraderechista Marta Fernández. Lo ha hecho bajo el amparo de dos puntos del reglamento de la Cámara: uno, según el cual los diputados serán llamados al orden “cuando profirieran palabras o vertieran conceptos ofensivos para la Cámara o sus miembros, para las instituciones públicas o para cualquier otra persona o entidad”; otro, que, en el caso de que profirieran insultos, se insta a la Presidencia a “requerir” al diputado u orador para que “retire las ofensas proferidas” y para que “no consten en el Diario de Sesiones”.

“Se acaba de llamar a alguien psicópata de la Moncloa, es ofensivo. Pido que lo retire y pido a la presidenta que le requiera”, ha manifestado Soro, quien a continuación ha querido “adelantar” que su grupo estaba “harto de oír insultos” en la Cámara y que “cada vez que la presidenta lo incumpla” lo hará “saber”.

A continuación, la propia presidenta ha pasado por alto el insulto antes de dar la palabra a Nolasco: “La próxima vez le traeré el listado completo de insultos y ofensas, que lo tengo todo apuntado, pleno por pleno”, ha advertido Fernández al portavoz de CHA.

Por su parte, Nolasco se ha negado a retirar “nada” y ha acusado a Soro de tener “poca vergüenza” por el hecho de que en Vox hubieran sido tachados en otros plenos de “nazis” y “fascistas”.

En su turno, la portavoz socialista, Mayte Pérez, ha considerado una “lástima” que Vox hubiera “embarrado el debate en un asunto” como el de las ayudas. “¿Qué construcción hubiese impedido los daños de esta DANA? Dígalo o cállese”, ha retado a Vox.

Finalmente, un buen rato después y cuando parecía que el debate había vuelto su cauce, ha sido la diputada del PP -ex de Ciudadanos- Carmen Herrarte la que ha acusado a Soro de tener la “piel sensible”, y ha aludido a unas palabras del propio portavoz de CHA en la jornada, cuando ha considerado una “infamia” la derogación de la ley aragonesa de memoria democrática. “Ha llamado infames a los miembros del Gobierno”, ha valorado.