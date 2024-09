El PP sostiene a Vox y frena la reforma para arrebatar la Presidencia de las Cortes de Aragón a la ultraderecha

El giro de Vox en las Cortes de Aragón, donde ha forzado un cambio en los tiempos de los plenos y donde ya tumba iniciativas del PP, aún no ha supuesto una ruptura completa de los lazos entre los populares y la ultraderecha. La mejor muestra se ha producido este jueves en la Cámara autonómica, cuando los votos del PP han servido para frenar la reforma del Reglamento propugnada por Chunta. Una modificación a través de la cual se podría acabar destituyendo a la actual presidenta de las Cortes, la ultraderechista Marta Fernández.

La medida ha recibido el apoyo de la oposición al completo, mientras que el PAR -que continúa con altos cargos en el Gobierno de Aragón- se ha abstenido. Sin embargo, los votos del PP y VOX han tumbado el intento de reforma.

En la actualidad, el Reglamento de las Cortes de Aragón solo incluye -en su artículo 62- tres causas para el cese de miembros de la Mesa: la pérdida de la condición de diputado, la renuncia expresa y no integrarse o dejar de pertenecer al Grupo parlamenta de la formación política al que pertenecía en el momento en el que fue propuesto como candidato. Con la modificación propuesta, entre los conceptos amparados para destituir a su presidente o presidenta se incluiría también que así se acuerde por mayoría absoluta de los diputados de la Cámara.

“Es un procedimiento garantista, que no debilita la posición de la Mesa sino que la fortalece porque la hace más democrática”, ha argumentado el portavoz de Chunta, José Luis Soro. “No tiene ningún sentido -ha continuado Soro- que la actual presidenta, elegida por un pacto entre el PP y Vox que ahora se ha roto, no pueda ser cesada de ningún modo. No tiene sentido que un cargo tan relevante no pueda ser obligado a nada”.

“Es una pataleta política sin ningún fundamento ni rigor”, ha argumentado por su parte el diputado del PP Jesús Fuertes para justificar la negativa de los populares. “Estas reformas hay que plantearlas al final de la Legislatura; hacerlo a mitad es oportunista”, ha abundado Fuertes, cuya postura no ha sido muy distinta de la que ha expresado Vox. El diputado ultraderechista David Arranz ha acusado a Chunta de querer “satisfacer su sectarismo y aislar al que piensa diferente”. “Siguen sin aceptar los resultados de las elecciones”, ha añadido.

La oposición, sin embargo, ha votado a favor de la medida. “Es un cambio reglamentario necesario para el futuro. En el Parlamento aragonés tenemos a una presidenta que niega la violencia machista. Esta es la casa de todos los aragoneses, donde se ejerce la potestad legislativa y se aprueban los presupuestos: es de absoluta lógica que haya una persona que crea en las autonomías”, ha manifestado la diputada del PSOE Lorena Canales.

“La medida busca extender el rendimiento de cuentas a esta Cámara. Los miembros de la Mesa no deben ser diferentes a otros cargos electos”, ha argumentado Pilar Buj, de Teruel Existe.

Finalmente, el diputado del PAR Alberto Izquierdo ha dicho compartir “el fondo”, pero ha justificado su abstención en que “en un momento como el actual la medida no contribuye a la estabilidad, sino al contrario”.